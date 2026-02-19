国内最大級のAIポータルメディア「AIsmiley」を運営する株式会社アイスマイリー（東京都渋谷区、代表取締役：板羽晃司）は、2026年3月11日（水）12時からウェビナーを開催します。自動車・製造業・監視カメラ分野の現場では、外観検査や画像認識など、AIを活用した業務改善への関心が高まっています。本ウェビナーでは、VIA Technologies Japan株式会社とアイリア株式会社の2社が登壇し、ハードウェアとソフトウェアの両面から、外観検査や画像認識など、現場で“使える”AIの実装・運用のポイントを、組み込み機器やSoCを活用した事例とともに解説します。定員に限りがございます。お早めにお申込みください。

■開催概要

【3/11開催】製造業AIウェビナー！最新の『外観検査・画像認識』について、工場ライン・監視カメラ・ドラレコ等、活躍するサービスを一挙ご紹介・主催：株式会社アイスマイリー・日時：2026年3月11日（水）12:00～13:00・場所：ウェビナー専用URL ＊申し込みいただいた方にウェビナーのURLをお送りいたします。・費用：無料・申込締切：2026年3月11日（水）11:00まで

■こんな方にお勧めのウェビナーです！

・自動車・製造業・監視カメラ分野でAI活用を検討されている方・外観検査や画像認識を活用した、現場業務の改善に関心のある方・組み込み機器やSoCを活用したAI導入事例を知りたい方・現場で“使える”AIの導入・運用の考え方を学びたい方

■ウェビナー登壇者

・アイリア株式会社AIコンピューティング事業部 アカウントマネージャー 大高 直樹 氏└「SoC上で高速なAIを実現！ アイリアのAIコンピューティング事業」・VIA Technologies Japan株式会社VISVIA事業部 セールスマネージャー 小間 拓実 氏└「2026年エッジAI最前線：10TOPSで変わるLLMの常識」・ファシリテーター株式会社アイスマイリー 瀬戸 菖子

■ウェビナー登壇者情報

アイリア株式会社 AIコンピューティング事業部 アカウントマネージャー 大高 直樹 氏

アイリアの親会社・株式会社アクセルで、組み込み機器向けSoCのプロジェクトマネージャーを担当。2024年アイリアに出向。アクセルでの経験を活かし組み込みSoC上でAIを高速に動かす「AIコンピューティング事業」に従事。

VIA Technologies Japan株式会社 VISVIA事業部 セールスマネージャー 小間 拓実 氏

大学卒業後、半導体商社で海外半導体製品を担当。その後2015年にセールスとして入社し現職に至る。主にB2B用途の組込み機器に対し、ODMでの提案・PjM等を担当。また、セミナーを含むイベントでの解説・登壇を行う。近年では、エッジAI製品の拡販及びパートナーシップの構築も担う。

ファシリテーター 株式会社アイスマイリー 瀬戸 菖子

＜注意事項＞・フリーアドレスではご登録いただけませんので、恐れ入りますが、会社のメールアドレスをご使用いただきますようお願いいたします。・お申込みは1名毎にお願いいたします。一度のお申込みで複数名のご参加はいただけませんのでご了承ください。・事業が競合する企業様、または個人事業主の方のお申込みについては、ご参加をお断りさせて頂く場合がございます。予めご了承ください。

