部活生に360°フィットするコパ アイコン 2 スポーツデポ・アルペン限定カラーを発売
スポーツ用品販売の株式会社アルペン（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：水野 敦之）は、部活生をターゲットとしたアディダス コパ アイコン 2(COPA ICON 2)シリーズのスポーツデポ・アルペン限定カラーを2月19日（木）から全国のスポーツデポ・アルペン店舗および公式オンラインストアにて販売いたします。
■コパ アイコン 2とは
日本の現代プレーヤーのために開発された「ジャパンマイクロフィットラスト」をさらにアップデートし、日本の部活生の要望に応えるべく、足とスパイクの一体感をより高め、優れたパフォーマンスを発揮するシリーズです。
足の形状を忠実に再現したラストと、足全体の馴染みが良いプレミアムカウレザー※が、足に360°フィットする素足感覚と、より精度の高いボールタッチに貢献するシリーズとなっています。
※ ELITEモデルに採用。PROモデルはマイクロファイバー採用。
■カラーリングについて
今回の限定カラーは、2026年に開催されるサッカーの祭典をインスピレーションに、サッカープレー
ヤーのスピリッツを刺激するデザインに仕上げています。
展開モデルは、『COPA ICON II ELITE』と『COPA ICON II PRO』の2モデルを展開。
発売開始より購入特典として、オリジナルステッカーをプレゼントします。
※こちらのステッカーは無くなり次第終了となります。
■COPA ICON II ELITE HG/AG JAPAN
メーカー希望小売価格：￥23,100(税込)
■COPA ICON II PRO HG/AG JAPAN
メーカー希望小売価格：￥15,400(税込)
購入特典：ステッカーデザイン
【販売概要】
公式ページ：https://store.alpen-group.jp/campaign/sportsdepo_alpen/brand/adidas/copaicon/
株式会社アルペンについて
創業：1972年7月
資本金：151億円
業績：売上高2,686億円、経常利益104億円（2025年6月期）
事業内容：・各種スポーツ用品、ゴルフ用品、アウトドア用品等の商品開発、販売
・ゴルフ場、スキー場、フィットネスクラブの経営
本件に関するお問合わせ先
ウェブサイト： https://store.alpen-group.jp/corporate/
