ANTEC、PWMファン4個搭載 静音ATX対応ミドルタワーケース「P7S」発売
株式会社リンクスインターナショナル(本社：東京都千代田区、代表取締役：川島義之）は、PWMファン4個搭載、ATXマザーに対応した静音タイプのミドルタワーPCケースAntec P7Sを2026年2月21日より、全国の家電量販店、PCパーツ専門店、各種EC販売店にて発売いたします。
◆Antec P7S
P7Sは、PWMファン4個を搭載しATXマザーに対応した静音タイプのミドルタワーPCケースです。4箇所のグロメットと3箇所のベルクロストラップが裏配線のケーブルマネジメントを簡単にします。2つの脱着式ダストフィルターを備えるほか両サイドのパネルには防音材を搭載し、ケーストップは静音パネルとメッシュパネルを付け替えることで静音性とエアフローの調節に対応します。ラジエータはフロントに最大240mm、トップに最大360mmサイズの搭載に対応し、405mmを確保した拡張カードスペース、高さ175mmまでのCPUクーラーに対応、3.5/2.5インチ併用シャドウベイ、2.5インチ専用シャドウベイを備えています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341968/images/bodyimage1】
◆P7S製品特徴
・最大9個の120mmファン搭載に対応
初期搭載された4個のPWMファンを含め、最大で9個の120mmファンを同時搭載できます。フロントは最大240mmとトップは最大で360mmサイズのラジエータ搭載にも対応し、高い冷却性能を発揮できます。
・静音サイドパネル
両側のサイドパネルはスチールに防音材を張り付けており動作音を最小に抑えられます。
・3.5/2.5インチ併用シャドウベイ、2.5 インチ専用シャドウベイ搭載
3.5/2.5インチ併用シャドウベイ、1つの2.5インチ専用シャドウベイを備えています。
・清掃に簡単な脱着式ダストフィルター
トップ、ボトムの2箇所に脱着式のダストフィルターを備え、手軽に日々のメンテナンスを行えます。
・便利なケースフロントアクセス機能
ケースフロントトップには電源スイッチやリセットボタンのほか、USB 3.0ポート2つ、オーディオ端子、マイク端子、Type-C 3.2 Gen2ポートを備えています。
【発売詳細】
◆型番
P7S
◆発売日
2026年2月21日
◆推奨価格(税込)
オープン価格
◆製品情報ページ
https://www.links.co.jp/item/antec-p7s/
◆高解像度
https://www.links.co.jp/wp-content/uploads/2026/02/Antec-P7S.zip
※製品の仕様と情報は、予告なく変更される可能性があります。
報道関係のお問い合わせ先：
株式会社リンクスインターナショナル
広報担当 西田
TEL：03-5812-6149 FAX：03-5812-5821
東京都千代田区外神田6-15-11 日東ビル2階
URL: http://www.links.co.jp
E-mail: pr@links.co.jp
購入のお問い合わせ先：
株式会社リンクスインターナショナル 営業部
TEL：03-5812-5820 FAX：03-5812-5821
東京都千代田区外神田6-15-11 日東ビル2階
URL: http://www.links.co.jp
E-mail: sales@links.co.jp
配信元企業：株式会社リンクスインターナショナル
