EC戦略コンサルティングや売上アップ支援を行うエンパワーショップ株式会社(本社：東京都港区、代表取締役：西澤 優一郎、以下 エンパワーショップ)は、同社が提供する、顧客の“ためらい”を解決し、購入へ導くCVR改善サービス「ResolVoost(リゾルブースト)」を、株式会社フューチャーショップ(本社：大阪市北区、代表取締役：星野 裕子、以下「フューチャーショップ」)が提供するSaaS型ECサイト構築プラットフォーム「futureshop」と連携を開始しました。





ReslVoostとfutureshopのサービス連携





本連携により、「futureshop」をご利用中のEC事業者さまは、「ResolVoost」の活用を通じて、ECサイトを訪れたユーザーが抱く「素材や原材料は何か」や「いつ届くのか」といった小さな不安や疑問(ためらい)に最適なタイミングでFAQを自動表示することで、顧客のためらいを解消し、売上向上を実現すると共に、問い合わせ数の削減を同時に実現できるようになります。





「ResolVoost」は、ECサイトのページごとに、訪問者の「今、これが知りたかった」という解決策(FAQ)をベストタイミングで自動提示するサービスです。これにより、これまで離脱していた潜在顧客層の不安をその場で解消し、購買行動へとスムーズに誘導します。





ResolVoostページ

https://www.service.empowershop.co.jp/resolvoost





FAQ導線バリエーション





■「ResolVoost」の主な機能・特長

・成果に直結する自動改善機能

ECサイト内のどのページでどのような疑問を抱いているかを常時分析した上で、自動でFAQを出し分けます。よく閲覧されるFAQを動的に表示するなど、Webマーケティング視点に基づいた10以上の自動改善機能によりFAQの閲覧を促進することで、閲覧者のCVRを最大10倍以上に高める事例が出るなど、時間とともに成果が積み上がる設計となっています。





・問い合わせ削減効果も。業務効率化と顧客満足度の向上を両立

サイト内の疑問がその場で解決されるため、メールや電話での問い合わせ件数削減に寄与します。限られたリソースで運営するEC担当者の工数を削減する一方で、顧客を待たせない「即時解決」による満足度向上も期待できます。





・導入・運用の手間ゼロ

エンパワーショップはEC運営に必要なFAQを100問以上保有しているため、初期設定から実装、さらにはプロによるFAQコンテンツの作成まで一貫して任せることが可能です。「何を聞かれるかわからない」「FAQを作る時間がない」という事業者でも、スムーズに高精度の施策を開始できます。





アパレル、食品、日用品、コスメ、BtoB向け商材など、ジャンルを問わずあらゆるECサイトでの活用が可能です。先行導入した食品販売事業者では、導入3か月で売上が10％アップし、問い合わせは30％削減されたほか、FAQの設問数を約2.8倍に拡充し、FAQ閲覧者のCVRは最大で10倍以上を記録したという成果も出ています。





ResolVoostの特徴





■ 「futureshop」について

フューチャーショップが提供するSaaS型ECサイト構築プラットフォーム「futureshop」では、サイトデザインのカスタマイズやコンテンツの更新を、EC担当者の手で自由度高くスピーディに行えます。さらに、顧客のファン化を促進するための多彩な機能も有しており、効果的なロイヤルティマーケティングを展開することが可能です。

オムニチャネル戦略においては、実店舗とECサイトの顧客データを一元管理し、オンラインとオフラインの間でスムーズな顧客体験を実現する「futureshop omni-channel」を提供しています。統合された顧客情報をベースに、オンラインとオフラインの垣根を越えた細やかなデジタルマーケティング施策を実行できます。





代表者 ： 代表取締役 星野 裕子

所在地 ： 大阪府大阪市北区大深町4番20号 グランフロント大阪 タワーA 24階

設立 ： 2010年3月 (株式会社フューチャースピリッツより分社)

事業内容： 電子商取引(Eコマース)支援サービスの提供、

SaaS型ECサイト構築プラットフォーム「futureshop」

企画・運営・開発

URL ： https://www.future-shop.jp/









■エンパワーショップについて

エンパワーショップはEC業界向け発信とその知見を活かした戦略コンサルティングや売上アップ支援を強みとしています。EC業界でNO.1のFacebookページいいね数2.8万人を誇る「eコマースコンバージョンラボ(URL： https://ecclab.empowershop.co.jp/ )」は多くの業界関係者に愛読されています。

代表取締役の西澤 優一郎は、EC業界では珍しい外資系コンサルティングファーム出身で、ECサイトの戦略コンサルティングを中心に、運営が複雑化するEC業界の業務の効率化や、売上アップのためのソリューション・サービスの提供を積極的に行っています。





代表者 ： 代表取締役 西澤 優一郎

所在地 ： 東京都港区北青山2-14-4 the ARGYLE aoyama 6F

設立 ： 2009年9月

事業内容： ECサイト向け戦略コンサルティング、売上アップ支援、

EC業界向けメディア「eコマースコンバージョンラボ」運営

URL ： http://empowershop.co.jp/