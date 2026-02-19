Bluetooth 5.0市場：需要、シェア、動向、成長、機会およびインサイト分析（2025年～2035年）である
サーベイレポート合同会社は、Bluetooth 5.0市場の予測評価を提供する調査レポート「Bluetooth 5.0市場のコンポーネント別セグメント（ハードウェア、サービス、ソフトウェア開発）、アプリケーション別セグメント（オーディオストリーミング、データ転送、位置情報サービス）、エンドユーザー別セグメント（家電、自動車、ヘルスケア、産業）-世界市場分析、動向、機会、予測、2024-2033年」を2024年9月に発行したと発表しました。Bluetooth5.0市場の成長促進要因、市場機会、課題、脅威など、いくつかの主要な市場ダイナミクスを紹介しています。
Bluetooth 5.0市場の 概要
Bluetooth 5.0は、スマートフォンやヘッドフォン、スマートホーム機器などの接続に使用されるBluetooth技術の通信距離、通信速度、データ容量を強化した無線通信規格です。前世代のBluetooth 4.2に比べ、通信距離は最大4倍、通信速度は最大2倍、放送容量は最大8倍となっています。これにより、スマートデバイスやモノのインターネット（IoT）アプリケーションにおいて、より高速なデータ転送、より安定した接続、パフォーマンスの向上が可能になります。また、Bluetooth 5.0は、より優れたオーディオ品質、低消費電力、強化された位置情報サービスにも対応しており、効率的で信頼性の高い接続性を必要とする最新のワイヤレスエコシステムに最適です。
Surveyreportsの専門家たちは、Bluetooth 5.0市場調査を分析し、2023年に生成されたBluetooth 5.0市場規模は49億6000万米ドルであることを明らかにしました。また、Bluetooth 5.0市場のシェアは、2033年末までに121億米ドルに触れる収益を予測することができます。Bluetooth 5.0市場は、2024年と2033年の予測期間中に約12.9％のCAGRで成長することが提案されています。
無料サンプルレポートを入手する: https://www.surveyreports.jp/sample-request-1037365
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342256/images/bodyimage1】
Surveyreportsのアナリストによる定性的なBluetooth 5.0市場分析によると、Bluetooth 5.0の市場規模は、急速なIoTデバイスの普及、家庭用アプリケーションにおける使用率の上昇、自動車産業における使用率の上昇によって拡大する見込みです。ブルートゥース5.0市場の主要企業には、Qualcomm（米国）、ノルウェー・セミコンダクター（ノルウェー）、オン・セミコンダクター（米国）、ブロードコム（米国）、シリコンラボ（米国）、Realtek（台湾）、マイクロチップ・テクノロジー（米国）、NXP Semiconductors（オランダ）、Texas Instruments（米国）、Media Tek（台湾）、Synopsys（米国）、グディックス・テクノロジー（中国）、その他の主要企業やニッチ企業があります。
当社のBluetooth 5.0市場調査レポートには、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋地域、中東・アフリカ、中南米の5つの異なる地域とその国に関する詳細な分析も含まれています。また、日本のお客様のニーズに合わせた詳細な分析も行っています。
目次
● 各国におけるBluetooth 5.0市場の市場規模、成長分析、および主要市場参加企業の評価
● 2033年までの世界Bluetooth 5.0市場（北米、欧州、アジア太平洋、中南米）の需要および機会分析（日本を含む各国別）である。
● アナリストによるCレベル幹部への提言
