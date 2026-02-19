「大国の行動が拡大する世界で多国間主義をいかに再構築すべきか」 12カ国13のシンクタンクのトップやトランプ政権下で大統領特使等を務めたキース・ケロッグ氏等30氏が参加 「東京会議2026」ご取材のご案内
非営利シンクタンク言論NPO（東京都中央区、代表：工藤泰志）は、３月10日から12日の３日間にわたって、「東京会議2026」を開催いたします。
今年の「東京会議」は、大国の行動と取引が主導する世界が現実となる中で、(1)大国の行動と取引が今後の世界の支配的な秩序となるのか、(2)多国間主義の再生は可能なのか。その中でミドルパワー国が果たし得る役割はあるのか。そうした点について真正面から議論を行う、世界で初めての会議となります。
そのメインの議論となる、3月11日（水）午後に行われる公開フォーラムでは「大国の行動が拡大する世界で多国間主義をいかに再構築すべきか」を全体テーマに、３つのセッションで議論を行います。
基調報告者としてトランプ政権下で、ウクライナ担当大統領特使や国家安全保障会議（NSC）事務局長を務めていたキース・ケロッグ氏の登壇が決定した他、ドイツのクリスティン・ヴルフ元大統領、イタリア元首相で欧州委員（経済担当）を務めたパオロ・ジェンティローニ氏等が登壇します。加えて、米国、欧州、アジア、南米など12カ国・13の世界を代表する主要シンクタンクのトップ等、併せて30氏が参加します。
そして、公開フォーラムの最後には、議論の成果をまとめて議長声明として世界に発信していきます。
報道関係者の皆様にはお席をご用意させていただきますので、是非ともご取材いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。
なお、11日夜の歓迎夕食会で政府関係者の発言などがある場合は、冒頭発言のみご取材を受け付ける予定です。その場合は、改めてご案内させていただきます。
▼ご取材のお申込みはこちらから
https://forms.gle/FgZ2CdGDeyxQGJcs6
▼公開フォーラムの一般のお申込みはこちらから
https://www.genron-npo.net/discussions/archives/22008
3月11日（水）13時開催「東京会議2026」公開フォーラム概要
日付：2026年3月10日（火）～12日（木）
会場：東京プリンスホテル（東京都港区芝公園3-3-1）
スケジュール：
13:00～18:30 公開フォーラム
「大国の行動が拡大する世界で多国間主義をいかに再構築すべきか」
13:00～13:20 主催者挨拶、開会挨拶
13:20～14:30 基調講演
14:30～15:30 パネルディスカッション「大国は、どのような世界をつくろうとしているのか」
15:30～16:50 セッション(1)：「多国間主義はどこから立て直せるのか」
17:00～18:20 セッション(2)：「このまま進めば、世界はどこに向かうのか」
18:20～18:30 世界への提言（議長声明）
閉会挨拶
▼ご取材のお申込みはこちらから
https://forms.gle/FgZ2CdGDeyxQGJcs6
▼一般のお申込みはこちらから
https://www.genron-npo.net/discussions/archives/22008
◆「東京会議」公開フォーラム基調講演者・挨拶：
キース・ケロッグ（元米国国家安全保障会議（NSC）事務局長、元ウクライナ担当特使（トランプ第2次政権））
パオロ・ジェンティローニ（イタリア元首相、前欧州委員会経済担当委員）
クリスティアン・ヴルフ（第10代ドイツ連邦大統領）
スシロ・バンバン・ユドヨノ（元インドネシア共和国大統領）
岸田文雄（「東京会議」最高顧問、元内閣総理大臣） 他数名打診中（欧州委員会、東アジア）
◆その他参加者：
ヘン・スイ・キアット（シンガポール共和国元副首相）
