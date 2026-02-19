本機構は、この度、「IMPROVING THE WORLD THROUGH FOOD 食を通じて世界を改善する」と題する関連講座を実施いたします。

地域が抱える課題と企業の経営資源を掛け合わせ、ビジネスの手法を用いて持続可能な社会の解決策を共創する実践型ワークショップです。講師には、Future Food Institute（FFI）のAlessandro氏を迎え、地域に根ざした持続可能な食文化をどのように形成していくのか、その実践事例と考え方を学びます。皆様のご受講をお待ちしております。

※令和5年度において「なら産地学官連携プラットフォームリカレント教育タスクフォース」を構築し、主に経営者を対象としたリカレント教育事業を実施しています。今年度についても文科省の「リカレント教育エコシステム構築支援事業」の補助金を得て、様々なリカレント教育講座を実施しています。

日 時： 令和8年3月3日（火）10：00～18：00

場 所：ホテル奈良 さくらいの郷

講 師：アレッサンドロ フスコ 氏（Future Food Institute（FFI））

定 員：25名程度

受講形態：対面

受講料：3,300円（要申込）

申 込：下記フォームよりお申し込みください。

https://forms.gle/bzYnL1NoLkNxjRD1A

※申込期限：令和8年2月22日（日）

定員に満たない場合は申込受付を継続します。

詳細は以下Webページをご確認ください。

https://www.nara-ni.ac.jp/nara_colleges/recurrent/lecture16.html