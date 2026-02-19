【埼玉県】県立熊谷図書館資料展「きらりと光る埼玉先人の言葉」を開催します
埼玉県
県立熊谷図書館では、令和7年度第5回資料展「きらりと光る埼玉先人の言葉」を開催します。
埼玉の三偉人（渋沢栄一、荻野吟子、塙保己一）は広く知られていますが、埼玉には、このほかにもさまざまな分野で活躍したゆかりの人物がたくさんいます。本資料展では、本多静六（林学者）、権田愛三（農事改良家）、西崎キク（飛行家）、小村雪岱（画家）等、15人の人物の言葉を、本人の著作や関連資料等とともに御紹介します。彼らの専門分野での功績を知ることはあっても、座右の銘や信条に触れる機会は少ないのではないでしょうか。ぜひ御観覧ください。
１ 期日
令和8年3月7日（土曜日）～令和8年5月21日（木曜日）
※休館日：毎週月曜日（ただし5月4日（月曜日）は開館）
毎月第4金曜日
5月7日（木曜日）
２ 会場
県立熊谷図書館 2階ロビー（熊谷市箱田5-6-1）
３ 展示内容
埼玉ゆかりの人物15人の著作や関連資料を展示し、本人の著述等から抜き出した印象的なワンフレーズのパネルを掲示します。
４ 問い合わせ先
県立熊谷図書館 地域・行政資料担当
〒360-0014 熊谷市箱田5-6-1
TEL 048-523-6291
FAX 048-523-6468
県立図書館ウェブサイト
https://www.lib.pref.saitama.jp/