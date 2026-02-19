淡路島西海岸シーサイドモール「Ladybird Road」内のアートカフェ「ART CAFETTA AWAJISHIMA」およびチョコレート専門店「VIE CHOCOLAT」では、大阪・関西万博で話題を呼んだスイーツを淡路島ならではのアレンジで楽しめる“アフター万博”体験を、2月20日（金）より開始いたします。

アートカフェ「ART CAFETTA AWAJISHIMA」の監修を務める世界No.1バリスタ・下山修正氏は、2025年大阪・関西万博オーストラリア館併設のカフェの監修も担当。伝統菓子「ラミントン」は約20万食の売り上げを誇る人気メニューとなりました。今回、下山氏監修のもと同メニューを淡路島仕様にアレンジして販売。淡路島産いちごのジャムを贅沢に忍ばせた特別仕様で提供いたします。しっとりとした生地とココナッツの食感が調和する、ひんやりと仕立てたデザートです。その他、当施設では同氏 監修のコーヒーやカフェラテもお楽しみいただけます。

また、隣接する「VIE CHOCOLAT」では、会期中に一般販売はなく、パビリオン視察に訪れた各国の要人や政府関係者などのVIP向けに提供されていた、パビリオン「PASONA NATUREVERSE」の象徴であるアンモナイトをモチーフにした「NATUREVERSEチョコレート アンモナイト」と、赤と青のコントラストが印象的な「NATUREVERSEチョコレート DNA」を同日より販売。さらに、上記2種にハート型のヴィーガンチョコレートを加えた「NATUREVERSEチョコレートセット」も提供いたします。卵や乳製品、白砂糖などの動物性食品を一切使用せず、身体に優しいオリジナルのヴィーガンチョコレートです。

万博の高揚感を、淡路島の穏やかな海辺で再び。“万博レガシー”を味覚で再体験できる特別なスイーツを、ぜひお楽しみください。

■『アフター万博 新商品』概要

販 売 日：2月20日（金）メニュー：〈ART CAFETTA AWAJISHIMA〉・ラミントン／600円（税込）淡路島産いちごのジャムを重ねた、キューブ型のオーストラリアの伝統菓子

〈VIE CHOCOLAT〉・NATUREVERSEチョコレート アンモナイト／400円（税込）パビリオン「PASONA NATUREVERSE」を象徴するアンモナイト型のヴィーガンチョコレート・NATUREVERSEチョコレート DNA／450円（税込）赤と青の色が混ざった、ヘーゼルナッツチョコレートをコーティングしたヴィーガンチョコレート・NATUREVERSEチョコレートセット／1,200円（税込）上記アンモナイトとDNAにハート型のヴィーガンチョコレートを加えた3点セット

場所：兵庫県淡路市野島轟木95-7（シーサイドモール「Ladybird Road」内）営業時間：〈ART CAFETTA AWAJISHIMA〉10：00～17：30〈VIE CHOCOLAT〉11：00～18：00定休日：〈ART CAFETTA AWAJISHIMA〉水曜日、木曜日〈VIE CHOCOLAT〉火曜日、水曜日備考：上記内容は現時点のものであり、予告なく変更となる場合がございます。お問合せ：Tel 0799-82-1820（株式会社パソナふるさとインキュベーション）

【参考】期間限定『PASONA NATUREVERSE SHOP』が2月11日（水・祝）にオープン！

日本国際博覧会（大阪・関西万博）において、「いのち、ありがとう」をコンセプトに、出展したパビリオン「PASONA NATUREVERSE」にて、好評を博した公式グッズやフードを販売するオフィシャルストア「PASONA NATUREVERSE SHOP」が、2月11日（水・祝）に 「Ladybird Road」内にオープン。また、「PASONA NATUREVERSE」内で特別展示をしていた直径約40cmの「アンモナイト」をはじめ、アテンダントが着用していた「パビリオンユニフォーム」の展示および試着体験、パビリオンスタンプの設置など、“アフター万博”としてパビリオンの世界観もお楽しみいただけます。

https://www.awaji-chefgarden.com/ladybirdroad