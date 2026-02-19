¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¿©¸å¤Î¥¬¡¼¥ê¥Ã¥¯¤Î¥Ë¥ª¥¤¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë»þ¤Ë»î¤·¤¿¤¤¡Ø¿©¤Ù¹ç¤ï¤»¡Ù¤Î¥Ò¥ó¥È
¥¢¥ò¥Ï¥¿³ô¼°²ñ¼Ò ¥Ë¥å¡¼¥¹¥ì¥¿¡¼No.12
¥¢¥ò¥Ï¥¿³ô¼°²ñ¼Ò(ËÜ¼Ò¡§¹Åç¸©ÃÝ¸¶»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¾åÅÄÉÒºÈ¡¢°Ê²¼¥¢¥ò¥Ï¥¿)¤Ï¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¿©¸å¤Î¥¬¡¼¥ê¥Ã¥¯¤Î¥Ë¥ª¥¤¤¬¿©¤Ù¹ç¤ï¤»¤Ë¤è¤Ã¤ÆÏÂ¤é¤°¤«¡¢¤È¤¤¤¦¸¡¾Ú¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Ï¡¢¥Ñ¥ó¤ËÅÉ¤Ã¤Æ¾Æ¤¯¤À¤±¤Ç¼ê·Ú¤ËËÜ³ÊÅª¤Ê¥È¡¼¥¹¥È¥á¥Ë¥å¡¼¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡Ö¥ô¥§¥ë¥Ç ¥È¡¼¥¹¥È¥¹¥×¥ì¥Ã¥É¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ç£±ÈÖ¿Íµ¤¤Î¡Ö¥¬¡¼¥ê¥Ã¥¯¥È¡¼¥¹¥È¥¹¥×¥ì¥Ã¥É¡×¤òÄ«¤«¤éµ¤¤Ë¤»¤º¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤é¼Â»Ü¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
-1-¡¡¥¬¡¼¥ê¥Ã¥¯¥È¡¼¥¹¥È¤òµ¤¤Ë¤»¤ºÄ«¤«¤é¿©¤Ù¤¿¤¤¡¢¤½¤ó¤Ê»þ¤Ï¿©¤Ù¹ç¤ï¤»¤ò¹©É×¤·¤è¤¦
¤³¤ó¤¬¤ê¾Æ¤±¤¿¥Ñ¥ó¤Ë¿©Íß¤ò¤½¤½¤ëË¤«¤Ê¥¬¡¼¥ê¥Ã¥¯¤Î¹á¤ê¡£¡ÖËÜÅö¤Ï¤â¤Ã¤È¤¿¤Ã¤×¤êÅÉ¤Ã¤Æ¿©¤Ù¤¿¤¤¤±¤ì¤É¡¢Í½Äê¤ò¹Í¤¨¤Æ¹µ¤¨¤á¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¡×¤½¤ó¤ÊÊý¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£º£²ó¹Ô¤Ã¤¿Ä´ºº¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¿©¤Ù¹ç¤ï¤»¡×¤ò¾¯¤·¹©É×¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¥Ë¥ª¥¤¤¬ÏÂ¤é¤°·¹¸þ¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
-2-¡¡¡Ö»éËÃÊ¬¡×¤ä¡Ö¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¡×¤Çµ¤¤Ë¤Ê¤ë¥Ë¥ª¥¤¤¬ÏÂ¤é¤°
¥¢¥ò¥Ï¥¿¤ÎÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢¥¬¡¼¥ê¥Ã¥¯¥È¡¼¥¹¥È¤È°ì½ï¤Ë¥è¡¼¥°¥ë¥È¤äµíÆý¡¢ÌÜ¶Ì¾Æ¤¤ò¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤Ç¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¥¬¡¼¥ê¥Ã¥¯¤Î¥Ë¥ª¥¤¤¬ÏÂ¤é¤°·¹¸þ¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¡¢ÆýÀ½ÉÊ¤ä¥¿¥Þ¥´¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë»éËÃÊ¬¤ÎÃæ¤Ë¥Ë¥ª¥¤À®Ê¬¤òÊñ¤ß¹þ¤ó¤Ç´øÈ¯¤òÍÞ¤¨¤¿¤ê¡¢¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤¬¥Ë¥ª¥¤À®Ê¬¤È·ë¤Ó¤Ä¤¯(²½³ØÅª¤Ë·ë¹ç¡¦µÛÃå¤·¤¿¤ê¤¹¤ë)¤³¤È¤Ç¡¢¥Ë¥ª¥¤¤òÏÂ¤é¤²¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ÚÄ´ººÊýË¡¡Û¿©¤Ù¹ç¤ï¤»¤Î¸¡¾Ú¤Ë»ÈÍÑ¤·¤¿¤Î¤Ï²¼µ¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
¡¦¥¬¡¼¥ê¥Ã¥¯¥È¡¼¥¹¥È¡§¿©¥Ñ¥ó¤Ë¡Ö¥ô¥§¥ë¥Ç ¥¬¡¼¥ê¥Ã¥¯¥È¡¼¥¹¥È¥¹¥×¥ì¥Ã¥É¡×12g¤òÅÉÉÛ¤·¡¢
¥ª¡¼¥Ö¥ó¥È¡¼¥¹¥¿¡¼¤Ç¾Æ¤¤¤¿¤â¤Î1/2Ëç
¡¦¿©¤Ù¹ç¤ï¤»¤ë¿©ÉÊ¡§
¡°û¤à¥è¡¼¥°¥ë¥È50£ç¡¡¢µíÆý50£ç¡¡£ÌÜ¶Ì¾Æ¤¡Ê¥Û¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¥È¤ÇÌó8Ê¬´Ö¾ø¤·¾Æ¤¤Ë¤·¤¿¤â¤Î1/2¸Ä¡Ë
¡ãÄ´ººÂÐ¾Ý¼Ô¡ä¡§¥¢¥ò¥Ï¥¿³ô¼°²ñ¼Ò¡¡½¾¶È°÷19Ì¾
¡ã¼ê½ç¡ä¡§
1¡¥Ìó30g¤Î¿å¤Ç¸ý¤ÎÃæ¤ò¤¹¤¹¤¤¤À¸å¡¢¥¬¡¼¥ê¥Ã¥¯¥È¡¼¥¹¥È¤òµÊ¿©¤¹¤ë¡£
2¡¥ÊÌÆü¤ËÌó30g¤Î¿å¤Ç¸ý¤ÎÃæ¤ò¤¹¤¹¤¤¤À¸å¡¢¥¬¡¼¥ê¥Ã¥¯¥È¡¼¥¹¥È¤È¡¢¡¢£¤Î¤¤¤º¤ì¤«¤òµÊ¿©¤¹¤ë¡£
¡ãÉ¾²ÁÊýË¡¡ä¡§
µÊ¿©¸å¡¢¸Æµ¤Ãæ¤Î¥Ë¥ó¥Ë¥¯½¡¦ÉÔ²÷ÅÙ¤ò¼«¸ÊÉ¾²Á¡£É¾²Á¤Ï0ÅÀ(¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ê¤¤)¡Á5ÅÀ(¤«¤Ê¤ê¶¯¤¤)¤Î6ÃÊ³¬¤Ç¼Â»Ü¡£
¡Ú·ë²Ì¡Û¥Ë¥ó¥Ë¥¯½¡¢ÉÔ²÷ÅÙ¤È¤â¤Ë¿©¤Ù¹ç¤ï¤»¤ò¹Ô¤Ã¤¿ºÝ¤ÎÊý¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Ë¤¯¤¤·¹¸þ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
-3-¡¡¡È ¤Ì¤Ã¤Æ¡¢¾Æ¤¤¤Æ¡¢¥µ¥¯¥Ã¡ª¡É ¥Ù¡¼¥«¥ê¡¼¤Î¾Æ¤¤¿¤Æ¥Ñ¥ó¤ò¼ê·Ú¤Ë
º£²ó¤ÎÄ´ºº¤Ç»ÈÍÑ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Ñ¥ó¤ËÅÉ¤Ã¤Æ¾Æ¤¯¤À¤±¤Ç¼ê·Ú¤ËËÜ³ÊÅª¤Ê¥È¡¼¥¹¥È¥á¥Ë¥å¡¼¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡Ö¥ô¥§¥ë¥Ç ¥È¡¼¥¹¥È¥¹¥×¥ì¥Ã¥É¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Î¡Ö¥¬¡¼¥ê¥Ã¥¯¥È¡¼¥¹¥È¥¹¥×¥ì¥Ã¥É¡×¤Ç¤¹¡£»È¤¤¤ä¤¹¤¤¥Á¥å¡¼¥ÖÍÆ´ï¤Ç¡¢ÅÉ¤Ã¤Æ¾Æ¤¯¤À¤±¤Ç¼ê·Ú¤ËËÜ³ÊÅª¤ÊÌ£¤ï¤¤¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë³«Éõ¸å¤â¾ï²¹¤ÇÊÝÂ¸¤Ç¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤Ê¤ÉÉý¹¤¤¥·¡¼¥ó¤Ç³èÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥Ñ¥ó¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ÎÁÍý¤ËÄ´Ì£ÎÁ¤Î¤è¤¦¤Ë»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥¢¥ì¥ó¥¸¤ÎÉý¤â¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¡Ö¥ô¥§¥ë¥Ç ¥È¡¼¥¹¥È¥¹¥×¥ì¥Ã¥É¥·¥ê¡¼¥º¡×Á´7ÉÊ¡Û
ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡§https://www.aohata.co.jp/verde/
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
bfpr@aohata.co.jp
¥¢¥ò¥Ï¥¿³ô¼°²ñ¼Ò(ËÜ¼Ò¡§¹Åç¸©ÃÝ¸¶»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¾åÅÄÉÒºÈ¡¢°Ê²¼¥¢¥ò¥Ï¥¿)¤Ï¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¿©¸å¤Î¥¬¡¼¥ê¥Ã¥¯¤Î¥Ë¥ª¥¤¤¬¿©¤Ù¹ç¤ï¤»¤Ë¤è¤Ã¤ÆÏÂ¤é¤°¤«¡¢¤È¤¤¤¦¸¡¾Ú¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Ï¡¢¥Ñ¥ó¤ËÅÉ¤Ã¤Æ¾Æ¤¯¤À¤±¤Ç¼ê·Ú¤ËËÜ³ÊÅª¤Ê¥È¡¼¥¹¥È¥á¥Ë¥å¡¼¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡Ö¥ô¥§¥ë¥Ç ¥È¡¼¥¹¥È¥¹¥×¥ì¥Ã¥É¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ç£±ÈÖ¿Íµ¤¤Î¡Ö¥¬¡¼¥ê¥Ã¥¯¥È¡¼¥¹¥È¥¹¥×¥ì¥Ã¥É¡×¤òÄ«¤«¤éµ¤¤Ë¤»¤º¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤é¼Â»Ü¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ó¤¬¤ê¾Æ¤±¤¿¥Ñ¥ó¤Ë¿©Íß¤ò¤½¤½¤ëË¤«¤Ê¥¬¡¼¥ê¥Ã¥¯¤Î¹á¤ê¡£¡ÖËÜÅö¤Ï¤â¤Ã¤È¤¿¤Ã¤×¤êÅÉ¤Ã¤Æ¿©¤Ù¤¿¤¤¤±¤ì¤É¡¢Í½Äê¤ò¹Í¤¨¤Æ¹µ¤¨¤á¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¡×¤½¤ó¤ÊÊý¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£º£²ó¹Ô¤Ã¤¿Ä´ºº¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¿©¤Ù¹ç¤ï¤»¡×¤ò¾¯¤·¹©É×¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¥Ë¥ª¥¤¤¬ÏÂ¤é¤°·¹¸þ¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
-2-¡¡¡Ö»éËÃÊ¬¡×¤ä¡Ö¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¡×¤Çµ¤¤Ë¤Ê¤ë¥Ë¥ª¥¤¤¬ÏÂ¤é¤°
¥¢¥ò¥Ï¥¿¤ÎÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢¥¬¡¼¥ê¥Ã¥¯¥È¡¼¥¹¥È¤È°ì½ï¤Ë¥è¡¼¥°¥ë¥È¤äµíÆý¡¢ÌÜ¶Ì¾Æ¤¤ò¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤Ç¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¥¬¡¼¥ê¥Ã¥¯¤Î¥Ë¥ª¥¤¤¬ÏÂ¤é¤°·¹¸þ¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¡¢ÆýÀ½ÉÊ¤ä¥¿¥Þ¥´¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë»éËÃÊ¬¤ÎÃæ¤Ë¥Ë¥ª¥¤À®Ê¬¤òÊñ¤ß¹þ¤ó¤Ç´øÈ¯¤òÍÞ¤¨¤¿¤ê¡¢¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤¬¥Ë¥ª¥¤À®Ê¬¤È·ë¤Ó¤Ä¤¯(²½³ØÅª¤Ë·ë¹ç¡¦µÛÃå¤·¤¿¤ê¤¹¤ë)¤³¤È¤Ç¡¢¥Ë¥ª¥¤¤òÏÂ¤é¤²¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ÚÄ´ººÊýË¡¡Û¿©¤Ù¹ç¤ï¤»¤Î¸¡¾Ú¤Ë»ÈÍÑ¤·¤¿¤Î¤Ï²¼µ¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
¡¦¥¬¡¼¥ê¥Ã¥¯¥È¡¼¥¹¥È¡§¿©¥Ñ¥ó¤Ë¡Ö¥ô¥§¥ë¥Ç ¥¬¡¼¥ê¥Ã¥¯¥È¡¼¥¹¥È¥¹¥×¥ì¥Ã¥É¡×12g¤òÅÉÉÛ¤·¡¢
¥ª¡¼¥Ö¥ó¥È¡¼¥¹¥¿¡¼¤Ç¾Æ¤¤¤¿¤â¤Î1/2Ëç
¡¦¿©¤Ù¹ç¤ï¤»¤ë¿©ÉÊ¡§
¡°û¤à¥è¡¼¥°¥ë¥È50£ç¡¡¢µíÆý50£ç¡¡£ÌÜ¶Ì¾Æ¤¡Ê¥Û¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¥È¤ÇÌó8Ê¬´Ö¾ø¤·¾Æ¤¤Ë¤·¤¿¤â¤Î1/2¸Ä¡Ë
¡ãÄ´ººÂÐ¾Ý¼Ô¡ä¡§¥¢¥ò¥Ï¥¿³ô¼°²ñ¼Ò¡¡½¾¶È°÷19Ì¾
¡ã¼ê½ç¡ä¡§
1¡¥Ìó30g¤Î¿å¤Ç¸ý¤ÎÃæ¤ò¤¹¤¹¤¤¤À¸å¡¢¥¬¡¼¥ê¥Ã¥¯¥È¡¼¥¹¥È¤òµÊ¿©¤¹¤ë¡£
2¡¥ÊÌÆü¤ËÌó30g¤Î¿å¤Ç¸ý¤ÎÃæ¤ò¤¹¤¹¤¤¤À¸å¡¢¥¬¡¼¥ê¥Ã¥¯¥È¡¼¥¹¥È¤È¡¢¡¢£¤Î¤¤¤º¤ì¤«¤òµÊ¿©¤¹¤ë¡£
¡ãÉ¾²ÁÊýË¡¡ä¡§
µÊ¿©¸å¡¢¸Æµ¤Ãæ¤Î¥Ë¥ó¥Ë¥¯½¡¦ÉÔ²÷ÅÙ¤ò¼«¸ÊÉ¾²Á¡£É¾²Á¤Ï0ÅÀ(¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ê¤¤)¡Á5ÅÀ(¤«¤Ê¤ê¶¯¤¤)¤Î6ÃÊ³¬¤Ç¼Â»Ü¡£
¡Ú·ë²Ì¡Û¥Ë¥ó¥Ë¥¯½¡¢ÉÔ²÷ÅÙ¤È¤â¤Ë¿©¤Ù¹ç¤ï¤»¤ò¹Ô¤Ã¤¿ºÝ¤ÎÊý¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Ë¤¯¤¤·¹¸þ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
-3-¡¡¡È ¤Ì¤Ã¤Æ¡¢¾Æ¤¤¤Æ¡¢¥µ¥¯¥Ã¡ª¡É ¥Ù¡¼¥«¥ê¡¼¤Î¾Æ¤¤¿¤Æ¥Ñ¥ó¤ò¼ê·Ú¤Ë
º£²ó¤ÎÄ´ºº¤Ç»ÈÍÑ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Ñ¥ó¤ËÅÉ¤Ã¤Æ¾Æ¤¯¤À¤±¤Ç¼ê·Ú¤ËËÜ³ÊÅª¤Ê¥È¡¼¥¹¥È¥á¥Ë¥å¡¼¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡Ö¥ô¥§¥ë¥Ç ¥È¡¼¥¹¥È¥¹¥×¥ì¥Ã¥É¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Î¡Ö¥¬¡¼¥ê¥Ã¥¯¥È¡¼¥¹¥È¥¹¥×¥ì¥Ã¥É¡×¤Ç¤¹¡£»È¤¤¤ä¤¹¤¤¥Á¥å¡¼¥ÖÍÆ´ï¤Ç¡¢ÅÉ¤Ã¤Æ¾Æ¤¯¤À¤±¤Ç¼ê·Ú¤ËËÜ³ÊÅª¤ÊÌ£¤ï¤¤¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë³«Éõ¸å¤â¾ï²¹¤ÇÊÝÂ¸¤Ç¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤Ê¤ÉÉý¹¤¤¥·¡¼¥ó¤Ç³èÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥Ñ¥ó¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ÎÁÍý¤ËÄ´Ì£ÎÁ¤Î¤è¤¦¤Ë»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥¢¥ì¥ó¥¸¤ÎÉý¤â¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¡Ö¥ô¥§¥ë¥Ç ¥È¡¼¥¹¥È¥¹¥×¥ì¥Ã¥É¥·¥ê¡¼¥º¡×Á´7ÉÊ¡Û
ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡§https://www.aohata.co.jp/verde/
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
bfpr@aohata.co.jp