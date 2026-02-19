こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
多摩大学スキークラブ 冨眛向子選手がミラノ・コルティナ冬季オリンピックで、フリースタイル女子モーグル決勝4位入賞、デュアルモーグル準々決勝ベスト８位！
2月11日に行われた、ミラノ・コルティナオリンピック、フリースタイル女子モーグル決勝で、冨郄日向子選手（多摩大学スキークラブ/本学卒業生）が4位入賞という素晴らしい結果を残しました。
準決勝で惜しくもメダルに届かなかったものの、3位とは同点、差はターン点わずか0.2ポイントでした。どれほど悔しかったか、しかし冨郄選手は、「守ってこの順位になるより、攻めきれた結果がこの順位なら仕方ない」と「多摩大プライド」をインタビューで、世界に示してくれました。そして、２月14日、1対1の対戦形式で行われる女子デュアルモーグルを見据えて、今日の悔しさを糧に頑張りたいと覚悟をみせてくれました。
2月14日、雪が降りしきる中、イタリア北部の「リヴィーニョ・エアリアル＆モーグル・パーク」を舞台に、１回戦、２回戦を快勝で通過しましたが、準々決勝でアメリカのランキング２位の強豪に当たり、バランスを崩し、コースアウト。悔しい結果となりましたが、強敵を相手にベスト8位に輝きました。
冨郄選手の、安定したターン、完成度の高いエア、そして、攻めのスピードなど、
積み重ねてきた努力と勇気が、多くの人に大きな感動を届けました。
▼本件に関する問い合わせ先
学長室
高野 智
住所：東京都多摩市聖ヶ丘4-1-1
TEL：042-337-7300
FAX：042-337-7103
メール：hisho@gr.tama.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
