CM露出タレントは「今田 美桜」が初の年間1位、起用社数は「川口 春奈」が4年連続で１位 〜【確定版】ビデオリサーチ 2025年テレビCM出稿ランキング（関東地区）〜
株式会社ビデオリサーチ（本社：東京都千代田区、代表取締役社長執行役員：石川 豊）は、国内最大のテレビCMに関するデータベースである「テレビ広告統計」※より、関東地区の民放5局を対象に2025年通期（1月〜12月）のテレビCM出稿動向をまとめましたので、お知らせいたします。
＊今回は速報版の集計期間（1月1日〜11月16日）を1月1日〜12月31日までとした確定版です。
■25年年間CM露出タレントは「今田 美桜」、CM起用社数は「川口 春奈」が1位（いずれも関東地区）
CM露出タレントでは、「P&G」「Indeed」などのCMに出演の「今田 美桜」が、前年13位から大きく順位をあげ、初の年間1位となりました。2位は「ユニクロ」「アリナミン製薬」などのCMに出演した「綾瀬 はるか」、3位は「日本ケンタッキー」「明治」などのCMに出演した「賀来 賢人」でした。「綾瀬 はるか」は5年連続、「賀来 賢人」は3年連続のトップ3入りとなり、2025年も多くの露出が見られました。
CM起用社数タレントでは、「川口 春奈」が25社で、22年から4年連続で1位となりました。2位には「芦田 愛菜」「賀来 賢人」が、いずれも23社でランクイン。「芦田 愛菜」は前年3位、「賀来 賢人」は前年2位と、いずれも2年連続でトップ3入りを果たし、高順位を維持しています。
https://digitalpr.jp/table_img/1272/128462/128462_web_1.png
【参考】CM露出タレントランキング トップ10（25年年間・関東地区）
※テレビ広告統計（https://www.videor.co.jp/service/media-data/tvadstatistics.html）は、ビデオリサーチのグループ会社である株式会社ビデオリサーチコミュニケーションズが、地区ごとに「いつ」「どの局で」「何の（企業・商品）」CMが放送されたのかを収集し、独自の基準によって取りまとめた国内最大のテレビCMに関するデータベースです。ビデオリサーチがデータの提供を行い、ユーザーニーズに応じて、月報（翌月）、週報（2週後）、テレビCM速報［全国テレビCMデータ］（https://www.videor.co.jp/service/media-data/tv-cm.html）（オンエア翌日）など様々なタイミングで関連業界にてご活用いただいております。
テレビCMデータをお探しの方向けに、当社が提供する各種データの特徴やラインナップを取りまとめた下記URLのページもよろしければご覧ください。 https://www.videor.co.jp/service/communication/media-planning3.html
＊関東・関西・名古屋地区ごとのCM露出タレントランキングや、テレビCM出稿量の推移など詳しい情報は別途レポートにて公開しています。
ご希望の方はこちら（https://www.videor.co.jp/mt/mt-contactform.cgi?__mode=view&blog_id=692&id=287&object_id=63247&model=page&material_d=91556,91585,）（ビデオリサーチWebサイト「資料ダウンロード」コーナー）よりダウンロード可能です。
株式会社ビデオリサーチ（ https://www.videor.co.jp/ ）
株式会社ビデオリサーチは、テレビを含む動画ビジネスを支えるデータ＆システム会社です。1962年にテレビ視聴率データを提供する調査機関として設立され、日本国内におけるテレビ視聴率調査や各種メディアデータ、マーケティングデータを提供しています。公正なデータと信頼性の高い指標を基盤に、企業のマーケティング課題解決をトータルサポートし、知恵と情熱でデータ＆システムを駆使するソリューションカンパニーとして、企業の意思決定を支援しています。
株式会社ビデオリサーチ（ https://www.videor.co.jp/ ）
株式会社ビデオリサーチは、テレビを含む動画ビジネスを支えるデータ＆システム会社です。1962年にテレビ視聴率データを提供する調査機関として設立され、日本国内におけるテレビ視聴率調査や各種メディアデータ、マーケティングデータを提供しています。公正なデータと信頼性の高い指標を基盤に、企業のマーケティング課題解決をトータルサポートし、知恵と情熱でデータ＆システムを駆使するソリューションカンパニーとして、企業の意思決定を支援しています。
