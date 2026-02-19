クーラーボックス市場：需要、シェア、動向、成長、機会およびインサイト分析（2025年～2035年）である。
サーベイレポート合同会社は、クーラーボックス市場の予測評価を提供する2026年02月発行の調査レポート「クーラーボックス市場のタイプ別（再利用可能、使い捨て、その他）、エンドユーズ別（医薬品、食品・飲料、その他）、原材料別（PUフォーム、発泡ポリスチレン、押出ポリスチレン、発泡ポリプロピレン、その他）-世界市場分析、動向、機会、予測、2024-2033年」を発表しました。クーラーボックス市場の成長促進要因、市場機会、課題、脅威など、いくつかの主要な市場ダイナミクスを紹介しています。
クーラーボックス市場 概要
クーラーボックスは、アイスチェストやポータブルクーラーとも呼ばれ、食品、飲料、その他の生鮮品を長時間保冷するために設計された断熱容器です。通常、プラスチック、金属、発泡スチロールで作られたクーラーボックスは、熱交換を防ぐためにポリウレタンやポリスチレンなどの素材で断熱されています。キャンプやピクニック、ドライブなどのアウトドアでよく使われます。クーラーボックスには取っ手やキャスター、時には整理整頓のためのコンパートメントも付いています。低温を保つため、氷嚢や角氷を中に入れ、モデルによっては数時間から数日間中身を冷やします。
Surveyreportsの専門家は、クーラーボックス市場調査を分析し、2023年に生成されたクーラーボックス市場規模は60億米ドルであることを発見しました。また、クーラーボックス市場のシェアは、2033年末までに130億米ドルに触れる収益を予見するために。クーラーボックス市場は、2024年と2033年の予測期間中に約12％のCAGRで成長することが提案されています。
Surveyreportsのアナリストによるクーラーボックス市場の質的分析によると、クーラーボックスの市場規模は、製薬業界の成長、クーラーボックス業界の技術進歩、断熱包装の潜在市場の高成長の結果として拡大するでしょう。クーラーボックス市場の主要企業としては、B Medical Systems、Eurobox Logistics、Sonoco Thermosafe、Blocking、Softbox Systems Ltd、Coldchain Technologies Inc、ISONOVA、va-Q-tec AG、Sofrigam Group、Feurer GmbHなどがあります。
当社のクーラーボックス市場調査レポートには、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋地域、中東・アフリカ、中南米の5つの異なる地域とその国に関する詳細な分析も含まれています。また、日本のお客様のニーズに合わせた詳細な分析も行っています。
目次
● 各国におけるクーラーボックス市場の市場規模、成長分析、および主要市場参加企業の評価
● 2033年までの世界クーラーボックス市場（北米、欧州、アジア太平洋、中南米）の需要および機会分析（日本を含む各国別）である。
● アナリストによるCレベル幹部への提言
● 市場の変動と将来展望の評価
● 市場細分化分析： タイプ別, 最終用途別, 原材料別, 地域別
● 最近の動向、輸出入データ、市場動向、政府指針の分析
● 戦略的な競争機会
● 投資家向け競争モデル
クーラーボックス市場のセグメンテーション
クーラーボックス市場のセグメンテーション