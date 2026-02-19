部活生に360°フィットするコパ アイコン 2　スポーツデポ・アルペン限定カラーを発売

　スポーツ用品販売の株式会社アルペン（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：水野 敦之）は、部活生をターゲットとしたアディダス コパ アイコン 2(COPA ICON 2)シリーズのスポーツデポ・アルペン限定カラーを2月19日（木）から全国のスポーツデポ・アルペン店舗および公式オンラインストアにて販売いたします。











■コパ アイコン 2とは

日本の現代プレーヤーのために開発された「ジャパンマイクロフィットラスト」をさらにアップデートし、日本の部活生の要望に応えるべく、足とスパイクの一体感をより高め、優れたパフォーマンスを発揮するシリーズです。

足の形状を忠実に再現したラストと、足全体の馴染みが良いプレミアムカウレザー※が、足に360°フィットする素足感覚と、より精度の高いボールタッチに貢献するシリーズとなっています。

※ ELITEモデルに採用。PROモデルはマイクロファイバー採用。

■カラーリングについて

今回の限定カラーは、2026年に開催されるサッカーの祭典をインスピレーションに、サッカープレー

ヤーのスピリッツを刺激するデザインに仕上げています。







展開モデルは、『COPA ICON II ELITE』と『COPA ICON II PRO』の2モデルを展開。

発売開始より購入特典として、オリジナルステッカーをプレゼントします。

※こちらのステッカーは無くなり次第終了となります。

■COPA ICON II ELITE HG/AG JAPAN

　メーカー希望小売価格：￥23,100(税込)







■COPA ICON II PRO HG/AG JAPAN

　メーカー希望小売価格：￥15,400(税込)







購入特典：ステッカーデザイン







【販売概要】

公式ページ：https://store.alpen-group.jp/campaign/sportsdepo_alpen/brand/adidas/copaicon/

株式会社アルペンについて

創業：1972年7月

資本金：151億円

業績：売上高2,686億円、経常利益104億円（2025年6月期）

事業内容：・各種スポーツ用品、ゴルフ用品、アウトドア用品等の商品開発、販売

　　　　　・ゴルフ場、スキー場、フィットネスクラブの経営

本件に関するお問合わせ先

ウェブサイト： https://store.alpen-group.jp/corporate/