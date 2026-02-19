AI制御×多自由度把持が需要拡大―多指ロボットハンド市場、年平均70.0%拡大
業界の特徴と技術的進展
多指ロボットハンドは、ロボットのエンドエフェクタの中でも特に高度な技術を要する分野であり、人間の手の運動特性を模倣しながらも、機械としての安定性と再現性を兼ね備える必要がある。柔軟な把持動作、複雑な操作性、環境への適応力など、これまで単純なツール型エフェクタでは対応できなかった応用が可能となってきた。近年はセンサ技術と制御アルゴリズムの進化により、把持の精密さや安全性も大きく向上している。特に人工筋肉や形状記憶合金の応用は、ハンドの柔軟性とレスポンス性を高める方向で注目されている。
市場動向と用途の拡大
多指ロボットハンドの市場は、従来の産業用途から、医療、リハビリテーション、サービスロボット、教育用途まで大きく広がりつつある。医療分野では手術支援や義手開発において、精密な操作性と人間に近い運動能力が求められるため、多指構造の需要が高まっている。また、労働力不足への対応として、製造現場や物流分野でも人の代替として多指ハンドの導入が加速している。AIや機械学習との組み合わせにより、環境認識や物体識別能力を強化し、より高度な自律制御が実現されつつある。
市場成長のドライバーと課題
この分野の成長をけん引する主な要因として、柔軟な生産ニーズへの対応、次世代ロボティクスの開発競争、ならびに高齢化社会における自立支援技術の需要が挙げられる。一方で、多指ロボットハンドは構造が複雑でコストが高く、制御の難易度も高いため、導入には慎重な評価が必要とされる。特に中小規模の企業にとっては、コストパフォーマンスやメンテナンス性が普及の鍵となる。今後は標準化やモジュール化が進めば、導入のハードルが下がり、普及の加速が期待される。
LP Information調査チームの最新レポートである「世界器用な多指ロボットハンド市場の成長予測2026～2032」（https://www.lpinformation.jp/reports/593918/robot-multi-fingered-dexterous-hand）によると、2025年から2031年の予測期間中のCAGRが70.0%で、2031年までにグローバル器用な多指ロボットハンド市場規模は64.39億米ドルに達すると予測されている。
図. 器用な多指ロボットハンド世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341865/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341865/images/bodyimage2】
図. 世界の器用な多指ロボットハンド市場におけるトップ18企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
LP Informationのトップ企業研究センターによると、器用な多指ロボットハンドの世界的な主要製造業者には、Shadow Robot、Tesla (Optimus)、Beijing Inspire Robots Technology、BrainCo、SCHUNK、Clone Robotics、OYMotion Technologies、Agile Robots、Qbrobotics、Shanghai AgiBot Innovation Technologyなどが含まれている。2024年、世界のトップ10企業は売上の観点から約63.0%の市場シェアを持っていた。
技術競争力の確立と差別化
多指ロボットハンド分野で競争優位を築くためには、単なる模倣にとどまらず、独自性のある構造設計と高度なセンサ融合技術の開発が不可欠である。競合他社との差別化を図るには、制御アルゴリズムの最適化と、使用現場に合わせたカスタマイズ性を両立する柔軟な設計思想が求められる。特に近年では、軽量化と高耐久性の両立、低消費電力での駆動、そして高い応答性を持つフィードバック機構の搭載が重要な開発テーマとなっている。こうした技術力の蓄積は、将来的な海外市場への展開や異分野連携の足がかりにもなり得る。
多指ロボットハンドは、ロボットのエンドエフェクタの中でも特に高度な技術を要する分野であり、人間の手の運動特性を模倣しながらも、機械としての安定性と再現性を兼ね備える必要がある。柔軟な把持動作、複雑な操作性、環境への適応力など、これまで単純なツール型エフェクタでは対応できなかった応用が可能となってきた。近年はセンサ技術と制御アルゴリズムの進化により、把持の精密さや安全性も大きく向上している。特に人工筋肉や形状記憶合金の応用は、ハンドの柔軟性とレスポンス性を高める方向で注目されている。
市場動向と用途の拡大
多指ロボットハンドの市場は、従来の産業用途から、医療、リハビリテーション、サービスロボット、教育用途まで大きく広がりつつある。医療分野では手術支援や義手開発において、精密な操作性と人間に近い運動能力が求められるため、多指構造の需要が高まっている。また、労働力不足への対応として、製造現場や物流分野でも人の代替として多指ハンドの導入が加速している。AIや機械学習との組み合わせにより、環境認識や物体識別能力を強化し、より高度な自律制御が実現されつつある。
市場成長のドライバーと課題
この分野の成長をけん引する主な要因として、柔軟な生産ニーズへの対応、次世代ロボティクスの開発競争、ならびに高齢化社会における自立支援技術の需要が挙げられる。一方で、多指ロボットハンドは構造が複雑でコストが高く、制御の難易度も高いため、導入には慎重な評価が必要とされる。特に中小規模の企業にとっては、コストパフォーマンスやメンテナンス性が普及の鍵となる。今後は標準化やモジュール化が進めば、導入のハードルが下がり、普及の加速が期待される。
LP Information調査チームの最新レポートである「世界器用な多指ロボットハンド市場の成長予測2026～2032」（https://www.lpinformation.jp/reports/593918/robot-multi-fingered-dexterous-hand）によると、2025年から2031年の予測期間中のCAGRが70.0%で、2031年までにグローバル器用な多指ロボットハンド市場規模は64.39億米ドルに達すると予測されている。
図. 器用な多指ロボットハンド世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341865/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341865/images/bodyimage2】
図. 世界の器用な多指ロボットハンド市場におけるトップ18企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
LP Informationのトップ企業研究センターによると、器用な多指ロボットハンドの世界的な主要製造業者には、Shadow Robot、Tesla (Optimus)、Beijing Inspire Robots Technology、BrainCo、SCHUNK、Clone Robotics、OYMotion Technologies、Agile Robots、Qbrobotics、Shanghai AgiBot Innovation Technologyなどが含まれている。2024年、世界のトップ10企業は売上の観点から約63.0%の市場シェアを持っていた。
技術競争力の確立と差別化
多指ロボットハンド分野で競争優位を築くためには、単なる模倣にとどまらず、独自性のある構造設計と高度なセンサ融合技術の開発が不可欠である。競合他社との差別化を図るには、制御アルゴリズムの最適化と、使用現場に合わせたカスタマイズ性を両立する柔軟な設計思想が求められる。特に近年では、軽量化と高耐久性の両立、低消費電力での駆動、そして高い応答性を持つフィードバック機構の搭載が重要な開発テーマとなっている。こうした技術力の蓄積は、将来的な海外市場への展開や異分野連携の足がかりにもなり得る。