エコモット、エッジAIで路面を解析しクラウドへ継続記録する 『Miruroad（ミルロード）』のプレリリースを開始 ～5m間隔の継続記録型インフラ管理を全国展開へ。AI時系列データによる社会実装を開始～
エコモット株式会社（本社：北海道札幌市、代表取締役：入澤拓也、以下「エコモット」）は、通信型ドライブレコーダーで路面をエッジAI解析し、その結果をクラウドへ継続記録する新たな道路点検ソリューション『Miruroad（ミルロード）』（以下、Miruroad）のプレリリース（先行提供）を2026年3月1日より開始します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342147/images/bodyimage1】
Miruroadは、国土交通省中部地方整備局の「道路異常箇所の自動抽出・事故損傷箇所を判別する技術」に関する技術試行に選定され、札幌市との実証とあわせて解析精度や機能の改善を進めてきました。これらの実績をもとに、全国の道路管理者や民間企業へ先行提供し、社会実装を加速します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342147/images/bodyimage2】
■背景：道路管理の「点検不足」と「客観的記録の不在」を同時に解消
老朽化した道路インフラには予防保全が求められますが、人手不足により広域点検には限界があります。また、ガードレールや標識などが損傷した際、記録不足で原因究明や補修費請求が困難になる課題もあります。Miruroadは、日常走行を点検データとして活用することで、これらの課題の解消につなげます。
■日常走行を“点検データ”に変えるソリューション
エコモット独自のAIファームウェアを搭載した通信型ドライブレコーダー（エッジAI端末）を既存車両に取り付けるだけで、走行映像から「ひび割れ率」「ポットホール」を自動解析し、さらに端末に内蔵されたセンサーが検知する車体の上下方向（Z軸）の揺れから「IRI（路面のでこぼこを示す指標）」を算出してクラウドに記録します。日常の走行だけで、事故の前後の違いや季節による変化などのデータが自然にたまり、これまで人の目だけでは気づきにくい変化も、同じ基準で記録できるようになります。
■継続記録によって “変化” が見える
走行映像が自動で蓄積されるため同一地点の路面状況を時系列で比較できます。「異常なし → ひび割れ → 一部がポットホール化」へと変化する進行プロセスが直感的に把握でき、補修の優先度判断を容易にします。
■事故前後の状態を即時確認
同様に、事故発生前後の変化をすぐに比較でき、損傷の原因分析を迅速に行えます。また、事故前後を明確に判別できることは国土交通省中部地方整備局の技術試行でも重視されており、本機能はその要件に沿うものとして期待されています。
■Miruroadの特長：現場の課題を解消する「エッジAI×クラウド」
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342147/images/bodyimage3】
1. 既存車両をそのまま「道路異常AI解析車両」へ
地域を日常的に巡回するパトロール車、ごみ収集車、生協などの宅配車両、飲料メーカーの自動販売機補充車などにエッジAI端末を取り付けるだけで、日常の走行がそのまま道路点検になります。ドライバーは普段どおりの運転を行うだけで、AIが5m間隔で路面を解析し、データは自動でクラウドに蓄積されます。専用機材の手配や撮影作業も不要です。
Miruroadは通信型ドライブレコーダーとして常設でき、走行中のすべての映像をエッジAIで解析し、時系列で記録する仕組みを備えています。これにより、必要部分のみをクラウドへ送る方式では難しかった任意地点の振り返りや、事故前後・経年劣化の把握が容易になり、日々の走行が道路状態を示す客観的な記録として着実に蓄積されます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342147/images/bodyimage1】
