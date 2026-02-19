ジョルダン株式会社(本社：東京都新宿区、代表取締役社長：佐藤 俊和、以下「ジョルダン」)は、2月19日(木)より、経路検索アプリ「乗換案内」において、広島県バス協会GTFSオープンデータサイトで公開されているGTFSリアルタイムデータを活用し、「鞆鉄道(トモテツバス)」および「江田島バス」の「バス接近情報」の提供を開始しました。





本機能の提供開始により、路線バスの経路検索結果や時刻表画面において、これから乗車予定のバスが「あと何分で到着するか」「目的地まで何分かかる見込みか」をリアルタイムで確認できるようになります。





江戸時代の街並みが残る“潮待ちの港”「鞆の浦」へのアクセスを担う「鞆鉄道(トモテツバス)」、および広島市内からフェリーで約30分の島旅が楽しめる「江田島」島内を運行する「江田島バス」に対応することで、広島県内の観光において、より便利にバスをご利用いただけるようになりました。





「乗換案内」アプリから各社のリアルタイムな「バス接近情報」を確認できることで、通勤・通学でバスを利用される方も、観光客の方も、移動時間の目安を把握しやすくなり、より安心してバスを利用することができます。さらに、バスの利用促進は、CO2削減やSDGsの推進にもつながる取り組みです。





ジョルダン「乗換案内」では、今後もオープンデータの利活用を積極的に進めることで、公共交通の利用者が「事前に時刻を調べる」だけでなく、「バス待ち中の最新の運行状況」を確認できる環境を整え、より快適で安心な移動を実現するためのサービス拡充に取り組んでまいります。









【バス接近情報利用イメージ】





バス接近情報画面





※ 画面はイメージです。サービスにより表示が異なります。









【バス接近情報対応範囲】(下線は今回新たに対応開始)

[関東]

都営バス、西武バス、関東バス、小田急バス、京王バス、西東京バス、川崎市バス、川崎鶴見臨港バス、横浜市営バス、関東自動車

[北海道]

北海道中央バス

[東北]

会津バス

[近畿]

京都バス、いまざとライナー(大阪シティバス)

[中国]

鞆鉄道、江田島バス、広島電鉄、広島バス、広島交通、芸陽バス、備北交通、JRバス中国、エイチ・ディー西広島、フォーブル、ささき観光(おおのハートバス)、呉市生活バス(一部路線対象外)、廿日市市自主運行バス、おのみちバス、中国バス、井笠バスカンパニー、両備バス、岡電バス

[九州]

佐賀市交通局、祐徳自動車









■製品・サービス概要





「乗換案内」アプリダウンロード





(参考)

ジョルダンとは…

1979年12月に設立したジョルダンは、「乗換案内」を中心とするソフトウェア開発や携帯コンテンツ事業を軸に、旅行業などのビジネスを展開し組み合わせることで、「移動に関するNo.1 ICTカンパニー」としての地位を確立することを経営戦略として掲げています。ジョルダンの主要サービスである「乗換案内」のスマートフォンアプリは累計5,400万ダウンロードを超え、多くのユーザーの「移動」をサポートしています。





・App Store は、米国およびその他の国で登録された Apple Inc.の商標です。

・Google Play および Google Play ロゴは Google LLC の商標です。









＜本件に関するお問合せ先＞

運用部 安田

E-mail： norikae-web@jorudan.co.jp

※サービス内容についての問い合わせはメールにて対応します。