Antec、PWMファン5個搭載 強化ガラス仕様のATX対応ミドルタワーケース「P30 ARGB」発売
株式会社リンクスインターナショナル(本社：東京都千代田区、代表取締役：川島義之）は、フロントパネルには木材を使用したメッシュパネルを採用、PWMファン5個搭載した強化ガラス仕様のATX対応ミドルタワーPCケースAntec P30 ARGBを2026年2月21日より、全国の家電量販店、PCパーツ専門店、各種EC販売店にて発売いたします。
◆Antec P30 ARGB
P30 ARGBは、PWMファン5個を搭載した強化ガラス仕様のATX対応ミドルタワーPCケースです。フロントパネルには木材を使用したメッシュパネルを採用しており、4箇所のグロメットと3箇所のケーブルタイが裏配線のケーブルマネジメントを簡単にします。2つの脱着式ダストフィルターを備えるほか、電源ユニットは取り付けやすいリアマウント方式で日々のメンテナンスやパーツ増設も手軽に行なえます。ラジエータはフロントに最大240mm、トップに最大360mmサイズの搭載に対応し、405mmを確保した拡張カードスペース、高さ175mmまでのCPUクーラーに対応、3.5/2.5インチ併用シャドウベイ、2.5インチ専用シャドウベイを備えています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341975/images/bodyimage1】
◆P30 ARGB製品特徴
・最大8個の120mmファン搭載に対応
フロント、電源シュラウド、リアに標準搭載された5個のPWMファンを含め、最大で8個の120mmファンを同時搭載できます。フロントは最大240mmとトップは最大で360mmサイズのラジエータ搭載にも対応し、高い冷却性能を発揮できます。
・4箇所のケーブルグロメットと3箇所のベルクロストラップ
マザーボード周辺からPSUシュラウドまで合計4箇所のグロメット付きケーブルホールを設置することで、配線の露出を最低限に抑えつつ効率的なケーブルマネジメントが可能です。3つのベルクロストラップにより多数のストレージやファンなどの配線もまとめて収納できます。
・サイドパネルはネジ不使用のツールフリーデザイン
サイドパネルは、4mmの強化ガラスを搭載しています。ネジ不使用の為、メンテナンスや増設が簡単に行えます。
・3.5/2.5インチ併用シャドウベイ、2.5 インチ専用シャドウベイ搭載
3.5/2.5インチ併用シャドウベイ、2.5インチ専用シャドウベイを備えています
・清掃が簡単な脱着式ダストフィルター
トップ、ボトムの2箇所に脱着式のダストフィルターを備え、手軽に日々のメンテナンスを行えます。
・便利なケースフロントアクセス機能
ケースフロントトップには電源スイッチやリセットスイッチのほか、USB 3.0ポート2つ、オーディオ端子、マイク端子、1つのType-C 3.2 Gen2ポートを備えています。
【発売詳細】
◆型番
P30 ARGB
◆発売日
2026年2月21日
◆推奨価格(税込)
オープン価格
◆製品情報ページ
https://www.links.co.jp/item/antec-p30-argb/
◆高解像度
https://www.links.co.jp/wp-content/uploads/2026/02/Antec-P30-ARGB.zip
※製品の仕様と情報は、予告なく変更される可能性があります。
報道関係のお問い合わせ先：
株式会社リンクスインターナショナル
広報担当 西田
TEL：03-5812-6149 FAX：03-5812-5821
東京都千代田区外神田6-15-11 日東ビル2階
URL: http://www.links.co.jp
E-mail: pr@links.co.jp
購入のお問い合わせ先：
株式会社リンクスインターナショナル 営業部
TEL：03-5812-5820 FAX：03-5812-5821
東京都千代田区外神田6-15-11 日東ビル2階
URL: http://www.links.co.jp
E-mail: sales@links.co.jp
配信元企業：株式会社リンクスインターナショナル
