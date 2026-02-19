「大国の行動が拡大する世界で多国間主義をいかに再構築すべきか」 12カ国13のシンクタンクのトップやトランプ政権下で大統領特使等を務めたキース・ケロッグ氏等30氏が参加 「東京会議2026」ご取材のご案内

「大国の行動が拡大する世界で多国間主義をいかに再構築すべきか」 12カ国13のシンクタンクのトップやトランプ政権下で大統領特使等を務めたキース・ケロッグ氏等30氏が参加 「東京会議2026」ご取材のご案内