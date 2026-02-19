ハクバ写真産業株式会社(本社：東京都墨田区)は、速写と快適さを兼ね備えたストラップを提供するカメラアクセサリーブランド「ブラックラピッド（BLACKRAPID）」より、「ハイブリッド X」「スポーツ X マルチテライン」の2製品をリニューアル発売いたします。

■BLACKRAPID（ブラックラピッド）ハイブリッド X エクストラコンフォート

BLACKRAPID（ブラックラピッド）の斜め掛け速写ストラップ。2台のカメラを同時に携行できる2-in-1仕様のハイブリッドモデルがリニューアル。ハイブリッドXは特許を取得した独自構造で、左右に1台ずつ合計2台のカメラを装着可能。2台のカメラは左肩のみに掛かる設計で、右肩はバッグやその他機材を持つために使えます。「eXtraパッド」を搭載することでフィット感とクッション性が向上。長時間撮影でも快適です。どちらのカメラも瞬時に構えて撮影が可能です。さらに、左側ストラップは取り外し可能で、ダブルスリングとしてもシングルスリングとしても使用可能です。希望小売価格 ：オープン価格発売開始日 ：2026年02月19日URL ：https://www.hakubaphoto.jp/news/1318

■BLACKRAPID（ブラックラピッド）スポーツ X エクストラコンフォート マルチテライン

BLACKRAPID（ブラックラピッド）のベストセラーカメラスリング「スポーツ」のマルチテラインデザイン仕様が、さらなる快適なフィット感を実現する「eXtra」パッドを装備してリニューアルしました。一眼カメラを斜め掛けで携行し、重さを首ではなく肩に効果的に分散。カメラは常に右腰でスタンバイし、必要な瞬間に素早く引き上げてシャッターを切る速写スタイルを長時間でも快適に保てるよう設計されています。アップグレードされた「eXtra」パッドのクッションは、その分散された重量を支える肩への負担をさらに軽減し、長時間の撮影における疲労を抑えます。登山から結婚式、超望遠レンズから短焦点レンズまで、あらゆるシーンと機材に対応。軽量素材とBLACKRAPID特許取得の高耐久パーツにより、ストラップの存在を気にすることなく、瞬間を捉えることに集中できます。希望小売価格 ：オープン価格発売開始日 ：2026年02月19日URL ：https://www.hakubaphoto.jp/news/1318

【BLACKRAPID（ブラックラピッド）とは】

速写と快適さを兼ね備えたカメラ用ストラップを提供するアクセサリーブランドです。米国シアトル在住のカメラマン、ロン・ヘンリーが発案し、より快適に機材を携行でき、素早く撮影体勢に入れるために設計されています。カメラの重さを肩や首に負担をかけずに分散させ、長時間の撮影でも疲れにくく、どんなシーンでも素早く対応できるよう工夫されています。

会社概要

商号 ： ハクバ写真産業株式会社所在地 ： 東京都墨田区亀沢1丁目3番地7号設立 ： 昭和30年6月（1955年）事業内容： 写真、映像、音響、OA、通信関連用品の販売資本金 ： 5,000万円URL ： https://www.hakubaphoto.co.jp