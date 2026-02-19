¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
ÇþÃãºî¤ê¤Ë¡Ö¼ºÇÔ¤·¤Ê¤¤¡×¿·¾ï¼±¤ò¡£¡ÈÆþ¤ì¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¡É¤ÎÉÔËþ¤ò²ò¾Ã¤·¤¿¡Ø¶ì¤¯¤Ê¤ê¤Ë¤¯¤¤ÇþÃã¡Ù¤¬¿·È¯Çä
2026Ç¯3·î2Æü(·î)¤è¤êÁ´¹ñ¤ÇÈ¯Çä³«»Ï
¤³¤ÎÅÙ¡¢¿·¾¦ÉÊ¡Ö¶ì¤¯¤Ê¤ê¤Ë¤¯¤¤ÇþÃã¡×¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÇþÃã¤òºî¤ëºÝ¤Ë¡¢¡Ö¥Æ¥£¡¼¥Ð¥Ã¥°¤ò¼è¤ê½Ð¤¹¤Î¤¬ÌÌÅÝ¤À¤¬¡¢Æþ¤ì¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Ë¤¹¤ë¤È¶ì¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤êÇ»¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¤ªÇº¤ß¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ë¤ª±þ¤¨¤¹¤Ù¤¯³«È¯¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¤¹¤Ã¤¤ê¤È¤·¤¿°û¤ß¸ý¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢ÂçÇþËÜÍè¤Î´Å¤ß¤È¹á¤ê¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È´¶¤¸¤é¤ì¤ëÌ£¤ï¤¤¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¤ËÌ£³ÐÊ¬ÀÏ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢8»þ´ÖÃê½Ð¤Ç¤â¶ìÌ£¤ËÊÑ²½¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤à¤·¤í´Å¤ß¤¬Áý¤¹·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Æ¥£¡¼¥Ð¥Ã¥°¤ò¼è¤ê½Ð¤¹¼ê´Ö¤ò¾Ê¤±¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Æþ¤ì¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Ë¤è¤ëÌ£¤ÎÊÑ²½¤òµ¤¤Ë¤»¤º¤ª»È¤¤¤¤¤¿¤À¤±¤ë¾¦ÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÌë¿²¤ëÁ°¤Ë¥Æ¥£¡¼¥Ð¥Ã¥°¤òÆþ¤ì¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¼è¤ê½Ð¤¹¼ê´Ö¤Ê¤¯ÍâÄ«¤Ë¤ÏÇþÃã¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤òÉ½¸½¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Ä«¾Æ¤±¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥°¥é¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¥«¥é¡¼¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ¾¦ÉÊ¤¬Â¿¤¯¤Î³§¤µ¤Þ¤ÎËèÆü¤Ë¡¢¼ê·Ú¤Ç¤ª¤¤¤·¤¤ÇþÃã¤Î¤Ò¤È»þ¤ò¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ëÂ¸ºß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤é¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¤¯¤Ð¤¯ ¹ÊóÃ´Åö¡§¼êÄÍ½ÓÉ§
ÅÅÏÃ¡§080-1005-2988 ¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¡§pr@hakubaku.co.jp
Åö¼Ò¤ÎÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢ÇþÃã¥æ¡¼¥¶¡¼¤ÎÌó4³ä¤¬¥Æ¥£¡¼¥Ð¥Ã¥°¤ò°ìÈÕ°Ê¾åÆþ¤ì¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¼ÂÂÖ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¤½¤ì¤ËÈ¼¤¤4³ä°Ê¾å¤ÎÊý¤¬¡ÖÇþÃã¤¬¶ì¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×·Ð¸³¤òÊú¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢Ë»¤·¤¤²È»ö¤Î¹ç´Ö¤ËÃê½Ð»þ´Ö¤ò´ÉÍý¤·¡¢Å¬ÀÚ¤Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¥Æ¥£¡¼¥Ð¥Ã¥°¤ò¼è¤ê½Ð¤¹¤³¤È¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¿´ÍýÅª¤Ê¼ê´Ö¤ä¥¹¥È¥ì¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Éâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ç¡¢Åö¼Ò¤ÏÄ¹»þ´ÖÆþ¤ì¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤â¶ì¤ß¤¬½Ð¤Ë¤¯¤¤ßäÀùÊýË¡¤È¥Ö¥ì¥ó¥É¤òºÎÍÑ¡£Ãê½Ð»þ´Ö¤òµ¤¤Ë¤»¤º¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤â¥¹¥Ã¥¥ê¤È¤·¤¿ÈþÌ£¤·¤µ¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡¢ÇþÃãºî¤ê¤Î¡È¿·¾ï¼±¡É¤òÄó°Æ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¾¦ÉÊ¤Î³µÍ×
È¯ÇäÆü¡¡¡§2026Ç¯3·î2Æü
È¯ÇäÃÏ°è¡§Á´¹ñ
¾¦ÉÊÌ¾¡¡¡§¡Ö¶ì¤¯¤Ê¤ê¤Ë¤¯¤¤ÇþÃã¡×
ÆÃÄ¹¡¡¡¡¡§°ìÈÕ¥Æ¥£¡¼¥Ð¥Ã¥°¤òÆþ¤ì¤¿¤Þ¤Þ¤Ç¤â¶ì¤¯¤Ê¤ê¤Ë¤¯¤¯
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥Æ¥£¡¼¥Ð¥Ã¥°¤ò¼è¤ê½Ð¤¹¼ê´Ö¤ÈÇþÃã¤¬¶ì¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦ÇþÃãºî¤ê¤ÎÇº¤ß¤ò²ò¾Ã¤¹¤ë¾¦ÉÊ¡£
ÍÆÎÌ¡¡¡¡¡§416g(52ÂÞ)
²Á³Ê¡¡¡¡¡§378±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¾ÞÌ£´ü¸Â¡§540Æü
¡Ö¶ì¤¯¤Ê¤ê¤Ë¤¯¤¤ÇþÃã¡×¾¦ÉÊ³«È¯Ã´Åö¼Ô¤Î¥³¥á¥ó¥È
»Ô¾ìÀïÎ¬ËÜÉô »Ô¾ìÀïÎ¬Éô 郄ÅçÍÛºÚ
Point¡¡§¥Æ¥£¡¼¥Ð¥Ã¥°¤òÆþ¤ì¤¿¤Þ¤Þ¤Ç¤â¶ì¤¯¤Ê¤ê¤Ë¤¯¤¤¡¡¡¡¢¨°ìÈÕ¡á8»þ´Ö¤ÈÁÛÄê
ßäÀù¤ÎÄ´À°¤¬¤Ç¤¤ëÇ®É÷ßäÀù¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢ÂçÇþËÜÍè¤Î´Å¤ß¤òºÝÎ©¤¿¤»¤¿Ì£¤ï¤¤¤ò¼Â¸½¡£
°ìÈÕ¥Æ¥£¡¼¥Ð¥Ã¥°¤òÆþ¤ì¤¿¤Þ¤Þ¤Ç¤â¶ì¤¯¤Ê¤ê¤Ë¤¯¤¯¡¢¹¹¤ËÌ£¤Ë¿¼¤ß¤¬¤Ç¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¶ì¤¯¤Ê¤ê¤Ë¤¯¤¤¤¿¤á¡¢¥Æ¥£¡¼¥Ð¥Ã¥°¤ò»þ´Ö´ÉÍý¤·¤Æ¼è¤ê½Ð¤¹¼ê´Ö¤â¤¤¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
Point¢¡§²ÈÂ²¤ß¤ó¤Ê¤¬°û¤ß¤ä¤¹¤¤Ì£¤ï¤¤
ÀõÀù¤ê¤ò¥Ù¡¼¥¹¤È¤·¤Ä¤Ä¿¼Àù¤ê¤â¥Ö¥ì¥ó¥É¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢¤¹¤Ã¤¤ê¤·¤Ê¤¬¤é¤â´Å¤ß¤ä¹á¤ê¤¬Ë¤«¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¾®¤µ¤Ê¤ª»ÒÍÍ¤«¤éÂç¿Í¤Þ¤Ç¤ß¤ó¤Ê¤Ç³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
Point£¡§£±L¤¢¤¿¤êÌó7.3±ß¡ª¤¿¤Ã¤×¤ê»È¤¨¤ë¤ªÆÁÍÑ¡¡¡¡¢¨´õË¾¾®ÇäÀÇ¹þ²Á³Ê¤Ë´ð¤Å¤»»½Ð
»Ò°é¤ÆÀ¤Âå¤Î¹âÉÑÅÙ¡¦Â¿ÎÌ¾ÃÈñ¥Ë¡¼¥º¤Ë±þ¤¨¡¢Æü¾ï»È¤¤¤·¤ä¤¹¤¤52ÂÞÆþ¤ê¡£¿å½Ð¤·Ãê½Ð¤Î¾ì¹ç¡¢1L¤¢¤¿¤ê
Ìó7.3±ß¤È¤¤¤¦¥³¥¹¥È¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÆÁÍÑ¥µ¥¤¥º¾¦ÉÊ¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¶ì¤ß¤Î¤Ê¤¤Ì£¤ï¤¤¤È¡¢¡Ö¥Æ¥£¡¼¥Ð¥Ã¥°¤ò¼è¤ê½Ð¤¹¼ê´Ö¡×¤È¤¤¤¦¥¹¥È¥ì¥¹¤ò²ò¾Ã¤¹¤ëÉÕ²Ã²ÁÃÍ¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡£
