ローグライクアクションゲーム「ウイルスハンター」がSteamで正式リリース！
ゲーム情報メディアの運営やゲームのマーケティングサポートを手がける株式会社SQOOL（東京都港区・代表取締役：加藤賢治）は本日2024年12月13日、PCゲームプラットフォームのStemaで、ローグライクアクションゲーム「ウイルスハンター（Virus Hunter）」をリリースしました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342225/images/bodyimage1】
ウイルスハンターは、人間の体内を模した空間で自機を操作して、侵入してくるウイルスなどの外敵を駆除していくアクションゲームで、簡単な操作と、派手なエフェクト、武器の組み合わせを工夫する戦略性が特徴です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342225/images/bodyimage2】
アーリーアクセス版では限られた武器とステージのみが実装されていましたが、正式リリース版では全ての武器とステージが開放されました。
正式版は300円で販売中です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342225/images/bodyimage3】
ウイルスハンター（Virus Sunter）概要
ジャンル：アクションローグライクゲーム
価格：300円
ストアURL：https://store.steampowered.com/app/2908820/_/
ウイルスハンター（Virus Sunter）PV
https://youtu.be/PuNd2gfNXcE
配信元企業：株式会社SQOOL
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342225/images/bodyimage1】
ウイルスハンターは、人間の体内を模した空間で自機を操作して、侵入してくるウイルスなどの外敵を駆除していくアクションゲームで、簡単な操作と、派手なエフェクト、武器の組み合わせを工夫する戦略性が特徴です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342225/images/bodyimage2】
アーリーアクセス版では限られた武器とステージのみが実装されていましたが、正式リリース版では全ての武器とステージが開放されました。
正式版は300円で販売中です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342225/images/bodyimage3】
ウイルスハンター（Virus Sunter）概要
ジャンル：アクションローグライクゲーム
価格：300円
ストアURL：https://store.steampowered.com/app/2908820/_/
ウイルスハンター（Virus Sunter）PV
https://youtu.be/PuNd2gfNXcE
配信元企業：株式会社SQOOL
プレスリリース詳細へ