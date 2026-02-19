ステージ・配信・設備用途を1台でカバー。イタリアブランド PROEL の新型8チャンネルデジタルミキサー「DIGIPAD8」を2026年2月20日発売 税込み59,800円
株式会社ワタナベ楽器店（代表取締役 渡邊幹太 / 京都府京都市中京区指物町326）は、同社が国内取り扱いを行うイタリアのプロオーディオブランドPROEL（プロエル）より、コンパクトデジタルミキサー「DIGIPAD8」を2026年2月20日に発売いたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342231/images/bodyimage1】
PROELは、業務用オーディオおよび照明システム、楽器、関連アクセサリーを国際市場に向けて設計・製造・販売するイタリアブランドです。音楽制作、ライブ、イベント、ショー、固定設備など多様な現場で採用されており、あらゆるニーズに応える製品を継続的に提供しています。PROEL製品は入念な設計と製造工程を経ており、国内技術基準認証も取得した耐久性の高いプロレベル機器として世界中で評価されています。
今回発売となるDIGIPAD8は、コンパクトながらプロ仕様の音響処理と操作性を備えた革新的なデジタルミキサーです。直感的な操作パネルとタッチスクリーンUIを採用し、携帯性と実用性を両立させます。プロミュージシャンやサウンドエンジニアにとって信頼性の高い機材であり、常設設備用途にも適したモデルです。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342231/images/bodyimage2】
本機は単体での運用を前提とした設計となっており、タッチスクリーンからすべての機能を直接操作可能です。さらにWi-Fi接続の専用アプリにより、Android、iOS、macOS、Windowsデバイスから完全なリモートコントロールを実現。リモートコントロールを利用すれば、客席で音を確認しながらの調整、レコーディングブースからのミックス確認、舞台袖からのオペレーションなど、現場の自由度を大きく向上させます。リモート画面は実機と同じUIを採用し、直感的な操作性を維持します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342231/images/bodyimage3】
DIGIPAD8は多様な音響環境に対応できる柔軟な設計を採用しています。ライブハウスでの演奏、配信スタジオ収録、学校イベントやホール設備、店舗BGM運用、展示会やセミナー、会議システムなど幅広い用途で活躍します。コンパクトながら本格的な機能を備え、あらゆる現場で安定したミックスを実現します。
視認性の高いタッチスクリーンでは、EQ、コンプレッサー、ルーティング、エフェクトなどの設定を視覚的に操作可能です。ライブ現場でも迷わない操作性を実現しています。さらに7本のモーターフェーダーを搭載し、シーン切替時にも設定が瞬時に反映します。フェーダーが自動追従することで、複数の音響設定を正確かつスムーズに呼び出すことができます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342231/images/bodyimage4】
音響処理面では、各チャンネルに4バンドフルパラメトリックEQ、コンプレッサー、ノイズゲート、ディレイ、フェイズ・インバートを装備しており、メイン出力にはリミッターとPEQを搭載し、PA、ライブ、録音、配信など用途に応じた最適なミックスを実現します。
接続性も充実しており、MIC/LINEコンボ入力とステレオ入力によりマイク、楽器、外部音源へ幅広く対応します。独立したAUXセンドとFXセンドを備え、USB、Bluetooth再生／録音にも対応します。48kHz USBオーディオインターフェースとして使用可能で、録音・配信まで1台で柔軟に運用できます。内蔵メモリーにより設定の保存と呼び出しも瞬時に行え、ワークフローを効率化します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342231/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342231/images/bodyimage2】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342231/images/bodyimage3】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342231/images/bodyimage4】
