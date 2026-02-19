株式会社メディア工房(所在地：東京都港区、代表取締役社長：長沢一男、東証グロース上場：証券コード3815)は、株式会社オトバンクが運営するオーディオブック配信サービス「audiobook.jp」の聴き放題プランにて、12星座別「今日の運勢」の音声配信を2026年2月19日(木)より開始いたします。





毎朝配信





■ 占い×音声コンテンツが生み出す新しい習慣

朝の支度中や通勤時間、家事の合間など手が離せない時間でも気軽に占いを楽しめる新たなコンテンツ。音声ならではの臨場感と親しみやすさで、毎日の習慣として占いを取り入れていただけます。「今日はどんな日になるかな？」と、朝のルーティンの一つとして占いを聴くことで、1日を前向きにスタートするきっかけを提供いたします。









■ 配信内容の特徴

(1)星座ごとのパーソナライズされた配信内容

本格的な西洋占星術に基づき、12星座それぞれに対して、総合運・恋愛運・仕事運・金運など様々な視点から、バランスよく1日の運勢をお伝えします。





(2)実践的な開運アクション

その日の恋愛運や仕事運だけでなく、「背伸び深呼吸を3回」「デスクを10分片付ける」など、すぐに実践できる具体的な行動提案を盛り込んでいます。





(3)ボイドタイムなど天体の動きにも対応

西洋占星術において重要とされる「ボイドタイム」(月が他の天体と主要な角度を作らない時間帯)など、その日の天体の動きも考慮。重要な決断や新しいことを始めるタイミングについてもアドバイスいたします。





(4)人気占い師・富士川 碧砂先生監修

当社の人気占い師として活躍する富士川碧砂先生が監修。確かな占術と豊富な鑑定経験に基づいた、信頼性の高い運勢アドバイスをお届けします。









■ 配信概要

毎朝12星座それぞれの運勢を音声で配信。総合運や恋愛運、仕事運、金運などの運勢に加え、ラッキーアクションやラッキーアイテムなど、約2～3分の音声でお届けします。





・配信開始日： 2026年2月19日(木)

・配信時間 ： 毎朝

・配信名 ： 毎日の運勢-毎朝更新-富士川碧砂監修

・配信先 ： audiobook.jp聴き放題プラン内

・配信URL ： https://audiobook.jp/audiobook/273311





当社では「今日の運勢」「毎日引けるタロット」をはじめとする占いコンテンツや恋愛コラムが、提携先サービスのエンタメ性を高め、サービスやアプリ来訪のきっかけとして作用することで、アクティブ率向上に寄与する可能性があると見込んでおります。









■ 監修者紹介：富士川 碧砂

対面鑑定は2年待ちの人気占い師。声優・寺瀬今日子として35年のキャリアも持つ。

BS朝日「オシタマタロット」でデビューし、フジテレビ「とくダネ」「突然ですが占ってもいいですか？」など、メディア出演も多数。また、占いコンテンツ「魂の憑代」は累計利用者数50万人を超える。









■ 今後の展開

今回の「今日の運勢」配信を皮切りに、今後は「今週の運勢」など、より長期的な運勢予測コンテンツの配信も検討しております。ユーザーの皆様の声を伺いながら、audiobook.jpでの占いコンテンツをさらに充実させるオリジナルコンテンツの開発を進めてまいります。









■ 会社情報

当社は1997年の設立以来、占いコンテンツの分野で20年以上の実績を積み重ね、累計300以上のコンテンツを開発してまいりました。長年培ってきた女性の恋愛や人生の悩みに寄り添うノウハウと、確かな占術に基づくコンテンツ開発力を活かし、信頼性の高い占いコンテンツを提供しております。





商号 ： 株式会社メディア工房

代表者： 代表取締役 長沢 一男

所在地： 〒106-0032 東京都港区六本木7-15-9

住友不動産六本木セントラルタワー9階

設立 ： 1997年10月

URL ： https://www.mkb.ne.jp/