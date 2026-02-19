「春のハジメル応援祭」開催記念〈住信SBIネット銀行 公式X〉フォロー＆リポストで春の贈り物キャンペーンを開始

キャンペーン概要キャンペーン期間中にご応募いただいたかたの中から、抽せんで「えらべるPay®」1,000ポイントを100名さまにプレゼントします。※「えらべるPay®」は、株式会社ギフティが提供するデジタルギフトであり様々なスマホ決済サービスポイントの中から贈呈された「ギフトポイント」内でお好きな商品と交換することができます。「えらべるPay®」および「ギフトポイント」の利用には会員登録やアプリダウンロードの必要もなく、保有ポイント内で複数の決済サービスポイントを選ぶことも可能です。キャンペーン期間2026年２月19日（木）〜2026年３月４日（水） 23時59分応募方法１．住信SBIネット銀行公式アカウントをフォロー下記URLから住信SBIネット銀行公式「X」アカウントページへ移動していただき、「フォロー」をクリックしてください。２. 住信SBIネット銀行公式アカウントが投稿する対象のポストをリポスト３.応募完了！ご当選された方には「X」のダイレクトメッセージにてご連絡いたします。応募者１名につき１回限り、１アカウントでの応募とさせていただきます。フォローを外すと当選対象外になります。また非公開アカウントも当選対象外となります。「春のハジメル応援祭」概要＞キャンペーンについて、詳細は下記URLをご確認ください。https://www.netbk.co.jp/contents/lp/dneobank202602/住信SBIネット銀行は、お客さま中心主義のもと最先端のテクノロジーを活用することで、金融サービスを変革し、社会をより快適で便利なものに変えていくことを目指してまいります。