購入応援サービス「Makuake」と提携

株式会社ノジマ

株式会社ノジマ(神奈川県横浜市、代表執行役社長：野島廣司／以下、ノジマ)は、株式会社マクアケ (東京都目黒区、代表取締役社長：中山亮太郎／以下、マクアケ)と提携し、2月19日（木）より、ノジマ新宿タカシマヤタイムズスクエア店ならびにららぽーと横浜店にて「Makuakeコーナー」の設置を開始いたしました。アタラシイものや体験の応援購入サービス「Makuake（マクアケ）」に掲載中の商品を常設展示いたします。

■【Makuake（マクアケ）】とは

「アタラシイものや体験を世に出したい実行者（事業者）」と「それを応援・購入したいサポーター（ユーザー）」をつなぐ、日本最大級の応援購入サービス。まだ世の中にない最新家電・ガジェットや体験を、いち早く手に入れることが出来ます。

Makuake公式サイト：https://www.makuake.com/

■取り組みの概要

オンラインを中心とした「Makuake」サービスで展開中の商品を、実際に手に取って良さを体験できる場として、以下2店舗にて「Makuakeコーナー」を常設展示いたします。

※展示中の商品はMakuake公式サイトよりご購入いただけます。

・【東京都】ノジマ新宿タカシマヤタイムズスクエア店

東京都渋谷区千駄ヶ谷5丁目24番2号 タカシマヤタイムズスクエア本館11階

https://www.nojima.co.jp/shop/tokyo/sinjukutakasimaya/

・【神奈川県】ノジマららぽーと横浜店

神奈川県横浜市都筑区池辺町4035-1 ららぽーと横浜内サウスコート3階

https://www.nojima.co.jp/shop/kanagawa/yokohama/

初回の取り組みでは、CES2026で複数のアワードを受賞したスマートAIグラスRokidなど注目の商品を複数展示します。展示品はおおよそ1.5ヶ月で入れ替えとなり、今後も最新の家電やガジェットなどをそれぞれの店舗で複数展示していきます。「Makuake」で生まれた新商品を、ノジマを訪れるお客様に届けることが可能となり、「こんなの待ってた！」と思える商品を実際に体験することで、より楽しく、納得感のあるお買い物体験を幅広い層のお客様にお届けしていきます。

また、本日オープンとなる、弊社運営のロボットショールーム「MIRAI ROBO SQUARE（ミライロボスクエア）」（東京都港区）においても、Makuake発のロボットの展示コーナーを展開します。

ご参考）ノジマ初となる“ロボットショールーム”「MIRAI ROBO SQUARE」を２月19日に開設

（2026.2.10）

URL https://www.nojima.co.jp/news/category/press/583998/

■株式会社マクアケ

プロジェクト推進本部 常務執行役員/Makuake事業責任者 松岡宏治様 コメント

接客を通じたお客様の体験に特に強みを持たれているノジマ様との連携で、Makuake発の新商品を店頭で体験できる場をつくれることを大変嬉しく存じます。実際に触れて納得し、商品が届くまでをワクワクしながら待つ、新たなお買い物体験を提案してまいりたいと考えております。

■株式会社ノジマ

取締役 兼 代表執行役副社長 家電・季節AVソリューション推進部長

兼 関連事業推進部長 温盛元 コメント

ユニークな商品を発信するマクアケ様と提携することで、多くの家電店の中からノジマを訪れていただいたお客様に「ノジマに来ると新しい発見がある！」と感じていただける機会を創れることを嬉しく思っております。自社従業員がMakuakeコーナーで展示中の商品についても丁寧にご案内させていただきます。

これまで当社では進取気鋭の精神で、最新のデジタル製品を他社に先駆けて取扱いを実施し、お客様にいち早くお届けすることを大切にしてまいりました。今回の取り組みも、まだ世の中にない最新家電・ガジェットの体験を提供できる機会と考えております。

ノジマは、リアル店舗ならではの、お買い物をすることの楽しさや喜び、ワクワク感をお客様により一層感じていただくことを目指し、引き続きユニークな取り組みを実施してまいります。