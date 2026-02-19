こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
HATTRICK、「サントリーサンバーズ大阪 SPECIAL PINK UNIFORM AUCTION」を開催！
バリュエンスジャパン株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：冨田 光俊）が運営する「HATTRICK Auction（https://auction.hattrick.world/）」にて、「サントリーサンバーズ大阪 SPECIAL PINK UNIFORM AUCTION」を2026年2月19日（木）より開催いたします。
Asueアリーナ大阪をピンクに染めた、特別な限定ユニフォームに選手たちの直筆サインを入れてお届け！
サントリーサンバーズ大阪は、大阪市・箕面市をホームタウンとし、2025-26 大同生命SV.LEAGUE MENに所属するバレーボールチームです。
2026年2月14日（土）・2月15日（日）に開催された「2025-26 大同生命 SV.LEAGUE MEN 第14節 サントリーサンバーズ大阪 vs VC長野トライデンツ」では、女性ファンへの感謝をテーマとした特別企画『SUNTORY SUNBIRDS OSAKA “PINK COURT DAY”』が実施されました。試合当日は、この企画のためだけに制作された限定デザインのピンクユニフォームを身にまとった選手たちが躍動し、選手とファンが一体となって創り上げたピンクコートの空間が、Asueアリーナ大阪を包み込みました。バレンタインシーズンならではの華やかな雰囲気の中、多くの笑顔と声援にあふれた2日間となりました。
このたびHATTRICKにて開催する「サントリーサンバーズ大阪 SPECIAL PINK UNIFORM AUCTION」では、ファンの皆さまとともに作り上げた特別な2日間において、選手が実際に着用した限定ユニフォーム「2025-26 オーセンユニフォーム Pink トップス」に、着用選手本人の直筆サインを入れてお届けします。
なお、本オークションの収益は、次世代育成を目的としサントリーサンバーズ大阪のアカデミー活動に活用されます。
■サントリーサンバーズ大阪 SPECIAL PINK UNIFORM AUCTION 概要
・開催期間：2026年2月19日（木）18：00 〜 2026年2月23日（月）22：00
・出品商品：2025-26 オーセンユニフォーム Pink トップス（直筆サイン入り）
・オークションページURL：https://auction.hattrick.world/top/3300
・対象選手：小野寺太志選手、佐藤謙次選手、下川諒選手、デアルマスアライン選手、関田誠大選手、
小川智大選手、藤中颯志選手、郄橋藍選手、ドミトリー・ムセルスキー選手、鬼木錬選手、
喜入祥充選手、樫村大仁選手、イゴール・クリュカ選手、甲斐孝太郎選手、郄橋塁選手、
鍬田憲伸選手、柏田樹選手
※実際に試合で着用した商品のため、傷や汚れなどがある場合がございます。
※本商品はトップスのみの出品になります。ユニフォームパンツは付帯しませんので予めご了承ください。
※詳細はオークションページをご確認ください。
■HATTRICKについて
バリュエンスジャパン株式会社が運営する、『ともに、挑戦者の持続可能な未来をつくる。』をミッションに掲げる事業。挑戦者に関連した希少価値の高いアイテムを出品する「HATTRICK Auction」と、挑戦者とファンとを直接つなぐD2Cプラットフォームである「HATTRICK Members」の2つのサービスを運営。アスリートやアーティストといった挑戦者らをサポートするとともに、ファンの想いをつなぎ新たな価値を共創する新しいサービスとして展開しています。
・HATTRICK Auction：https://auction.hattrick.world/
・HATTRICK Members：https://members.hattrick.world/
・Instagram：https://www.instagram.com/hattrick.world_official/（@hattrick.world_official）
・X（旧Twitter）：https://twitter.com/hattrick_world（@hattrick_world）
■サントリーサンバーズ大阪 概要
・設立：1973年4月
・代表者：サントリーホールディングス株式会社 スポーツ事業部長 森田 壮一
・ホームタウン：大阪市・箕面市
・戦績：2024-25 大同生命SV.LEAGUE CHAMPIONSHIP 初代王者
・URL：https://www.suntory.co.jp/culture-sports/sunbirds/
・Instagram：https://www.instagram.com/sunbirds_official（sunbirds_official）
・X（旧Twitter）：https://x.com/sun_SUNBIRDS（@sun_SUNBIRDS）
■バリュエンスジャパン株式会社 概要
・設立：2019年9月10日
・代表者：代表取締役 冨田 光俊
・本社所在地：東京都港区南青山五丁目6番19号MA5
・事業内容：ブランド品、貴金属、宝石等の買取・販売
※バリュエンスジャパン株式会社は東証グロース市場上場 バリュエンスホールディングス株式会社（証券コード：9270 ／ https://www.valuence.inc/）のグループ企業です。
本件に関するお問合わせ先
バリュエンスホールディングス株式会社 広報室
TEL：03-4580-9983 Mail：media@valuence.inc
関連リンク
オークションページ
https://auction.hattrick.world/top/3300
