容積式ディスプレイ市場調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2026-2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2026年02月16に「容積式ディスプレイ市場調査レポート：2026-2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。容積式ディスプレイに関する市場調査レポートには、統計的および分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次および二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場動向を読者に説明しています。
容積式ディスプレイ市場の概要
容積式ディスプレイ市場に関する当社の調査レポートによると、容積式ディスプレイ市場規模は 2035 年に約 28 億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の 容積式ディスプレイ市場規模は約 15 億米ドルとなっています。容積式ディスプレイに関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 4.6% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、ボリューメトリックディスプレイの市場シェア拡大は、エンターテインメントやゲーム、広告や小売、空間認識とリアリティを実現するバーチャルコラボレーションなど、様々な分野における没入型3Dビジュアライゼーションの需要の高まりによるものです。さらに、ヘルスケアや医療用画像処理の力強い成長と、AR、VR、没入型技術との統合も市場の成長を牽引しています。
容積式ディスプレイに関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます:
https://www.sdki.jp/reports/volumetric-display-market/83880
容積式ディスプレイに関する市場調査では、ハイブリッドおよびリモートワークモデルへの着実な移行と、ライトフィールド、ホログラフィック、静的ボリュームディスプレイ技術におけるボリュームディスプレイの技術進歩により、市場シェアが拡大することが明らかになりました。
しかし、容積式ディスプレイ用の標準化されたツール、コンテンツライブラリ、フォーマットの欠如は、今後数年間の市場成長を制限すると予想されます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342233/images/bodyimage1】
容積式ディスプレイ市場セグメンテーションの傾向分析
容積式ディスプレイ市場の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、容積式ディスプレイの市場調査は、技術別、アプリケーション別、エンドユーザー別、販売チャネル別と地域別に分割されています。
容積式ディスプレイ市場のサンプルコピーの請求:
https://www.sdki.jp/sample-request-83880
アプリケーション別に基づいて、容積式ディスプレイ市場は、コンシューマーエレクトロニクス（AR/VR）、自動車用ディスプレイ、航空宇宙、医療と科学の視覚化、公開情報に分割されています。これらのうち、コンシューマーエレクトロニクス（AR/VR）セグメントは、予測期間中に29%という大きなシェアを占めると予想されています。この成長は、没入型技術の急速な拡大、インタラクティブおよびエンターテインメントアプリケーションにおける次世代の裸眼3D可視化への高い需要に起因しています。
容積式ディスプレイの地域市場の見通し
容積式ディスプレイ市場調査では、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋地域、ラテンアメリカ、中東とアフリカの地域別成長に関する情報も取り上げています。このうち、アジア太平洋地域は、特に中国、インド、日本、韓国におけるコンシューマーエレクトロニクスと没入型エンターテインメントの急速な拡大により、市場シェアの44%を占め、予測期間中に4.6%のCAGRを記録すると予想されています。これに加え、ヘルスケアや科学的な可視化への積極的な投資、そして自動車および産業分野における立体ディスプレイの高利用が、この地域の市場成長を牽引しています。
