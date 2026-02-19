アクロニス、マンチェスターシティFCとのパートナーシップ更新を発表
※本リリースは2月6日にロンドンで発表されたプレスリリースの抄訳です。
サイバーセキュリティおよびデータ保護のグローバルリーダーであるAcronisは、2月初旬に、マンチェスターシティフットボールクラブ（FC）との長期パートナーシップを更新したことを発表しました。今回の契約更新は、同チームのデータ保護およびバックアップ要件を支援する信頼できるテクノロジーパートナーとして、アクロニスの役割を一層強化するものです。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342198/images/bodyimage1】
今回の契約更新により、アクロニスは、マンチェスターシティFCの継続的な成長と増大するデータ需要を支援するために設計されたデータバックアップソリューションを引き続き提供します。マンチェスターシティFCは、今後も継続して英国におけるIT環境全体のデータ保護のため、Acronis Cyber Protect Cloudを活用します。
マンチェスターシティFCは、2018年に初めてアクロニスとパートナーシップを締結し、データバックアップ戦略にAcronis Cyber Protect Cloudを活用してきました。それ以来、同チームは、アクロニスの統合プラットフォームにより、物理・仮想・アプリケーション環境を横断したデータの、安全で管理しやすいバックアップと保護を実現しています。
本パートナーシップを通じて、アクロニスのテクノロジーは、マンチェスターシティFC が、持続的な成長期でもITリソースを追加することなく、データバックアップ運用を効率的に拡張することを支援してきました。既存のインフラを補完する形で導入されたAcronis Cyber Protect Cloudは、一貫性のある保護と運用を維持しながら、バックアッププロセスの効率化に貢献してきました。
シティ・フットボール・グループのパートナーシップ担当バイスプレジデントであるジェレミー・ウェイ（Jeremy Way）氏は、次のように述べています。
「データ需要が拡大し続ける中、アクロニスとのパートナーシップを通じて、同社の技術力と優れたソリューションの恩恵を受けてきました。今回の契約更新は、アクロニスとの継続的な協力関係を私たちがいかに重視しているかを示すものであり、今後さらなるパートナーシップの発展を期待しています。」
アクロニスのリージョナルバイスプレジデントを務めるローナン・マッカーティン（Ronan McCurtin）は、次のように述べています。
「マンチェスターシティFCとの長年にわたるパートナーシップを継続できることを大変嬉しく思います。これは、チームが持続的な成功をおさめる中で、私たちが共に歩んできた年月を象徴するものでもあります。世界最高峰のサッカーリーグで常に高い基準を打ち立て、卓越したプロフェッショナリズムを体現し続けるチームに対し、信頼されるパートナーであり続けられることを誇りに思います。」
サービスプロバイダーの皆様は、アクロニスの#TeamUp Programへの参加を通じて、世界トップクラスのグローバルなプロスポーツチームにAcronis Cyber Protectionソリューションの提供が可能になります。
アクロニスの#TeamUp Programの詳細については、以下のリンク（英語）をご覧ください。
