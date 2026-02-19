弁護士の声で変わる相談受付 ──弁護士向けAI法務SaaS「AILEX」、2段階相談受付フォーム＋相談料請求書ワンクリック発行機能を追加 ～来所前の情報収集と相談料の経理処理を効率化～
AILEX合同会社（本社：東京都渋谷区、代表：山川 慎太郎）は、弁護士事務所向けAI法務支援クラウドSaaS「AILEX（エーアイレックス）」において、「2段階相談受付フォーム」および「相談料請求書ワンクリック発行」機能を2026年2月19日付で追加しました。
本機能は、AILEXのパイロットプログラムに参加する現役弁護士のフィードバックに基づき、実務上の課題を解決するために開発されたものです。
■開発の背景 ── 「HPから直接飛ばすのは抵抗がある」というパイロット弁護士の声
AILEXでは、小規模法律事務所の弁護士にパイロットユーザーとしてご協力いただき、日常業務の課題を継続的にヒアリングしています。
AILEXは以前より、事務所HPに埋め込める相談受付フォーム機能を提供していましたが、パイロット弁護士から以下の課題が寄せられました。
「HPからいきなり入力項目の多いフォームに飛ばすのは抵抗がある。相談者が途中で離脱してしまうのではないか。まず予約だけ入れてもらって、来所が決まってから詳しい情報を入力してもらう流れが自然だ」
「資料をアップロードできるようにしてもらっても構わないが、相談者は事前に資料を送ると"事前に確認してもらえる"と期待しがちだ。実際は法律相談の時間内でしか確認しない。その認識のずれが問題になることがある」
「ヒアリングのメインは個人情報の入力で十分。詳細な相談内容を事前に長文で書いてもらう必要はない」
「相談を受けたら相談料の請求書も出したい。受任前の相談段階でも請求書が発行できると助かる」
これらのフィードバックをもとに、相談受付フォームの設計を根本から見直しました。
■新機能の詳細
（1）2段階相談受付フォーム ── 予約と事前ヒアリングの分離
従来の1ページ完結型フォーム（13項目）を、2つのステップに分離しました。
Step 1「予約申込」は、事務所HPに埋め込むための最小限フォームです。入力項目は、氏名・電話番号・メールアドレス・相談分野・希望日時の7項目のみに絞り込みました。相談内容のテキスト入力欄はあえて設けていません。パイロット弁護士の「まず予約だけ入れてもらう」という運用方針に沿った設計です。
Step 2「来所前ヒアリングシート」は、事務所が予約を承認した後に、相談者へメールで送付するURLです。住所（必須）・生年月日・職業・相手方情報（利益相反確認用）・相談概要（任意・小欄）・資料アップロード（任意）を収集します。パイロット弁護士の「ヒアリングのメインは個人情報」という方針に従い、個人情報の入力を中心に据えています。
（2）資料アップロードの期待値コントロール
パイロット弁護士の指摘を踏まえ、相談概要欄と資料アップロード欄の2箇所に注意文言を明示しています。
「アップロードいただいた資料は、法律相談の時間内に確認いたします。事前の検討は行っておりませんのでご了承ください。」
この文言は事務所設定画面からカスタマイズ可能です。相談者と弁護士の認識のずれを防ぎ、事前確認を前提としない運用を支援します。
（3）管理画面のステップ管理
相談受付の管理画面に「ステップ」列を新設しました。各申込の状態が「予約のみ」「シート送付済」「入力済」の3段階で一目でわかります。
「???? シート送付」ボタンをクリックすると、事務所名義のメールでヒアリングシートのURLが相談者に自動送付されます。相談者がシートの入力を完了すると、事務所にメールとアプリ内通知が届きます。
