CM露出タレントは「今田 美桜」が初の年間1位、起用社数は「川口 春奈」が4年連続で１位 〜【確定版】ビデオリサーチ 2025年テレビCM出稿ランキング（関東地区）〜





CM露出タレントでは、「P&G」「Indeed」などのCMに出演の「今田 美桜」が、前年13位から大きく順位をあげ、初の年間1位となりました。2位は「ユニクロ」「アリナミン製薬」などのCMに出演した「綾瀬 はるか」、3位は「日本ケンタッキー」「明治」などのCMに出演した「賀来 賢人」でした。「綾瀬 はるか」は5年連続、「賀来 賢人」は3年連続のトップ3入りとなり、2025年も多くの露出が見られました。





CM起用社数タレントでは、「川口 春奈」が25社で、22年から4年連続で1位となりました。2位には「芦田 愛菜」「賀来 賢人」が、いずれも23社でランクイン。「芦田 愛菜」は前年3位、「賀来 賢人」は前年2位と、いずれも2年連続でトップ3入りを果たし、高順位を維持しています。



