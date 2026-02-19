フランス産A.O.P.認定発酵バター「エシレ」 の “バターのアトリエ” エシレ・ラトリエ デュ ブールでは、「エシレ」の魅力をストレートに味わえるマカロン ギフト「マカロン・オ・ブール・エシレ 6個入ギフト」と、発売以来エシレを代表する焼菓子として絶大な人気を誇る「フィナンシェ＆マドレーヌ ギフト ボックス」を、ホワイトデーの贈り物としてご提案いたします。

“定番” と “特別” がひと箱で叶う。大人のホワイトデー ギフト

華やかな見た目と上品な味わいから、ホワイトデーのギフトとして“定番”の「マカロン」に、エシレならではの “特別感”をそっと添えた「マカロン・オ・ブール・エシレ ６個入ギフト」は、想いを伝える大人の贈り物にぴったり。エシレ バターを贅沢に使用し、その豊かな風味を最大限に生かしたクリーミーで香り高いバタークリームを、バターをイメージした白色のコック（マカロン生地）にたっぷりとサンドしました。バタークリームが主役の唯一無二のマカロンです。選べるフレーバーは3種類。エシレの芳醇なバターの風味を存分に味わえる＜ナチュール＞、香り高いピスタチオペーストを練り込み、洋酒漬けグリオットチェリーをアクセントに加えた大人味の＜ピスターシュ＞、手作りのフランボワーズ コンフィチュールを合わせ、甘酸っぱさとミルキーさが融合した＜フランボワーズ＞。お好みのフレーバーを自由に詰め合わせいたします。純白が象徴する思いやりや素直な想いをのせて、特別なホワイトデー ギフトを贈ってみてはいかがでしょうか。商品名：マカロン・オ・ブール・エシレ 6個入ギフト価格：税込3,024円消費期限：購入日含め３日間※要冷蔵

大人数へのお返しにも。定番人気のたしかな贈り物

ホワイトデーの “間違いない” 贈り物として人気のフィナンシェ、マドレーヌ。エシレ バターの豊かな風味を生かし、外は香ばしく、中はしっとりと焼き上げた焼菓子は、世代やシーンを問わず喜ばれる定番ギフトです。自由に組み合わせることができるため、相手に合わせたひと箱や、大人数へのお返しにもおすすめです。

商品名：フィナンシェ＆マドレーヌ ギフト ボックス価格：５個入 税込2,268円 10個入 税込4,320円消費期限：購入日含め３日間エシレ・ラトリエ デュ ブールのギフトに日頃の想いを添えて、心に残るおいしいひとときを贈ってみませんか。

ÉCHIRÉ L’Atelier du Beurre（エシレ・ラトリエ デュ ブール）

【住所】東京都港区虎ノ門5丁目9-1 麻布台ヒルズ ガーデンプラザB / 1階 【営業時間・休業日】11:00～19:00 (12/31～1/3まで休業、それ以外の休業日は麻布台ヒルズに準じます）【アクセス】東京メトロ日比谷線 神谷町駅直結

https://www.kataoka.com/echire/latelierdubeurre/