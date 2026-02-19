東京・蔵前と有楽町を拠点とするレコード&オーディオショップ「GINZA RECORDS＆AUDIO（ギンザレコード）」（運営：株式会社マッチファインダー、代表取締役：新川宰久、本社：東京都台東区）は、「休⽇にレコードを楽しみながら飲みたいコーヒー」をコンセプトにしたオリジナル・ドリップバッグコーヒー「ONE FINE MORNING」を2026年2⽉20⽇（⾦）に発売いたします。

ギンザレコードはレコードとオーディオのエントリーユーザー層をメインターゲットとしており、「誰でも気軽に⽴ち寄れるオープンな雰囲気」を⼤切にした店舗運営がお客様の⽀持を集めています。レコードやオーディオの販売だけでなく｢ライフスタイルの⼀部としての⾳楽｣を提案していることから、今回のコーヒー製造に⾄りました。今後もレコードを始めとした⾳楽を多⾯的にプロモーションするための施策を⾏なってまいります。

■「蔵前発」にこだわったコーヒー作り

本商品は“東京のブルックリン”と呼ばれる蔵前で焙煎を⼿掛けるREN COFFEE ROASTERへ製造委託しています。REN COFFEE ROASTERは、当店で⾏われているワールドミュージックのイベントでコーヒーの提供を⾏なっています。そこから本商品のヒントが⽣まれ、今回の協業に⾄りました。発売後には本商品の焙煎・ブレンドを担当する⼤⾼蓮を迎え、ギンザレコード各店にてイベントを開催する予定です。

▼焙煎・ブレンド担当 ⼤⾼蓮（REN COFFEE ROASTER）コメント

「朝起きてレコードを聴きながら、ゆるりとコーヒーを淹れてホッとひと息。飲んでいるうちにだんだん明るい気分になっていく。」そんな情景を思い浮かべ、果実感がしっかりありつつも、ほっこりするような⽢さとボディ感を感じられるバランスを意識して、今回のブレンドを作りました。El Salvadorのオレンジやリンゴ、ナッツやチョコレートの味わいと、Ethiopiaのベリー系の華やかなテイストがそれぞれ引き⽴つよう、酸味と⽢みと苦みのバランスの取れた、飲みやすい中煎りのMedium Roastです。

■ONE FINE MORNING イメージ動画

本商品の発売にあたり制作されたイメージ動画では、レコードとコーヒーを愛するベーシスト・須⻑和広を起⽤。「休⽇にレコードを楽しみながら飲みたいコーヒー」のコンセプトを体現した内容となっています。

▼動画URL（YouTube）

YouTube動画 :https://www.youtube.com/watch?v=

▼須⻑和広 コメント

１⽇の始まりに飲む⼀杯のコーヒー、フルーティでコクのある味わいを感じながら⾳楽と共にリラックスして五感をリフレッシュ、ゆったり過ごせる朝の特別な時間を演出してくれるブレンドです。

▼須⻑和広 プロフィール

quasimodeのメンバーとしてEMI/Blue Noteより5枚のフルアルバムをリリース。作曲、アレンジを担当し、現在は活動休⽌。数々のアーティストサポート活動と並⾏して2015年ソロアルバム「MIRROR」をUniversal Music/Blue Noteよりリリース。2021年2ndアルバム「Perpetual」配信スタート。2026年待望の3rdアルバムをリリース予定。本商品は2⽉20⽇からギンザレコード各店（蔵前・有楽町）にて発売予定です。ドリップバックコーヒー「ONE FINE MORNING」は5個セット（箱⼊）にて発売。また、パッケージデザインをプリントしたTシャツとトートバッグを同時発売いたします。

■商品概要

・商品名：ONE FINE MORNING・発売⽇：2026年2⽉20⽇（⾦）・販売場所：GINZA RECORDS＆AUDIO KURAMAE（ギンザレコード クラマエ）［東京都台東区蔵前］GINZA RECORDS＆AUDIO（ギンザレコード）［東京都千代⽥区有楽町］・商品ラインナップ・ドリップバッグ 5個（箱⼊）：1,500円（税込 1,650円）・ドリップバッグ 1個+トートバッグ（箱⼊）：3,000円（税込 3,300円）・オリジナルTシャツ：5,000円（税込 5,500円）パッケージデザイン：川⼝明⽇⾹（ヒトツキデザイン）

■「ONE FINE MORNING」映像概要

出演：須⻑和広映像制作：Magmed, inc.⾳楽制作：植⽊晴彦⾳楽制作協⼒：⻘⽊慶則（tobiuo studio）⾐装協⼒：阪急メンズ東京 ガラージュ D.エディットヘアメイク：⾼橋優（fringe）

■店舗概要

GINZA RECORDS＆AUDIO KURAMAE （ギンザレコード クラマエ）所在地 : 〒111-0051 東京都台東区蔵前2丁⽬1-23 K2B 3F営業時間 : 13:00～19:00定休⽇：⽉曜⽇（3⽉以降、⽉曜⽇も営業予定）Instagram：https://www.instagram.com/ginzarecords_kuramae/X（旧Twitter・2店舗共同）：https://x.com/ginzarecords/GINZA RECORDS＆AUDIO（ギンザレコード）所在地：〒100-8488 東京都千代⽥区有楽町2丁⽬5-1 阪急メンズ東京 7F営業時間：平⽇ 12:00～20:00 / ⼟⽇祝 11:00～20:00定休⽇：阪急メンズ東京の定休⽇に準じるInstagram：https://www.instagram.com/ginzarecords/

■運営会社

株式会社マッチファインダー（Matchfinder Co. Ltd.）所在地 : 〒111-0051 東京都台東区蔵前2丁⽬1-23 K2B 3FWeb：https://www.matchfinder.jp/

■本件に関するお問い合わせ先

GINZA RECORDS＆AUDIOMAIL：info@ginzarecords.tokyoTEL：03-6240-9822（ギンザレコード クラマエ）

■素材ダウンロード

資料や各画像はこちらから DL 可能です。 https://drive.google.com/drive/folders/1OnfOdTQYGdmEfsZdNg-umjy1pooHrHC9?usp=sharing