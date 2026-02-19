調査レポート「住まいの選択における母の関与と重視点 ～主導権・意思決定・選択要因の分析～」（株式会社コズレ）
子育て情報メディア「コズレマガジン」を運営する株式会社コズレ（本社：東京都千代田区、代表取締役：松本大希、以下コズレ）は、2025年12月～2026年1月に実施した調査について結果をまとめ、本日レポート『住まいの選択における母の関与と重視点 ～主導権・意思決定・選択要因の分析～』を発行いたします。
概要
今回実施した調査によると、子育て世帯における住まい選択は、ママが生活設計者として主導的に関与すると想定される。
妊娠中から0歳児期という短期間にニーズが高まる住み替え検討は、単なるライフイベント対応ではなく、「これから数年間の育児・家事・仕事をどう成立させるか」という、極めて現実的で戦略的な判断である。その判断において、「生活の質」をママが、「財務の合理性」をパパ（パートナー）が見るという役割分担の傾向があることが分かった。
なお、約3割の世帯で意見のズレが生じ、約4人に1人のママが「もっと自分の意見を通せばよかった」と後悔している点は、見過ごせないポイントである。
調査項目
●妊娠・出産後の引っ越し経験（引っ越し予定含む）
●引っ越し後の新居（購入か賃貸か）
●新居の住宅タイプ
●引っ越し時の子どもの年齢
●住まい選び各段階による母の関与度
●住まい選択の最終決定者
●住まい選択時に母が重視した点
●住まいを選ぶ際の主導権
●母と父の重視点のズレ
●重視点のズレたポイント
●母が「自分の意見をもっと通しておけばよかった」と思う点の有無
●「自分の意見をもっと通しておけばよかった」と思う点
●情報収集した方法
●最も参考にした情報源
●ママ視点で欲しいと思う設備・工夫
詳細なデータを含む、レポートの無料ダウンロードはこちら
https://cozre.co.jp/blog/17728/（レポートURL）
調査
調査主体：株式会社コズレ
調査方法：インターネット・リサーチ
調査対象：生後0歳以上の子を持つ親
調査期間：2025年12月17日（水）～2026年1月21日（水）
有効回答者数：849名
※詳しい調査内容やプロモーションのご提案につきましては気軽にお問合せください。
【株式会社コズレについて】
株式会社コズレは“子育ての喜びをもっと大きく！”を経営理念とし、「情報を求めるママパパ」に「適切なコンテンツ」をお届けする、子育て情報マッチングプラットフォーム「cozreマガジン」（https://feature.cozre.jp/）を運営しています。
「cozreマガジン」は、妊娠中から小学生低学年の子どもを持つ20代～40代のママパパを中心にご利用いただき、個人情報のご登録は世帯情報登録100万件、親子情報登録200万人を超えて急速に拡大中です。
この会員の属性情報と行動履歴情報を集積した国内最大級の「子育てビッグデータ」を活用し、クライアント様に対して各種マーケティングソリューションのご提供や新商品開発のご支援をしております。
＜企業概要＞
名称 ：株式会社コズレ/Cozre Inc.
所在地 ：東京都千代田区神田錦町2-2-1 WeWork
設立 ：2013年7月1日
会社HP ：https://www.cozre.co.jp/
代表取締役 ：松本 大希
事業内容 ：インターネットメディア事業
子育て情報マッチングプラットフォーム「cozreマガジン」
（https://feature.cozre.jp/）
受賞歴 ：新日本有限責任監査法人
「EY Innovative Startup 2018」Child Rearing部門
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社コズレ 担当：早川
TEL：03-6265-6877 Mail： pr@cozre.co.jp
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341311/images/bodyimage1】
配信元企業：株式会社コズレ
概要
今回実施した調査によると、子育て世帯における住まい選択は、ママが生活設計者として主導的に関与すると想定される。
妊娠中から0歳児期という短期間にニーズが高まる住み替え検討は、単なるライフイベント対応ではなく、「これから数年間の育児・家事・仕事をどう成立させるか」という、極めて現実的で戦略的な判断である。その判断において、「生活の質」をママが、「財務の合理性」をパパ（パートナー）が見るという役割分担の傾向があることが分かった。
なお、約3割の世帯で意見のズレが生じ、約4人に1人のママが「もっと自分の意見を通せばよかった」と後悔している点は、見過ごせないポイントである。
調査項目
●妊娠・出産後の引っ越し経験（引っ越し予定含む）
●引っ越し後の新居（購入か賃貸か）
●新居の住宅タイプ
●引っ越し時の子どもの年齢
●住まい選び各段階による母の関与度
●住まい選択の最終決定者
●住まい選択時に母が重視した点
●住まいを選ぶ際の主導権
●母と父の重視点のズレ
●重視点のズレたポイント
●母が「自分の意見をもっと通しておけばよかった」と思う点の有無
●「自分の意見をもっと通しておけばよかった」と思う点
●情報収集した方法
●最も参考にした情報源
●ママ視点で欲しいと思う設備・工夫
詳細なデータを含む、レポートの無料ダウンロードはこちら
https://cozre.co.jp/blog/17728/（レポートURL）
調査
調査主体：株式会社コズレ
調査方法：インターネット・リサーチ
調査対象：生後0歳以上の子を持つ親
調査期間：2025年12月17日（水）～2026年1月21日（水）
有効回答者数：849名
※詳しい調査内容やプロモーションのご提案につきましては気軽にお問合せください。
【株式会社コズレについて】
株式会社コズレは“子育ての喜びをもっと大きく！”を経営理念とし、「情報を求めるママパパ」に「適切なコンテンツ」をお届けする、子育て情報マッチングプラットフォーム「cozreマガジン」（https://feature.cozre.jp/）を運営しています。
「cozreマガジン」は、妊娠中から小学生低学年の子どもを持つ20代～40代のママパパを中心にご利用いただき、個人情報のご登録は世帯情報登録100万件、親子情報登録200万人を超えて急速に拡大中です。
この会員の属性情報と行動履歴情報を集積した国内最大級の「子育てビッグデータ」を活用し、クライアント様に対して各種マーケティングソリューションのご提供や新商品開発のご支援をしております。
＜企業概要＞
名称 ：株式会社コズレ/Cozre Inc.
所在地 ：東京都千代田区神田錦町2-2-1 WeWork
設立 ：2013年7月1日
会社HP ：https://www.cozre.co.jp/
代表取締役 ：松本 大希
事業内容 ：インターネットメディア事業
子育て情報マッチングプラットフォーム「cozreマガジン」
（https://feature.cozre.jp/）
受賞歴 ：新日本有限責任監査法人
「EY Innovative Startup 2018」Child Rearing部門
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社コズレ 担当：早川
TEL：03-6265-6877 Mail： pr@cozre.co.jp
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341311/images/bodyimage1】
配信元企業：株式会社コズレ
プレスリリース詳細へ