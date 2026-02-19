【新製品】高齢者もデスクワーカーも、座りながら歩行運動ができる！miraiON「健足座楽」- ミスターカード株式会社
ミスターカード株式会社（本社：埼玉県川口市）は、自動回転式！座りながら歩行運動ができる！miraiON 「健足座楽」を2026年2月25日（水）から発売します。足を乗せて座るだけで自動ペダルが回転し、歩行運動を再現するトレーニング機器です。力を使わず運動できるため、筋力に自信のない高齢者や運動不足になりがちなデスクワーカーでも無理なく続けられます。座った姿勢で行うため膝や腰への負担が少なく、自宅で手軽に健康習慣を取り入れられる点が特長です。1日10～30分の続けやすい毎日の運動として、健康維持をお試しください。
■発表商品
ブランド：miraiON
商品名：健足座楽（けんそくざらく）
型番：MR-SWKMAN-BK
JAN：4580575274250
想定売価：（税抜）\22,545（税込）\24,800
発売日：2026年2月25日（水）
製品情報：
https://www.miraion.jp/mr-swkman-bk/
■ お買い求め先
◎ 楽天店
https://item.rakuten.co.jp/allbuy/mr-swkman-bk/
◎ Yahooショッピング店
https://store.shopping.yahoo.co.jp/allbuy/mr-swkman-bk.html
■ 特長
◎ 自動回転式ペダル ：力を使わず、足を乗せるだけで歩行運動
◎ 座りながらできる ：関節がぶつからないスムーズな回転で膝や腰の負担を軽減
◎ 人間工学デザイン ：足首の負担を減らす角度38度により、ストレスフリーな快適な運動をサポート
◎ さまざまな部位へアプローチ ：ひざ、すね、もも、ふくらはぎ、足首など
◎ 血行促進 ：ペダルを回し、血行が良くなることで足のむくみ、冷え・転倒の予防に
◎ 本体・リモコン操作 ：3つのモード（オートモード２種類、マニュアルモード１種類）、８段階の速度
◎ ディスプレイ ：距離、カロリー、回転数の表示
◎ 静音設計15db ：夜やマンションなどでも安心
◎ コンパクト ：幅41cmでどこでも使える
■ こんな方におすすめ
◎ 運動不足を感じている（デスクワーク中心、在宅ワークで歩いていない方）
◎ 高齢者
◎ 膝や腰に負担をかけたくない
◎ 楽な健康習慣を取り入れたい
■ 仕様
サイズ（約） ：46.5×41×21.5（cm）
重さ（約） ：4.9kg
LEDスクリーン ：あり（表示：時間、回数、カロリー）
段階/負荷 ：8段階
モード ：3種類（オートモード2種類、マニュアルモード1種類）
連続使用時間 ：30分 ※1
静音性 ：15dB
操作 ：本体、リモコン
ペダル（回転） ：前方回転、後方回転
電源 ：ACアダプター（DC24V/2.5A）
電源コード（約） ：2m
材質 ：ABS、鉄金属
付属品 ：本体、ACアダプター、専用リモコン、取扱説明書（日本語）
※注意事項
・ご使用前に、必ず付属の取扱説明書をよくお読み頂いてからご使用ください。
・用途以外の目的には使用しないでください。
・詳しい注意事項は同梱されているクイックガイドをお読み頂いてからご使用ください。
・仕様、デザイン等（ロゴマーク等含む）は予告なく変更する場合がございます。
・画像はイメージです。
■ お問い合わせ窓口
ミスターカード株式会社 大庭
メールアドレス：miraion@miraion.jp
■ミスターカード株式会社
2007年8月に設立。「PAPAGO!」、「cellevo」、「REMAX」、「WK DESIGN」、「GOLiFE!」、「Dr.Lumen」などの正規代理店事業全般を行っており、コンピューター、スマホアクセサリー、カーエレクトロニクス、美容関連など幅広いラインナップの製品を販売しています。2020年2月からガジェットブランド「miraiON」を立ち上げました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342235/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342235/images/bodyimage2】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342235/images/bodyimage3】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342235/images/bodyimage4】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342235/images/bodyimage5】
配信元企業：ミスターカード株式会社
