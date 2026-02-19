ＪＡ全農が運営する産地直送通販サイト「ＪＡタウン」のショップ「みかんの里 ありだ」は、対象商品が２０％ＯＦＦとなる「年度末大決算セール」を開催中です。和歌山県のショップ「みかんの里 ありだ」は、全国トップクラスの温州みかんの生産地 有田から、大人気の有田みかんをはじめ旬の農産物をお届けします。この時期は、不知火・デコポン・八朔・清見など、様々な旬の柑橘をご用意しています。年度末大決算セール期間中は、その場で使えるクーポンの使用で対象商品が２０％ＯＦＦでお得に購入できます。

みかんの里 ありだショップＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/c/cF1_p2/

対象商品（一部抜粋）〇不知火 約１０ｋｇ【AQ選果場】冬柑橘の代表になりつつある定番商品。甘味が強く、サクッとした食感に加えて簡単に手でむけるのが特徴です。ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/g/g5609-178/

〇デコポン 秀品１５玉～２０玉 【AQ選果場】不知火の中で一定の基準を満たしたものを「デコポン（R）」といいます。甘さと程よい酸味があり、食べやすい柑橘ですＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/g/g5609-123/

〇有田の八朔 約１０ｋｇ（秀品Ｌ～３Ｌ）【AQ選果場】プチッとした食感と甘酸っぱさの中に苦みがあります。サラダに乗せるのもおススメです！ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/g/g5609-181/

〇清見 約１０ｋｇ【AQ選果場】柔らかくジューシーな果肉と豊富な果汁、さわやかな甘みと酸味が特徴の清見！非常に食べやすい柑橘です。ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/g/g5609-034/

【年度末大決算セールキャンペーン 概要】１．期 間：令和８年２月１３日（金）～３月中旬２．内 容：クーポン使用で対象商品が２０％ＯＦＦで購入できます。※クーポンのご利用には会員登録が必要です。※ご購入時に対象のクーポンコードを入力してご購入ください。※ 本キャンペーンは予告なく終了する場合があります。３．ＵＲＬ：http://www.ja-town.com/shop/e/ekessan/

【ＪＡタウン】ＪＡタウンは、全国農業協同組合連合会(ＪＡ全農)が運営する産地直送通販サイトです。「おいしい日本と暮らそう。」をテーマに、「ＪＡタウン」に出店する全国の農協（ＪＡ）などが、各産地で育まれた旬の農畜産物や特産品を、インターネットを通じてお客さまに直接お届けし、食を通じて豊かな暮らしの実現を目指しています。ＪＡタウンイメージキャラクターは「じぇー太」。ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/f/f0

【公式Ｘアカウント「ＪＡタウン【公式】」】「ＪＡタウン【公式】」では、全国の産地の旬の農畜産物やお得なキャンペーンの情報を都度発信しています。公式Ｘアカウント：https://x.com/JA_JAtown