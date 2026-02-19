【決定盤CD完成】團伊玖磨（だん・いくま）の生誕100年記念コンサートがCD化！ 読売日本交響楽団×齊藤一郎×東京混声合唱団による日本人の心の歌「筑後川」「祝典行進曲」「交響曲第2番」ほか収録。
株式会社スリーシェルズは、團伊玖磨生誕100年記念コンサートのCDを2026年2月27日にタワー・レコード、amazon、ＨＭＶなど全国のCD店で発売することを、2026年2月19日に発表しました。
【決定盤CD完成】團伊玖磨（だん・いくま）の生誕100年記念コンサートがCD化！読売日本交響楽団×齊藤一郎×東京混声合唱団による日本人の心の歌「筑後川」「祝典行進曲」「交響曲第2番」ほか収録。
商品詳細 https://3scdjrl.shopselect.net/items/133837727
本作は、オペラ『夕鶴』や『ラジオ体操第二』で知られる国民的作曲家・團伊玖磨の生誕100年を祝した記念碑的コンサートのライブ録音です。かつてテレビ番組で團と共演を重ねた「読売日本交響楽団」と、團作品への深い造詣を持つ指揮者・齊藤一郎と、東京混声合唱団が集結しました。
日本の合唱を代表する心の歌「筑後川」の管弦楽版や、上皇上皇后両陛下のご成婚を祝した「祝典行進曲」、約50分の規模を持つ『交響曲第2番』など、日本人の記憶に刻まれた名曲を高音質でCD化し、当日の会場すべての賛辞をライヴの記録として拍手も収録しました。
■3つの聴きどころ
1. 「読売日本交響楽団」との歴史的再会
読売日本交響楽団は、かつて日本テレビ「だんいくまポップス・コンサート」で團伊玖磨と数多くの共演を重ねた、いわば「盟友」とも呼べるオーケストラです 。生誕100年という節目の年に、その黄金の響きが齊藤一郎の指揮によって現代に蘇りました。
2. 日本合唱・團伊玖磨合唱の総決算「筑後川」＆「西海讃歌」をゴージャスな管弦楽版で
全国の合唱人に愛され続ける名曲『混声合唱組曲「筑後川」』を、作曲者自身が1974年に編曲した「管弦楽版」で収録 。ピアノ伴奏版とは一線を画す、大河ドラマのような壮大なスケール感は必聴です。
さらに、佐世保の美しい海と空を歌い上げた『西海讃歌』も収録しており、合唱ファン垂涎のプログラムとなっています。
3. 半世紀の時を超えた「ファンタジア」の奇跡
『ヴァイオリンとオーケストラのためのファンタジア第1番』は、1973年にヴァイオリニスト小林武史のために書かれた作品です 。今回、その献呈を受けた小林武史本人がソリストとして登場 。半世紀以上の時を経て、作曲者との友情と深淵なる対話を音に刻み込んだ、二度と再現できない感動的名演です。
■収録曲
[DISC 1]
交響曲第2番 変ロ調 (1956/改訂1988)
第1楽章 アンダンテ・セリオーソ - アレグロ・マ・ノン・タント
第2楽章 アンダンテ・コン・モート
第3楽章 アレグロ・コン・ブリオ
[DISC 2]
ヴァイオリン・ソロと管弦楽のためのファンタジア 第1番 (1973/管弦楽版1974)
ヴァイオリン・ソロ：小林武史
祝典行進曲 (1959/管弦楽版1976) 上皇上皇后両陛下のご成婚を祝して作曲された名作
混声合唱組曲「筑後川」 (1968/管弦楽版1974/作詩:丸山豊)
みなかみ / ダムにて / 銀の魚 / 川の祭 / 河口
合唱と管弦楽による「西海讃歌」 (1968/作詩:藤浦洸)
■商品概要
タイトル： 團伊玖磨 生誕100年記念コンサート
アーティスト： 齊藤一郎（指揮）、読売日本交響楽団（管弦楽）、小林武史（ヴァイオリン）、東京混声合唱団・團伊玖磨生誕100年記念合唱団（合唱）
発売日： 2026年2月27日
品番： 3SCD-0079
価格： 税込 3,056円
発売・販売元： スリーシェルズ 装丁：瀧沼亮 総合監修：西耕一
JANコード： 4560224350795
録音： 深田晃 2024年5月4日 紀尾井ホール（ライヴ録音）協力： 團紀彦建築設計事務所
