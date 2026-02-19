【3/11開催】製造業AIウェビナー 最新の『外観検査・画像認識』について、工場ライン・監視カメラ・ドラレコ等、活躍するサービスを一挙ご紹介
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342047/images/bodyimage1】
国内最大級のAIポータルメディア「AIsmiley」を運営する株式会社アイスマイリー（東京都渋谷区、代表取締役：板羽晃司）は、2026年3月11日（水）12時からウェビナーを開催します。
自動車・製造業・監視カメラ分野の現場では、外観検査や画像認識など、AIを活用した業務改善への関心が高まっています。
本ウェビナーでは、VIA Technologies Japan株式会社とアイリア株式会社の2社が登壇し、ハードウェアとソフトウェアの両面から、外観検査や画像認識など、現場で“使える”AIの実装・運用のポイントを、組み込み機器やSoCを活用した事例とともに解説します。
定員に限りがございます。お早めにお申込みください。
■開催概要
3/11開催】製造業AIウェビナー
最新の『外観検査・画像認識』について、工場ライン・監視カメラ・ドラレコ等、活躍するサービスを一挙ご紹介
・主催：株式会社アイスマイリー
・日時：2026年3月11日（水）12:00～13:00
・場所：ウェビナー専用URL ＊申し込みいただいた方にウェビナーのURLをお送りいたします。
・費用：無料
・申込締切：2026年3月11日（水）11:00まで
ウェビナーに無料で参加
＝＝＝＞https://ai.aismiley.co.jp/form/20260311webinar
■こんな方にお勧めのウェビナーです！
・自動車・製造業・監視カメラ分野でAI活用を検討されている方
・外観検査や画像認識を活用した、現場業務の改善に関心のある方
・組み込み機器やSoCを活用したAI導入事例を知りたい方
・現場で“使える”AIの導入・運用の考え方を学びたい方
■ウェビナー登壇者
・アイリア株式会社
AIコンピューティング事業部 アカウントマネージャー 大高 直樹 氏
└「SoC上で高速なAIを実現！ アイリアのAIコンピューティング事業」
・VIA Technologies Japan株式会社
VISVIA事業部 セールスマネージャー 小間 拓実 氏
└「2026年エッジAI最前線：10TOPSで変わるLLMの常識」
・ファシリテーター
株式会社アイスマイリー 瀬戸 菖子
■ウェビナー登壇者情報
アイリア株式会社 AIコンピューティング事業部 アカウントマネージャー 大高 直樹 氏
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342047/images/bodyimage2】
アイリアの親会社・株式会社アクセルで、組み込み機器向けSoCのプロジェクトマネージャーを担当。2024年アイリアに出向。アクセルでの経験を活かし組み込みSoC上でAIを高速に動かす「AIコンピューティング事業」に従事。
VIA Technologies Japan株式会社 VISVIA事業部 セールスマネージャー 小間 拓実 氏
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342047/images/bodyimage3】
大学卒業後、半導体商社で海外半導体製品を担当。その後2015年にセールスとして入社し現職に至る。主にB2B用途の組込み機器に対し、ODMでの提案・PjM等を担当。また、セミナーを含むイベントでの解説・登壇を行う。近年では、エッジAI製品の拡販及びパートナーシップの構築も担う。
ファシリテーター 株式会社アイスマイリー 瀬戸 菖子
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342047/images/bodyimage4】
ウェビナーに無料で参加
