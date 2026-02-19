ステージ・配信・設備用途を1台でカバー。イタリアブランド PROEL の新型8チャンネルデジタルミキサー「DIGIPAD8」を2026年2月20日発売 税込み59,800円

