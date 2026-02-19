NEWS RELEASE

2026年2月19日

報道関係各位

～庭園の未舗装路でも快適な走行性能で誰もが楽しく名園散策を～ 日本三名園・偕楽園に車いすCOLORS®が導入されました

株式会社カラーズ

株式会社カラーズ（本社：東京都大田区、代表取締役：田尻 久美子、以下、「カラーズ」）が開発する段差や砂利、傾斜路もラクラク・安全に移動ができる介助型車いす「COLORS®（カラーズ）」が茨城県水戸市にある日本三名園「偕楽園」に導入されました。

〈日本三名園 偕楽園内の車いすCOLORS®〉

水戸藩第9代藩主・徳川斉昭によって「領民と偕（とも）に楽しむ場」として創設された偕楽園は、バリアフリーの園路が整備されているものの、起伏に富んだ地形や砂利道により従来の車いすでは通行に苦慮することがありました。この度、2026年水戸の梅まつりに合わせて、当社の「COLORS®」をご利用いただくことで、足腰に不安のある方や車いす利用者の方々にも、園内をより快適に散策していただけます。

■ 車いす「COLORS®」の特長

優れた走破性： 特許技術により偕楽園特有の砂利道や段差、緩やかな傾斜でも簡単かつ楽に走行いただけます。

直感的な操作性：直感的かつ簡単な操作方法により初めての方でも安心して操作可能です。

景観に馴染むデザイン： 伝統的な景観を損なわないカラーリングとフレームデザインを採用しています。

■ 導入概要

導入開始日： 2026年2月２０日（金）より

設置場所： 偕楽園公園センター・表門料金所・見晴亭

利用方法： お近くのスタッフまでお問合せください。

〈株式会社カラーズ〉

平成23年12月、大田区にて高齢者への介護サービスを提供する会社として創業。「地域に住まう方々の“心ゆたか”で“その人らしい”暮らしを応援したい」という思いの元、現在は、複数の介護サービスを展開し包括的かつ24時間体制で在宅介護を支援する体制を構築しているほか、世代や障がいの有無に関わらない「多世代共生の地域づくり」を目標に、高齢者福祉から障がい福祉、子ども・子育て支援とサービスの裾野を広げ、次世代に向けた地域づくりの実践を行っています。

〇本資料に関するお問い合わせ〇 株式会社カラーズ 福祉用具事業部 TEL：03-5767-5219 MAIL：yougu@colors-g.co.jp