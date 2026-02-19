【決定盤CD完成】團伊玖磨（だん・いくま）の生誕100年記念コンサートがCD化！ 読売日本交響楽団×齊藤一郎×東京混声合唱団による日本人の心の歌「筑後川」「祝典行進曲」「交響曲第2番」ほか収録。

【決定盤CD完成】團伊玖磨（だん・いくま）の生誕100年記念コンサートがCD化！ 読売日本交響楽団×齊藤一郎×東京混声合唱団による日本人の心の歌「筑後川」「祝典行進曲」「交響曲第2番」ほか収録。