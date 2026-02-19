舞台『ニッターズハイ！』 全キャスト決定＆間も無くチケット発売開始！





2026年4月、築地本願寺ブディストホールにて上演する男子高校生×編み物が織りなす、瑞々しくも熱い“手芸部”を描く青春クラフトストーリー「ニッターズハイ！」の全キャストが決定しました！

原作は、編み物を通して自分自身を見つめ直す高校生たちの姿を鮮やかに描き、多くの読者の心を掴んでいる猫田ゆかりの『ニッターズハイ！』（KADOKAWA）。そんな人気作品を、圧倒的な視覚美と緻密な物語構成で観客を魅了する、松多壱岱が脚本・演出を担当し舞台化。

主人公・浜仲健斗役は森崎大祐、そして、健斗を編み物の世界へ誘う毒舌な編み物王子・黒葉類役は、沖矢悠。そして、金子天馬役・渡邊樹、織武蓮役・藤田浩太朗、五勝優役・松岡拳紀介、大同進太郎役・沖野晃司、内藤唱二役・大隅勇太、岡田順夜役・中嶋健、湯沢篤役・奥井那我人の出演が決定！男子高校生たちによる、まっすぐで眩しい青春ドラマを舞台上で紡ぎます。

チケットの発売は2月21日から最速先行がスタート。詳細は公式サイトでご確認ください。

＜ストーリー＞

中学時代は全国を⽬指せる優秀な陸上選⼿だったものの、怪我により競技から遠ざかってしまった浜仲健⽃。

夢中になれるものを失った健⽃を⾼校で待ち受けていたのは、「編み物王⼦」と噂される男⼦⽣徒、⿊葉類、そして“編み物”だった。

健⽃は⼿芸部部⻑の⾦⼦天⾺と副部⻑の織武蓮に勧誘されるが、「男が⼿芸なんて変だし」と⼼にもないことを⾔ってしまう。

ところがその場に偶然居合わせた⿊葉類との出会いが、健⽃の⾼校⽣活を⼤きく変えることに――。

⽷を編んで友情をはぐくむ、感涙必⾄のクラフトライフストーリー。

＜公演概要＞

タイトル：舞台『ニッターズハイ！』

原作：猫⽥ゆかり『ニッターズハイ！』KADOKAWA（⾓川コミックス・エース）

脚本・演出：松多壱岱

出演：

浜仲健斗役：森崎大祐

黒葉類役：沖矢悠

金子天馬役：渡邊樹

織武蓮役：藤田浩太朗

五勝優役：松岡拳紀介

大同進太郎役：沖野晃司

岡田順夜役：中嶋 健

湯沢篤役：奥井那我人

内藤唱二役：大隅勇太

アンサンブル：風早颯 白川礼

公演日程：2026 年４⽉ 15 ⽇（⽔）～19 ⽇（⽇）

劇場：築地本願寺ブディストホール

〒104-0045 東京都中央区築地３丁⽬１５－１ 第⼀伝道会館 ２階

チケット：

料金：11,000円（税込・全席指定）

発売日：

最速先行（抽選）：2026年2月21日（土）10時～3月1日（日）23時59分

公式サイト先行（抽選）：2026年3月7日（土）10時～3月15日（日）23時59分

一般発売（先着）：2026年3月21日（土）10時～

URL：

★カンフェティ https://www.confetti-web.com/@/knittershigh

★CNプレイガイド https://www.cnplayguide.com/knittershigh/

公式HP：knittershigh-stage.com

公式X：@stage_knitters

お問い合わせ：公演事務局stage@hike.inc

主催・制作：株式会社ＨＩＫＥ

＜原作紹介＞

著者：猫田ゆかり KADOKAWA（⾓川コミックス・エース）

「コンプティーク」にて好評連載中。





中学時代は優秀な陸上選手だったものの、怪我により競技から遠ざかってしまった浜仲健斗。 夢中になれるものを失った健斗を高校で待ち受けていたのは、「王子」と噂される男子生徒との出会い、そして“編み物”だった……！ 傷心の健斗とワケあり王子による、癒しのクラフトライフストーリー。

▼1話試し読み

https://comicwalker.com/detail/KC_000185_S?episodeType=first

©Yukari Nekota 2026