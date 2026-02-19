エアーコンプレッサー専門店エアセルフ、本日より楽天市場「お買い物マラソン」に出店！期間限定クーポン配布中。
エアーコンプレッサー専門店エアセルフは、本日から開催の「楽天お買い物マラソン」出店します。楽天お買い物マラソン期間限定で対象商品購入者にクーポンを配布しています。エアーコンプレッサーの導入を検討している方にとって、価格面で検討しやすいタイミングとなります。
楽天お買い物マラソン概要
開催期間：2026年2月19日（木）20:00 ～ 2026年2月23日（月）01:59
楽天市場にてお買い物マラソン開催。
エアーコンプレッサー専門店エアセルフでは、期間内限定で利用できるクーポンを配布しています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341180/images/bodyimage1】
※画像上：エアセルフ楽天市場公式サイト
対象商品
商品名：エアーコンプレッサー 静音 50L オイルレス 100V
持ち運び可能／大容量／業務用／DIY／自動車整備／塗装対応
通常価格：59,900円（税込・送料無料）
▼商品ページ：
https://item.rakuten.co.jp/air-compressor/airself03/
▼クーポンURL
https://coupon.rakuten.co.jp/getCoupon?getkey=Q1ZQUS1aMVFWLVVGWDYtNFYwUg--&rt=
本製品は、静音性に配慮したオイルレス方式を採用し、50Lタンクによる安定したエア供給を実現したモデルです。
家庭用100V電源で使用できる設計でありながら、DIY用途にとどまらず、自動車整備や塗装作業など、比較的負荷の高い作業にも対応しやすい構成となっています。
また、キャスターを標準装備しており、ガレージや作業場内での移動にも配慮した設計としています。
近年、DIYやガレージ作業、自動車整備などを目的として、家庭用100V電源で使用できるエアーコンプレッサーへの関心は高まっています。
一方で、初めてエアーコンプレッサーを導入されるお客様からは、
・家庭用電源で本当に使用できるのか不安
・作業用途に対してタンク容量や性能が足りるのか分からない
・静音性の目安が分かりにくい
といった声も多く寄せられています。
本製品は、こうした導入時の不安を感じやすい方に向けて、以下のような用途を想定したモデルです。
・初めてエアーコンプレッサーを導入される方
・DIYやガレージ作業でエアーツールを使用したい方
・車やバイクの簡易メンテナンスを行いたい方
・塗装作業やエアブロー作業を家庭環境で行いたい方
・静音性とタンク容量のバランスを重視したい方
今回の楽天お買い物マラソン期間中は、ポイント還元に加え、エアーコンプレッサー専門店エアセルフが配布する期間限定クーポンを利用することで、導入時のコスト負担を抑えながら検討できる機会となっています。
エアーコンプレッサー専門店エアセルフの取り組み
エアーコンプレッサー専門店エアセルフでは、製品の販売にとどまらず、
・用途別に必要となるタンク容量の考え方
・オイルレス方式とオイル式の違い
・家庭用100V電源で使用する際の注意点
・作業環境に配慮した静音性の考え方
といった情報を分かりやすく発信し、購入前の不安を軽減するための情報提供に取り組んでいます。
今回の楽天お買い物マラソン最終日企画においても、価格面だけでなく、導入後の実用性までを見据えた商品提案を行うことで、安心してエアーコンプレッサーを選べる環境づくりを重視しています。
エアーコンプレッサー専門店エアセルフの今後の展望
エアーコンプレッサー専門店エアセルフでは、今後も楽天市場の各種キャンペーンと連動しながら、導入しやすさと実用性の両立を重視した企画を継続して実施していきます。
あわせて、初心者の方にも分かりやすい導入ガイドや、用途別の活用事例の発信を強化し、エアーコンプレッサー選びにおける情報提供の充実を図っていく予定です。
【会社概要】
会社名：株式会社メカニスタ
所在地：北海道札幌市中央区
代表者：代表取締役 小野寺鉄
事業内容：エアーコンプレッサーの販売・修理・卸売業／法人向け工業製品販売／EC運営
▼公式サイト
https://air-compressor.jp/
▼tokyo parts公式サイト
https://tokyoparts.jp/
▼農業分野に特化した新メディアサイト「ライストレード」
https://rice-trade.jp/
▼農業むけ関連サービス
https://rear-car.jp/
