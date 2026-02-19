人気のホワイトコンクシリーズから、くすみをカバーして透明感を出してくれる「ホワイトコンク ホワイトCC UV II ラベンダー」75g＼1,430（税込）が3/17（火）バラエティストア限定で発売開始！
ブライトニング・UVケアのW効果、顔・からだに使える人気のホワイトCC UVから、
くすみをカバーして透明感を出してくれるラベンダーカラーが登場！
SPF50＋、PA＋＋＋、ナイアシンアミドと３種のヒアルロン酸配合でUVカットも潤いもこれ1本
「ホワイトコンク ホワイトCC UV II ラベンダー」 75g \1,430（税込）
2026年3月17日（火）バラエティショップ限定で新発売！
株式会社マーナーコスメチックス（本社：千葉県市川市 代表取締役社長 井田 勝康）は、日焼け後のケアや、美しい白い肌をキープしたい方に最適なボディ用の薬用美白化粧品「ホワイトコンク」シリーズを展開し、大好評を博しています。
「ホワイトコンク」シリーズは「ホワイトコンク ボディシャンプー CII」が中心のアイテムで2000年に誕生しました。この度、シリーズの中でも人気のUVトーンアップクリームである「ホワイトコンク ホワイトCC UV II」からラベンダーカラーが新発売されます。
ナイアシンアミドや3種のヒアルロン酸、ビタミンC誘導体などを配合し、顔や体など全身に使えて肌になじみやすく塗り心地もなめらかで、汗や水にも強くなっています。
白肌にトーンアップしながら、ブライトニング・UVケア（SPF50＋、PA＋＋＋）効果のあるCCUVクリーム ラベンダーカラーは、くすみをカバーし、より肌の透明感を叶えます。
白く透き通った肌は、年齢を問わず、女性の憧れです。春夏は “白肌＆透明感”を意識してお手入れしている方も多いはず。本品は塗るだけで手軽に白肌を楽しんで頂けると同時に、優れた紫外線対策でしっかりとUVケアができてしまう、マルチCCクリーム。使った瞬間から、美しい白美肌に変身し、日焼けが気になる屋外スポーツ時やレジャーでも大活躍です！
～塗るだけで瞬時に白美肌になるヒミツ～
美容液から開発された薬用ホワイトコンク ホワイトCC UV IIは、
2種のコラーゲンと3種のヒアルロン酸が角質層のすみずみまで潤いを届け、
さらにアミノ酸由来のバリア機能を持った保湿剤が水分を逃さず閉じ込めます。
ベタつかず、サラッと伸びが良いので心地よいテクスチャーで顔・からだにお使いいただけます。
絞りたてのグレープフルーツの香りがさわやかな気持ちにさせてくれます♪
ホワイトコンク ホワイトCC UV II ラベンダー 75g / 1,430(税込)
●くすみをカバーして肌に透明感を出してくれるラベンダーカラーが新登場！
●SPF50＋ PA＋＋＋ 通勤・通学にも安心して使えます。
●PM2.5 などの外的要因からお肌をプロテクト！
●お肌にみずみずしい潤いを与えるナイアシンアミドと3種のヒアルロン酸配合
●ラメ配合無し！顔・からだ気になる部分につかえます
●UV特有のきしみがなく、肌になじみやすい 塗り心地なめらか♪汗や水にも強い！
●石鹼でも落ちる肌にやさしい処方
●持ち運びやすいコンパクトサイズ
●さわやかなグレープフルーツの香り
＜クレジット表記のご案内＞
株式会社マーナーコスメチックス
千葉県市川市原木1-3-31
TEL：0120-55-3760
URL：http://www.marna-shop.com/
配信元企業：株式会社マーナーコスメチックス
