季節のおすすめメニューを月替わりメニューに刷新！３月限定商品「桜海老のミニかき揚げ天と春菊天」、「豚肉とたけのこ天のピリ辛つけそば」を３月１日（日）から発売

株式会社 小田急レストランシステム

株式会社小田急レストランシステム（本社：東京都渋谷区 代表取締役社長：深海尚）は、小田急線沿線を中心に運営する「箱根そば」にて、年５回販売していた季節のおすすめメニューを月替わりメニューに刷新し、２０２６年３月１日（日）から「３月のおすすめメニュー」を販売いたします。

商品ラインアップは「桜海老のミニかき揚げ天と春菊天」、「豚肉とたけのこ天のピリ辛つけそば」の全２種類で、箱根そば全店で取り扱いがございます。ぜひ、ご賞味ください。

［箱根そば 店舗一覧］ https://www.odakyu-restaurant.jp/shop/hakonesoba/hakonesoba/

３月のおすすめメニュー 概要

販売期間：２０２６年３月１日（日）～２０２６年３月末日予定

※店舗により、在庫がなくなり次第早期終了させていただく場合がございます

桜海老のミニかき揚げ天と春菊天そば

「桜海老のミニかき揚げ天と春菊天（そば・うどん）」

６８０円

長らく春の桜海老、冬の春菊として愛されてきた二つの天ぷら。季節ごとに登場していた限定メニューが月替わりに刷新されたことで、両者が同時に味わえる初の組み合わせが実現しました。早春の時期だからこそのコンビをお楽しみください。

※そば・うどんは温・冷どちらでも承ります。

左：豚肉とたけのこ天のピリ辛つけそば（温）、右：豚肉とたけのこ天のピリ辛つけそば（冷）

「豚肉とたけのこ天のピリ辛つけそば（そば・うどん）」

６８０円

上品な穂先筍の天ぷらと、食欲をそそる豚キムチが相性の良い、ピリ辛つけそばです。

※そば・うどんは温・冷どちらでも承ります。

※温をご希望の場合は、あつもりではなく、かけそばとして仕上げてご提供いたします。

「箱根そば」 店舗概要

小田急線沿線を中心に地域のお客さまに愛され続ける箱根そば。

そばは生麺を茹で上げ、だしの効いた優しい味わいのつゆを使用し、自慢のかき揚げはひとつひとつ店内で揚げています。季節ごとのおすすめメニューにはその時季にしか味わえない変り種もございます。

テーブル席もご用意しております。小田急線をご利用の際は、是非お立ち寄りください。

箱根そば公式Ｘ：https://x.com/hako_soba

箱根そば公式Instagram：https://www.instagram.com/hakonesoba_official/

会社概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/42301/table/245_1_29e1f1c2085aec41efdba586d27ad082.jpg?v=202602190251 ]