「変わる、広がる、2027。」 湘南工科大学は2学部2学科8専攻体制へ。（設置構想中）― 3月28日のオープンキャンパスで受験生向け説明会を開催 ―