東京家政大学の学生が「北区イメージ戦略大学生協力員（U-KISS）」としてショートフィルム（短編映画）の企画・制作に挑戦 ― 2月26日に成果報告会を開催
東京家政大学（東京都板橋区／学長：井上俊哉）では2011年から東京都北区と連携し、学生が区の若手職員と協働してその魅力を発信する「北区イメージ戦略大学生協力員（U-KISS）」として活動を行っている。今年度は管理栄養学科から4名、英語コミュニケーション学科から1名の学生が活動に参加し、北区の職員や近隣大学の学生らと協働して同区の魅力を発信するショートフィルム（短編映画）の制作に取り組んだ。これらの成果報告会を2月26日（木）に執り行う。
東京家政大学は2011年に東京都北区と包括連携協定を締結。区の若手職員で構成される「O-KISS（北区シティブランディング戦略推進委員）」と協働して魅力を発信する「北区イメージ戦略大学生協力員（U-KISS）」として学生が活動するほか、「北区環境大学事業」の受託による環境学習講座や環境学習カリキュラムの開発研究などを行ってきた。
今年度は近隣の他大学の学生らとも協働し、北区の魅力を発信するショートフィルムを企画・制作。区の魅力を発掘しテーマを設定するところから、脚本・役者・撮影・編集まで、学生と若手職員らで取り組んだ。さらに、俳優・別所哲也氏が代表取締役社長を務める株式会社ビジュアルボイスと連携し、若手映画監督・こささりょうま氏を招いて講義を実施。本格的に映像制作について学び、作品を作り上げた。
作品は北区公式YouTubeで公開。また今後は、国際映画祭「ショートショート フィルムフェスティバル＆アジア」に出品予定で、アワード受賞を目指す。
このたび、今年度の成果に関する報告会を開催。完成した作品を上映するほか、U-KISSの参加学生や北区の職員らが、制作にあたっての苦労や学びなどについて語る。概要は下記の通り。
◆報告会概要
【日 時】 2月26日（木）10:00〜12:00
【場 所】
東京家政大学 小講堂（三木ホール）
住所： 東京都板橋区加賀1-18-1
アクセス： https://www.tokyo-kasei.ac.jp/about/access/index.html
【参加者】
北区 山田加奈子区長、北区職員、東洋大学関係者、東京成徳大学関係者、東京家政大学関係者、U-KISS参加学生
本学学生U-KISS参加者：管理栄養学科4名、英語コミュニケーション学科1名（計5名）
【備 考】 当日はメディア取材が入る予定。
（参考）KISSについて
●O-KISS（北区シティブランディング戦略推進委員）
区の若手職員（概ね入区5年）が既存の組織を越えてチームを組み、戦略的に北区をPRしていく制度。職員自身が北区の魅力や個性、誇れるものを資産として認識し、率先してプロモーションしていく。令和2年度・3年度は新型コロナウイルス感染拡大のため活動を中止していたが、令和4年度には2年ぶりに活動を再開。令和6年度は、若者らしい発想力を活かした北区のPR動画を制作した。
●U-KISS（北区シティブランディング大学生協力員）
O-KISS と協働して北区の魅力発信等に取り組む大学生メンバー。北区とゆかりのある大学の学生に委嘱されており、令和7年度は東京家政大学・東京家政短期大学、東洋大学、帝京大学、女子栄養大学、東京成徳大学、お茶の水女子大学の6大学を対象にメンバーが募集された。
https://www.city.kita.lg.jp/city-information/pr/1014415/1018919.html
