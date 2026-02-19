¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÄëµþ²Ê³ØÂç³Ø¡Û¥Ò¥ÈÊìÆýÀ®Ê¬¤¬Ä²¤Î¹½Â¤¤òÊÑ¤¨±ÉÍÜµÛ¼ý¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤ò¼Â¾Ú ¡½ ¹ñºÝ»ï¥Õ¥í¥ó¥È¥«¥Ð¡¼¤ËºÎÍÑ
¡¡Äëµþ²Ê³ØÂç³ØÀ¸Ì¿²Ê³Ø²Ê¤ÎÀ¾ÀîæÆ½Ú¶µ¼ø¤Ï¡¢ÊìÆý¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ëÀ®Ê¬ 2¡Ç-¥Õ¥³¥·¥ë¥é¥¯¥È¡¼¥¹(2¡ÇFL)¤¬¾®Ä²¤Î¹½Â¤¤½¤Î¤â¤Î¤òÊÑ²½¤µ¤»¡¢±ÉÍÜµÛ¼ýÇ½ÎÏ¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤òÆ°Êª¥â¥Ç¥ë¤Ë¤è¤ê¼Â¾Ú¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ËÜ¸¦µæÀ®²Ì¤Ï¡¢Ê¬»Ò±ÉÍÜ³ØÊ¬Ìî¤Î¹ñºÝ»ï Molecular Nutrition & Food Research (2026Ç¯1·î¹æ)¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¡¢¤µ¤é¤Ë¤½¤ÎÆâÍÆ¤¬É¾²Á¤µ¤ìÆ±»ï¤Î¥Õ¥í¥ó¥È¥«¥Ð¡¼(É½»æ)¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ãËÜ¸¦µæ¤ÎÇØ·Ê¡ä¡¡¶áÇ¯¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¡¼ÀÝ¼è²áÂ¿¤ËÈ¼¤¦ÈîËþ¤¬ÌäÂê¤È¤Ê¤ë°ìÊý¤Ç¡¢±ÉÍÜ¤ÎÊÐ¤ê¤äÀÝ¼èÉÔÂ¤È¤¤¤Ã¤¿±ÉÍÜÉÔÂ¤â¤Þ¤¿À¸³è½¬´·ÉÂ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿ÍÍ¡¹¤Ê¼À´µ¤Î¸¶°ø¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£±ÉÍÜ¤ÎµÛ¼ý¤Ï¾®Ä²¤¬Ã´¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Ä²´Éµ¡Ç½¤Î½ÅÍ×À¤ò¼¨¤¹Îã¤È¤·¤Æ¡¢Ì¤½Ï»ù¤Ê¤ÉÄ²´Éµ¡Ç½¤¬Ì¤È¯Ã£¤ÊÆý»ù¤Ç¤ÏÄ²´Éµ¡Ç½¤Î²óÉü¤¬Í½¸å¤ËÂç¤¤¯´Ø¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢Æý»ù¤ÎÄ²´ÉÈ¯Ã£¤äµ¡Ç½²óÉü¤Ë¤ª¤±¤ëÊìÆýÀÝ¼è¤ÎÍ¸úÀ¤Ï£±£°£°Ç¯°Ê¾å¤âÁ°¤«¤éÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ò¥È¤ÎÊìÆý¤ËÆÃÄ§Åª¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë2¡ÇFL¤Ï¡¢¾åµ¤Î¤è¤¦¤ÊÊìÆý¤Î²¸·Ã¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë½ÅÍ×¤ÊÀ®Ê¬¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¡¢¤¹¤Ç¤Ë²¤ÊÆ¤Ç¤Ï¿Í¹©ÊìÆý¤Ø¤ÎÅº²Ã¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜ¸¦µæ¤ÇÀ¾ÀîÀèÀ¸¤Ï¡¢ 2¡ÇFL¤Ë¤è¤ë±ÉÍÜµÛ¼ýÇ½ÎÏ¤Î¸þ¾å¤È¤¤¤¦¿·¤¿¤Êµ¡Ç½ÀÈ¯¸«¤«¤éÊìÆý¤Î¿ÀÈë²òÌÀ¤ËÇ÷¤ë¤È¶¦¤Ë¡¢¤½¤Î¥æ¥Ë¡¼¥¯¤ÇÈÆÍÑÀ¤Î¹â¤¤µ¡Ç½¤ò³è¤«¤·¡¢µÛ¼ý¸úÎ¨¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤ÇÌôºÞ¤Î¸ú¤ÌÜ¤ò¹â¤á¤ë¤Ê¤É¡¢±ÉÍÜÉÔÂ²þÁ±¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯À¸³è½¬´·ÉÂÍ½ËÉ¤Ê¤É¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤¬Âç¤¤¤ËË¾¤Þ¤ì¤ëÀ®²Ì¤òÊó¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°Ê²¼¤Ë¸¦µæ³µÍ×¤ò¼¨¤·¤Þ¤¹¡£
¡ãËÜ¸¦µæ¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¤³¤È¡ä¡ 2¡ÇFL¤ò¥Þ¥¦¥¹¤ËÀÝ¼è¤µ¤»¤ë¤È¡¢¥Þ¥¦¥¹¤Î¾®Ä²Ä¹¤ä½ÀÌÓÌ©ÅÙ¤¬Áý²Ã¤·(¾®Ä²¤Î¥ê¥â¥Ç¥ê¥ó¥°¤¬Í¶Æ³¤µ¤ì¤ë)¡¢µÛ¼ýÇ½ÎÏ¤¬¸þ¾å¤¹¤ë¤³¤È¡¢
¢µÛ¼ýÇ½ÎÏ¸þ¾å¤ËÈ¼¤¤¡¢»éÍÏÀÀ®Ê¬¤Ç¤¢¤ëDHA(¾ÜÀâ1)¤ä¥¯¥ë¥¯¥ß¥ó(¾ÜÀâ2)¡¢¿åÍÏÀÌôºÞ¤ÎµÛ¼ý¤¬¾å¾º¤¹¤ë¡£
£¥¯¥ë¥¯¥ß¥ó¤ä¿åÍÏÀÌôºÞ(¦Â3¥¢¥É¥ì¥Ê¥ê¥ó¼õÍÆÂÎºîÆ°Ìô)¤ÎµÛ¼ý¤¬Áý²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤Îµ¡Ç½À¤¬Áý¶¯¤µ¤ì¤ë¤³¤È(¾ÜÀâ3)
¤Î3ÅÀ¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ãËÜ¸¦µæÀ®²Ì¤Î°ÕµÁ¡ä¡2¡ÇFL¤¬¤Ê¤¼ÊìÆý¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¤Î¤«¡©±ÉÍÜµÛ¼ýÇ½ÎÏ¤Î¸þ¾å¤È¤¤¤¦À¸Êª³ØÅª°ÕµÁ¤Î°ìÃ¼¤ò¼¨¤·¤¿¤³¤È¡£
¢2¡ÇFL¤È¤¤¤Ã¤¿Èó±ÉÍÜÁÇ
