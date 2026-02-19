Antec、80＋GOLD認証フルモジュラーATX電源「GSK ATX3.1シリーズ」大容量モデル発売
株式会社リンクスインターナショナル(本社：東京都千代田区、代表取締役：川島義之）は、ATX3.1、PCIe 5.1に対応したフルモジュラー式、高効率高耐久の大容量ATX電源Antec GSK ATX3.1シリーズを2026年2月21日より、全国の家電量販店、PCパーツ専門店、各種EC販売店にて発売いたします。
◆Antec GSK1000 ATX3.1
GSK1000 ATX3.1 は、80PLUS GOLD 認証を取得した高効率高耐久電源ユニットです。ケーブルマネジメントに優れたフルモジュラーケーブルを採用、奥行き140 mmのコンパクト設計で、小型ケースにも最適な電源ユニットです。ATX3.1、PCIe 5.1に対応しているのでRTX 50シリーズにも対応している長期10年保証を付帯した1000W電源。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341965/images/bodyimage1】
◆Antec GSK1200 ATX3.1
GSK1200 ATX3.1 は、80PLUS GOLD 認証を取得した高効率高耐久電源ユニットです。ケーブルマネジメントに優れたフルモジュラーケーブルを採用、奥行き140 mmのコンパクト設計で、小型ケースにも最適な電源ユニットです。ATX3.1、PCIe 5.1に対応しているのでRTX 50シリーズにも対応している長期10年保証を付帯した1200W電源。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341965/images/bodyimage2】
◆Antec GSK ATX3.1シリーズ 製品特徴
・80PLUS GOLD 認証取得
80PLUS GOLD 認証を取得しています。効率性が高いほど、低発熱で耐久性が向上します。電気代の節約と環境にやさしい電源です。GOLDは、電源の負荷率が20％のとき変換効率が 87％以上、負荷率が50％のとき変換効率が90％以上、負荷率が100％のとき変換効率が87％以上の効率を持つ電源のみ取得できます。
・ケーブルマネジメントに優れたフルモジュラー仕様
編み込みタイプのフルモジュラーケーブルを採用し、一般的なケーブルに比べ曲げや引っ張りに強くケース裏配線時には必要なケーブルのみ配線できるので、エアフローや美観に最適です。
・奥行140 mmのコンパクト設計を採用
奥行140 mmのコンパクト設計を採用しています。フルモジュラーケーブルを採用しているのでMicro-ATXケースなど、限られたスペースにも無理なく簡単に組み込むことが可能です。
・アクティブPFC＆ユニバーサル入力に対応
力率改善回路アクティブPFCは、入力電圧の波形を調整し電源の力率を改善します。提供される電力が損失されることなく、効率的に利用できます。またユニバーサルAC入力（100-240VAC）機能により、切り替えスイッチを操作する手間が解消されています。
・Antec Quality 10年間保証
Antecは、正規代理店株式会社リンクスインターナショナルを通して、日本国内で販売されている製品を対象に、製品付帯の保証サービスを提供しています。保証期間は10年間です。
【発売詳細】
◆型番
GSK1000 ATX3.1
GSK1200 ATX3.1
◆発売日
2026年2月21日
◆推奨価格(税込)
オープン価格
◆製品情報ページ
https://www.links.co.jp/item/antec-gsk-1000-atx3-1/
https://www.links.co.jp/item/antec-gsk-1200-atx3-1/
◆高解像度
https://www.links.co.jp/wp-content/uploads/2026/02/Antec-GSK-ATX3.1-1000W.zip
https://www.links.co.jp/wp-content/uploads/2026/02/Antec-GSK-ATX3.1-1200W.zip
※製品の仕様と情報は、予告なく変更される可能性があります。
報道関係のお問い合わせ先：
株式会社リンクスインターナショナル
広報担当 西田
TEL：03-5812-6149 FAX：03-5812-5821
東京都千代田区外神田6-15-11 日東ビル2階
URL: http://www.links.co.jp
E-mail: pr@links.co.jp
購入のお問い合わせ先：
株式会社リンクスインターナショナル 営業部
TEL：03-5812-5820 FAX：03-5812-5821
東京都千代田区外神田6-15-11 日東ビル2階
URL: http://www.links.co.jp
E-mail: sales@links.co.jp
配信元企業：株式会社リンクスインターナショナル
プレスリリース詳細へ