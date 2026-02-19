有限会社レジスタは2月19日（木）

「Shadow Corridor 2 雨ノ四葩」PlayStation(R)?5版の発売を発表致しました。

2月26日（木）に通常価格:2,530円(税込)にて発売致します。



最恐のランダム生成脱出ホラーが進化を遂げて帰ってきた！

■ボリュームアップしたランダム生成ダンジョン！探索する広大な回廊はプレイする度に形を変える。常に迷子。だけどそれが超楽しい！刻々と変化する状況に対応し、ゴールを目指せ！さらに、ランダム生成マップの収録数は前作を大きく上回る大ボリューム！■新たなカルタシステム！様々な特殊効果を発揮するカルタを集めよう！自分だけの組み合わせを見つけ出し自分だけのプレイスタイルを確立しよう！■進化した多彩なアイテム！登場するアイテムの数は前作以上！しかも前作に増してクセが強い！？多彩なアイテムを使いこなして活路を開け！■新たな徘徊者登場する徘徊者を全て一新！しかも更に手ごわく恐ろしく…！？あなたの判断力、瞬発力、そして恐怖に打ち勝つ勇気と行動力が試される。持てる力を総動員して、逆境を切り抜けろ！■初心者から上級者まで今作では、よりダイナミックに変化する難易度から選択できる。ゲームが苦手な人でもエンディングまで遊びやすくなりました。もちろん、あなたが望むなら前作以上の地獄をお見せする用意はありますが…■新たなストーリー今作で語られるのは「時雨」という少女の物語。彼女は死に安らぎを見出し、自ら命を絶った…はずだったが…。今作で語られる新たな物語は、前作を遊んでいなくても楽しめる。もちろん、前作を遊んでいたらもっと楽しめるだろう。タイトル ：Shadow Corridor 2 雨ノ四葩ジャンル ：アクションプレイ人数 ：1人発売日 ：2026年2月26日（木）通常価格 ：2,530円(税込)ＣＥＲＯ ：「C」15齢以上対象対応機種 ：PlayStation5対応言語 ：日本語, 英語, 韓国語, 中国語 (簡体字), 中国語 (繁体字)PlayStation Storehttps://store.playstation.com/ja-jp/concept/10014762/HPhttps://regista.co.jp/produtcs/sc2ps5/YouTubehttps://youtu.be/J_On_ZEJn8o【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342221/images/bodyimage1】【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342221/images/bodyimage2】【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342221/images/bodyimage3】

