ポストテンション製品の世界市場2026年、グローバル市場規模（緊張材、定着装置、ケーブル、コンクリートスラブ）・分析レポートを発表
2026年2月19日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「ポストテンション製品の世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、ポストテンション製品のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
【市場概要】
最新の調査によると、ポストテンション製品の世界市場規模は2024年に227百万米ドルと評価されています。市場は緩やかな拡大が見込まれており、2031年には283百万米ドル規模へ成長すると予測されています。調査期間中の年平均成長率は3.2パーセントとされ、老朽インフラ更新と大型構造物の耐久性向上ニーズが市場を下支えしています。
本レポートでは、米国の関税制度と国際的な政策調整を踏まえ、競争環境の変化、地域経済への影響、供給網の強靭性についても分析しています。鋼材や定着具などの調達環境は国際市況や政策の影響を受けやすく、コストと納期、施工計画への波及が重要な論点です。
________________________________________
【製品概要】
ポストテンション製品は、コンクリートの強度と耐久性を高めるポストテンション工法に用いられる材料と機器の総称です。この工法では、コンクリートを打設して硬化した後に、高強度の鋼製緊張材に張力を与え、部材内部に圧縮力を導入します。これにより、ひび割れ抑制や耐荷力の向上が期待でき、大スパン化や部材の薄肉化にも寄与します。
対象となる製品には、緊張材、定着装置、緊張材を通す保護用の樹脂ダクト、端部固定のためのくさびやクランプ、緊張材を保護・管理する各種付属品などが含まれます。橋梁、駐車場構造物、建築物、トンネルなど、引張力に対する抵抗が重要な大型コンクリート構造物で不可欠な要素となります。
________________________________________
【調査内容と分析手法】
本レポートは、ポストテンション製品市場を対象に、定量分析と定性分析を組み合わせた包括的な市場調査です。メーカー別、地域別、国別、タイプ別、用途別に市場を整理し、需要と供給の動向、競争状況、市場需要の変化要因を多角的に分析しています。
建設投資、インフラ更新計画、資材価格、施工技術の普及度合いなどが市場に影響するため、本調査では競争環境、需給トレンド、需要を左右する要因を幅広く検証しています。さらに、主要企業の企業概要や製品例、2025年時点における一部主要企業の市場シェア推定も提示されています。
________________________________________
【市場規模と将来予測】
本調査では、2020年から2031年までを対象期間とし、消費金額、販売数量、平均販売価格の観点から市場規模と将来予測を示しています。世界全体に加え、地域別および国別の予測も整理されており、インフラ投資の規模や建設需要の違いによる地域差を比較できる構成です。
また、タイプ別および用途別の市場予測も示され、どの製品群や建設分野が今後の需要を支えるのかを把握しやすい内容となっています。
________________________________________
【調査目的】
本レポートの主な目的は、世界および主要国における市場機会の規模を明確にすることです。あわせて、ポストテンション製品市場の成長可能性を評価し、タイプ別および用途別の将来成長を予測しています。さらに、市場競争に影響を及ぼす要因を整理し、製品開発、供給体制、販売地域の選定、施工パートナー戦略の検討に資する情報提供を目的としています。
