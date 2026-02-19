こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
日常的な血液検査データから骨格筋量を予測するモデルを開発
― 慢性腎臓病患者を対象にCT測定を基準として検証 ―
東京慈恵会医科大学腎臓・高血圧内科（野林大幹博士課程学生、神崎剛助教、横尾隆教授ら）および東北医科薬科大学 医学部 衛生学・公衆衛生学教室（目時弘仁教授ら）による共同研究グループは、慢性腎臓病（CKD）患者を対象として、日常診療で得られる血液検査データから骨格筋量を推定する予測モデルを開発しました。本研究成果は、欧州臨床栄養代謝学会（ESPEN）が発行する国際学術誌「Clinical Nutrition ESPEN」に2026年2月8日付けで、オンライン先行公開（Article in Press）されました。
【概要】
研究の意義・背景
慢性腎臓病（Chronic Kidney Disease; CKD）患者では筋肉量の低下が予後や生活の質に影響しますが、骨格筋量の客観的評価にはCT検査などが必要で、日常診療での継続的な評価は困難でした。本研究では、CT測定を基準として、日常的な血液検査データから骨格筋量を推定できるかを検証しました。
研究の概要・ポイント
2018年6月〜2024年3月に腎生検を受けたCKD患者111名を対象に実施しました。
第3腰椎レベルのCT画像で測定した骨格筋量を基準とし、血清クレアチニン、シスタチンC、BMIなどを用いて解析しました。
クレアチニンとシスタチンCを統合した指標クレアチニン筋肉指数（Creatinine Mass Index; CMI）を含む3項目のみで、骨格筋量を推定できる予測モデルを構築しました。
研究成果
構築した予測モデルの決定係数は0.749で、推定値とCT実測値の誤差は10％未満でした。これにより、簡便な血液検査データから骨格筋量を高い精度で推定できることを示しました。
今後の取り組み
今後は多施設での検証を進め、CKD外来診療における筋肉量の経時的評価や、非CKD患者に対するサルコペニア・フレイルの早期発見への応用を目指します。
本件に関するお問合わせ先
学校法人慈恵大学 広報課
メール：koho@jikei.ac.jp
電話：03-5400-1280
関連リンク
慈恵大学 プレスリリース一覧
https://www.jikei.ac.jp/press/
