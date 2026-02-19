コメダ発の“和の喫茶店”「コメダ和喫茶 おかげ庵」が待望の三河地区初出店！イオンスタイル豊田店が2月27日(金)オープン！
国内外にフルサービス型の喫茶店を展開する株式会社コメダ[本社：愛知県名古屋市 代表取締役社長：甘利 祐一 グループ店舗数：1,143店舗(2026年1月末時点)]は、三河地区初となる「コメダ和喫茶おかげ庵(以下 おかげ庵)」を、愛知県豊田市内に2026年2月27日(金)にオープンいたします。
コメダ和喫茶 おかげ庵 イオンスタイル豊田店外観画像
※画像は全てイメージです。
《コメダ珈琲店の“くつろぎ”を継承する、和の喫茶店》
「おかげ庵」は1999年2月に、愛知県名古屋市で誕生しました。「お客様のおかげ」を理念とし、ゆっくり落ち着いて珈琲・抹茶・甘味を楽しむ「時」と、心温まる「間」を提供する和喫茶です。現在は愛知県、東京都、神奈川県、埼玉県に展開しています。
▼店舗検索はこちらから
https://www.komeda.co.jp/shop/result.html?brand_type=2
18店舗目となる「おかげ庵 イオンスタイル豊田店」は、「おかげ庵」として愛知県三河地区初出店であり、フランチャイズ加盟店による運営店舗です。地域のお客様が多く訪れる大型商業施設であるイオンスタイル豊田に隣接し、おかげ庵を初めて利用するお客様との出会いの場としても、最適な立地と考えています。コメダ珈琲店のゆったりとくつろげるフルサービスのスタイルはそのままに、一杯のお茶から心をこめたおもてなしで、心にもっとくつろぎを感じていただけますと幸いです。
■イオンスタイル豊田店 内装紹介
▲木の温かみのある内装
▲おだんご型のペンダントライト
▲お抹茶色のソファ
■おかげ庵ならではの定番メニュー紹介
お抹茶とだんご三昧
▽お抹茶
西尾産のお抹茶を使用し、注文を受けてから1杯ずつ丁寧に点てています。
▽おだんご
お客様がお席で焼くことができます。焼く時間、焼けるのを待つ時間も、お客様に楽しみながらお過ごしいただきたいという思いから、創業当時からこのスタイルです。
▽抹茶シロノワール
温かいデニッシュと冷たいソフトクリームの組み合わせが楽しい、コメダ珈琲店の定番「シロノワール」。「おかげ庵」では、薫り豊かな抹茶ソフトクリームを使用し、黒蜜をかけていただきます。
▽モーニングサービス
開店から午前11時までには、お飲み物をご注文いただいたお客様にモーニングを提供しています。
おむすびセットでは、ふっくら結びたてのおむすびと、心温まるお味噌汁が味わえます。
その他、コメダ自慢のブレンド珈琲はもちろん、和甘味や名古屋メシでもあるきしめん、あつあつの鉄板で提供するレトロスパゲティーなど、お客様の笑顔ほころぶメニューをご用意しています。
おむすびモーニング
定番抹茶シロノワール
和甘味のみつまめ
ほっと温まるきしめん
■季節を彩る、限定メニューも展開
【一部店舗で実施 発見！日本の朝ごはん】
発見！日本の朝ごはん モーニングサービス「おむすびセット(しらすの佃煮)」
「発見！日本の朝ごはん」では、日本の美味しい食材を使用した季節限定具材のおむすびを一部店舗で、モーニングサービスとして提供しています。第1弾は、愛知県南知多町産のしらすを使用した「しらすの佃煮」です。水揚げされたばかりの新鮮な「生」のしらすを、高火力で一気に炊き上げる、生炊き製法で作られています。水分を多く含ませることができるため、味わい深く柔らかな食感に仕上がります。第2弾以降もお楽しみに。
※本商品のしらすは「えび・かに・いか・さば」が混ざる漁法で採取しています。
【商品名・販売価格(税込)】
モーニングサービス 「おむすびセット(しらすの佃煮)」
単品注文：220円
※開店～午前11時までお好きなお飲物をご注文いただくと、モーニングサービスとして本セットをお選びいただけます。
※単品注文ではお味噌汁はつきません。
【販売期間】
2026年1月21日(水)～2026年4月中旬頃予定
【販売店舗】
葵店・本店・あざみ野ガーデンズ店・蒲田東口店・駒沢公園店
横浜ランドマークプラザ店・大和駅前店・イオンスタイル豊田店
▼おかげ庵のモーニング詳細はこちら
https://www.komeda.co.jp/menu/morning_okagean.html
■店舗情報
コメダ和喫茶 おかげ庵 イオンスタイル豊田店
・店舗名 ：コメダ和喫茶おかげ庵 イオンスタイル豊田店
・所在地 ：愛知県豊田市十塚町2丁目37-1
・開店日 ：2026年2月27日(金)
・営業時間：7:00～22:00 ※3月5日(木)までは9:00～17:00
・定休日 ：年中無休
・駐車場 ：1050台(イオンスタイル豊田共用駐車場)
・席数 ：33卓84席 ※全席禁煙
・おかげ庵公式HP ： https://www.komeda.co.jp/okagean/
・おかげ庵公式Instagram： https://www.instagram.com/okagean_official/
■企業概要
1968年、名古屋市で「コメダ珈琲店」を開店して以来、フルサービス型の喫茶店として“くつろぎの場”を提供。2019年6月に全47都道府県への出店を達成。2023年2月に創業55周年を迎えました。
・社名 ： 株式会社コメダ
・所在地： 愛知県名古屋市東区葵三丁目12番23号
・代表者： 代表取締役社長 甘利 祐一
・公式HP： https://www.komeda.co.jp/