こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
「変わる、広がる、2027。」 湘南工科大学は2学部2学科8専攻体制へ。（設置構想中）― 3月28日のオープンキャンパスで受験生向け説明会を開催 ―
湘南工科大学（神奈川県藤沢市）は、時代の要請に即し、幅広い工学分野を横断的に学べる環境をつくり、また、文系的な感性や関心にも応えられる情報学分野の人材を育成することを目的に、2027年4月から2学部2学科8専攻体制になります。
現在の工学部 4学科（機械工学科／電気電子工学科／総合デザイン学科／人間環境学科）を工学部 工学科※ 4専攻（機械システム工学専攻※／電気電子情報工学専攻※／デザイン工学専攻※／共創工学専攻※）へ、情報学部 情報学科 3専攻（人工知能専攻／情報工学専攻／情報メディア専攻）を情報学部 情報学科 4専攻（人工知能専攻／情報工学専攻／情報メディア専攻／社会情報学専攻※）へ再編予定です。（※仮称、設置構想中）
【概要】
現代社会では、あらゆる分野においてAIやICTと無縁ではいられません。また、地域や環境との共存・共創への意識の高まりとともに、人と社会に寄り添うエンジニアが求められています。2027年4月から始まる「工学部 工学科※ 共創工学専攻※」では、1年次から積極的に学外へ出て、専攻を横断した学びを応用しながら自治体や企業と連携した実践的な学びに挑戦します。「情報学部 情報学科 社会情報学専攻※」では、湘南工科大学が立地する「湘南」という地域とその観光資源に焦点を当て、情報技術と結びつけた新しい価値を生み出していくことを目指します。未来を見据え、湘南工科大学ならではの「X-Tech」を加速させます。
【2027年度以降の体制・内容（入学定員）】
■工学部
湘南工科大学の新・工学部は、「人と社会を想う工学部」として、工学の専門性を基盤に、人間的な視点を大切にした学びを展開します。分野を横断して学べる柔軟なカリキュラムと、全専攻で「人」と「社会」を学ぶ科目群、情報技術を基盤とした教育により社会課題に向き合う力を養成。企業や自治体と連携した実践的な学びを通して、課題を自ら発見し、他者と協働しながら価値を生み出せる新時代の技術者を育てます。
工学部 工学科※ （270名）機械システム工学専攻※（100名） ロボティクスから航空・宇宙まで、デジタルを活用したモノづくりを体系的に学びます。設計・開発・製造の知識と技術を身につけ、DXやデジタルツインに対応できる次世代の機械系エンジニアを育成します。電気電子情報工学専攻※（60名） スマートフォンから巨大インフラまで、社会基盤を支える電気・電子・情報技術を学修します。実験・実習を通して原理と先進技術を理解し、エネルギーや通信分野をはじめ幅広い領域で活躍できる技術者を育成します。デザイン工学専攻※（60名） デザインとテクノロジーを融合的に学び、思考と制作を往復しながら発想力と実践力を養成します。複雑に絡み合う社会課題に向き合い、多様な視点から人に寄り添う豊かな未来を創造する力を身につけます。共創工学専攻※（50名） 地域社会や企業と協働し、課題解決型プロジェクトに取り組む実践的な知識を学びます。必要な知識や技術を自ら考えて修得し、コミュニケーション力を身につけ、社会に貢献できる即戦力人材を育成します。
※学科・専攻名は仮称
■情報学部
情報社会を動かす最先端テクノロジーを学ぶ情報学部では、AIやデータサイエンス、IoT、インターネット・セキュリティ、ゲーム・アプリ開発など、プログラミングを基盤としたICTを体系的に修得します。多様な技術を横断して活用できる力を養成するとともに、新たに設置された社会情報学専攻では、地域・観光・防災など現実社会の課題にデータとAIで向き合う実践的な学びを展開。情報で社会と未来をつなぐ技術者を育成します。
情報学部 情報学科 （255名）人工知能専攻（45名） 数理科学とデータサイエンスを基盤に、機械学習やディープラーニングの理論と技術を実践的に修得。画像認識や自然言語処理などへの応用を通して、社会課題の解決に挑むAIエンジニアを目指します。情報工学専攻（80名） ハードウェアからソフトウェア、ネットワーク、セキュリティまでを幅広く学び、情報システムの仕組みを総合的に理解。Web、IoT、メタバースなどの技術にも触れ、開発から運用まで対応できる力を養います。情報メディア専攻（90名） ゲーム、映像、CG、VR・ARなどのデジタル表現技術を横断的に学修。Webやアプリ開発、ユーザー体験設計も含め、人・モノ・情報をつなぎ、新たな共感や価値を生み出すデジタルコンテンツの創造力を磨きます。社会情報学専攻※（40名） ICTとデータ活用を軸に、歴史・観光・地域社会の課題に向き合う実践的な学びを展開。湘南をフィールドとした課題解決型プロジェクトを通じて、社会と情報を結びつける提案力と実行力を高めます。
※専攻名は仮称
◆3月28日 (土曜日) のオープンキャンパスで受験生向け説明会を開催
新設予定の専攻・改組に関する説明、施設見学などを予定しています。詳細は本学公式Webサイトをご確認ください。
開催時間：10時00分〜13時00分（受付9時30分〜） ※事前申込制／申込期間：2月27日（金曜日）〜3月27日（金曜日）予定
オープンキャンパス3月28日｜湘南工科大学 公式Webサイト
◆「変わる、広がる、2027。」 大学案内2027は、4月末発行予定です。
資料請求（大学案内）
▼本件に関する問い合わせ先
湘南工科大学 改組準備室
住所：〒251-8511 神奈川県藤沢市辻堂⻄海岸1-1-25
メール：eng_preoffice@center.shonan-it.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
現在の工学部 4学科（機械工学科／電気電子工学科／総合デザイン学科／人間環境学科）を工学部 工学科※ 4専攻（機械システム工学専攻※／電気電子情報工学専攻※／デザイン工学専攻※／共創工学専攻※）へ、情報学部 情報学科 3専攻（人工知能専攻／情報工学専攻／情報メディア専攻）を情報学部 情報学科 4専攻（人工知能専攻／情報工学専攻／情報メディア専攻／社会情報学専攻※）へ再編予定です。（※仮称、設置構想中）
現代社会では、あらゆる分野においてAIやICTと無縁ではいられません。また、地域や環境との共存・共創への意識の高まりとともに、人と社会に寄り添うエンジニアが求められています。2027年4月から始まる「工学部 工学科※ 共創工学専攻※」では、1年次から積極的に学外へ出て、専攻を横断した学びを応用しながら自治体や企業と連携した実践的な学びに挑戦します。「情報学部 情報学科 社会情報学専攻※」では、湘南工科大学が立地する「湘南」という地域とその観光資源に焦点を当て、情報技術と結びつけた新しい価値を生み出していくことを目指します。未来を見据え、湘南工科大学ならではの「X-Tech」を加速させます。
【2027年度以降の体制・内容（入学定員）】
■工学部
湘南工科大学の新・工学部は、「人と社会を想う工学部」として、工学の専門性を基盤に、人間的な視点を大切にした学びを展開します。分野を横断して学べる柔軟なカリキュラムと、全専攻で「人」と「社会」を学ぶ科目群、情報技術を基盤とした教育により社会課題に向き合う力を養成。企業や自治体と連携した実践的な学びを通して、課題を自ら発見し、他者と協働しながら価値を生み出せる新時代の技術者を育てます。
工学部 工学科※ （270名）機械システム工学専攻※（100名） ロボティクスから航空・宇宙まで、デジタルを活用したモノづくりを体系的に学びます。設計・開発・製造の知識と技術を身につけ、DXやデジタルツインに対応できる次世代の機械系エンジニアを育成します。電気電子情報工学専攻※（60名） スマートフォンから巨大インフラまで、社会基盤を支える電気・電子・情報技術を学修します。実験・実習を通して原理と先進技術を理解し、エネルギーや通信分野をはじめ幅広い領域で活躍できる技術者を育成します。デザイン工学専攻※（60名） デザインとテクノロジーを融合的に学び、思考と制作を往復しながら発想力と実践力を養成します。複雑に絡み合う社会課題に向き合い、多様な視点から人に寄り添う豊かな未来を創造する力を身につけます。共創工学専攻※（50名） 地域社会や企業と協働し、課題解決型プロジェクトに取り組む実践的な知識を学びます。必要な知識や技術を自ら考えて修得し、コミュニケーション力を身につけ、社会に貢献できる即戦力人材を育成します。
※学科・専攻名は仮称
■情報学部
情報社会を動かす最先端テクノロジーを学ぶ情報学部では、AIやデータサイエンス、IoT、インターネット・セキュリティ、ゲーム・アプリ開発など、プログラミングを基盤としたICTを体系的に修得します。多様な技術を横断して活用できる力を養成するとともに、新たに設置された社会情報学専攻では、地域・観光・防災など現実社会の課題にデータとAIで向き合う実践的な学びを展開。情報で社会と未来をつなぐ技術者を育成します。
情報学部 情報学科 （255名）人工知能専攻（45名） 数理科学とデータサイエンスを基盤に、機械学習やディープラーニングの理論と技術を実践的に修得。画像認識や自然言語処理などへの応用を通して、社会課題の解決に挑むAIエンジニアを目指します。情報工学専攻（80名） ハードウェアからソフトウェア、ネットワーク、セキュリティまでを幅広く学び、情報システムの仕組みを総合的に理解。Web、IoT、メタバースなどの技術にも触れ、開発から運用まで対応できる力を養います。情報メディア専攻（90名） ゲーム、映像、CG、VR・ARなどのデジタル表現技術を横断的に学修。Webやアプリ開発、ユーザー体験設計も含め、人・モノ・情報をつなぎ、新たな共感や価値を生み出すデジタルコンテンツの創造力を磨きます。社会情報学専攻※（40名） ICTとデータ活用を軸に、歴史・観光・地域社会の課題に向き合う実践的な学びを展開。湘南をフィールドとした課題解決型プロジェクトを通じて、社会と情報を結びつける提案力と実行力を高めます。
※専攻名は仮称
◆3月28日 (土曜日) のオープンキャンパスで受験生向け説明会を開催
新設予定の専攻・改組に関する説明、施設見学などを予定しています。詳細は本学公式Webサイトをご確認ください。
開催時間：10時00分〜13時00分（受付9時30分〜） ※事前申込制／申込期間：2月27日（金曜日）〜3月27日（金曜日）予定
オープンキャンパス3月28日｜湘南工科大学 公式Webサイト
◆「変わる、広がる、2027。」 大学案内2027は、4月末発行予定です。
資料請求（大学案内）
▼本件に関する問い合わせ先
湘南工科大学 改組準備室
住所：〒251-8511 神奈川県藤沢市辻堂⻄海岸1-1-25
メール：eng_preoffice@center.shonan-it.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/