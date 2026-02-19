HYTE、『崩壊：スターレイル』「ホタル」モチーフのコラボ限定「HYTE Firefly」アイテム4製品2月下旬より出荷開始
株式会社リンクスインターナショナル(本社：東京都千代田区、代表取締役：川島義之）は、『崩壊：スターレイル』コラボレーションにより実現した「ホタル」モチーフのピラーレス式パノラマ強化ガラスを搭載した限定PCケース HYTE Y70 Firefly Limited Editionの他、「ホタル」モチーフのカラーとアイコンをあしらった限定キーキャップセット、XLサイズの限定マウスパッド、限定ファンシュラウドを、2026年2月下旬より出荷開始いたします。
◆Y70 Firefly Limited Edition
Y70 Firefly Limited Editionは、『崩壊：スターレイル』とHYTEのコラボレーションで誕生した、ピラーレス式パノラマ強化ガラスを搭載したハイエンドのミドルタワーPCケースです。独自のピラーレス式パノラマガラス全面に加え、右サイドパネルや電源ボタンなどケースの各所に「ホタル」のイラストやアイコンをあしらい、背面にはシリアルナンバー刻印を施したプレートを搭載。グラフィックカードのイルミネーションを最大限活用できる垂直搭載用のライザーケーブルも付属し、お好みのPCパーツやイルミネーションと組み合わせることで、世界で一つだけのPCを作ることができます。本製品限定のオリジナルアクリルキーチェーンが付属。
※本製品はタッチパネル液晶非搭載モデルです。製品にタッチ液晶は含まれていません。
※化粧箱は輸送用カートンまたはエアパッキンで保護して発送いたします。
※輸送用外装の状態（汚損・破損等）を理由とする返品・交換は対象外となりますので、あらかじめご了承ください。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342244/images/bodyimage1】
◆Y70 Firefly Limited Edition製品特徴
・システム部と電源・ストレージ部を分離するデュアルチャンバー設計
ピラーレスガラスだけでなくフレームやトップパネル、右サイドパネルに至るまで、ケース全体がホタルをイメージしたブラックとパープルベースのカラーリングで統一されています。ガラスパネル側のシステム部とケーブル類が集中する電源やストレージの搭載箇所を分割したデュアルチャンバー設計で、デコレーションの妨げとなるケーブルの露出を最低限に抑えることができ、ガラスパネルのイラストをお好みのイルミネーションでさらに引き立たせることも可能です。
※本製品の水平拡張スロットはロープロファイル対応です。通常のグラフィックカードなど、フルサイズの拡張カードは付属のライザーケーブルにより垂直スロットの方に搭載します。
・便利なケースフロントアクセス機能
ケース下側にフロントアクセスを集約。電源スイッチ、1x USB3.2 Gen2（Type-C）、2x USB3.2（Type-A）、Audio 端子を搭載します。
◆HYTE Firefly Keycap Set
HYTE Firefly Keycap Set は、『崩壊：スターレイル』とHYTEのコラボレーションで誕生した、限定デザインのキーキャップです。キーキャップには「ホタル」をモチーフにしたグラデーションカラーとアイコンを各所にあしらい、異なるカラーやアイコンを配置した置き換え用のキーも多数同梱。高耐久なPBT樹脂に摩耗に強い昇華印刷を使用しています。
※JIS配列を含めた各種キーボードレイアウトに対応（※全てのキーボードとの対応を保証するものではありません）
