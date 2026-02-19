いちごと桜など期間限定春スイーツ4種を2026年3月1日(日)から提供

京阪ホテルズ＆リゾーツ株式会社

京阪グループのフラッグシップホテル「THE THOUSAND KYOTO (ザ・サウザンド京都)」(京都市下京区・総支配人:櫻井 美和)は、ホテル2階に構える、現代の茶会がコンセプトのカフェ＆バー「TEA AND BAR(ティー アンド バー)」にて、2026年3月1日(日)から4月30日(木)まで3種の期間限定ケーキを提供します。また、2026年3月14日(土)から4月14日(火)までの期間には、桜香る特別ケーキも登場します。

詳細を見る :https://www.keihanhotels-resorts.co.jp/the-thousand-kyoto/plan/restaurant/spring-cakes-2026.html

季節ごとに味わいも見た目も趣向を凝らした、ホテルメイドの心ときめくスイーツを提供している「TEA AND BAR」。今年の春は、いちご零れる宝石箱をイメージしたシブースト「シブースト・リュイール」、春を彩る華やかなマカロンケーキ「ガトープランタン」、はちみつとレモンで爽やかな味わいのムースケーキ「リーニュ・ド・シトロン・エ・テ」と、桜の香りが春の訪れを告げる飴細工が美しい特別ケーキ「ペルル・ロゼ・サクラ」の4種類のラインアップをご用意しました。

明るい光が差し込むホテルのカフェ＆バーで、京都府産の和紅茶やコーヒーなどと一緒に、春の訪れを感じる豊かなひとときをお過ごしください。

■春限定ケーキ 概要

【提供期間】2026年3月1日(日)～4月30日(木)

※「ペルル・ロゼ・サクラ」は2026年3月14日(土)～4月14日(火)

【提供店舗】2階 カフェ＆バー「TEA AND BAR」

【提供時間】11:30～21:00 (L.O.)

【料金】単品：各1,300円 ドリンクセット：各2,400円

※ドリンクセットのみ事前にご予約いただけます(予約受付は前日の14:00まで)。

【お問い合わせ】TEL 075-351-0700 (レストラン総合受付10:00～19:00)

【URL】https://www.keihanhotels-resorts.co.jp/the-thousand-kyoto/plan/restaurant/spring-cakes-2026.html

シブースト・リュイール

Chiboust Luire (シブースト・リュイール)

なめらかなチーズフランと、とろりとしたいちごソースを軽やかなシブーストで包み込みました。底にしのばせた香ばしいピスタチオ生地が、味のアクセントを添えています。宝石箱からいちごが零れ出すようなキュートな見た目とともに、素材が織りなす鮮やかなコントラストをご堪能ください。

ガトープランタン

Gateau Printemps (ガトープランタン)

春をイメージしたマカロンケーキ。バニラガナッシュを絞ったマカロンで、フレッシュないちごをサンドしました。中には、いちごのコンフィとローズジュレを二層に重ね、いちごのヨーグルトムースをしのばせています。

春らしい甘酸っぱさと、マカロンの繊細な食感のハーモニーをお楽しみください。

リーニュ・ド・シトロン・エ・テ

Ligne de Citron et The (リーニュ・ド・シトロン・エ・テ)

はちみつレモンムースの中に、酸味の効いたレモンクリームを隠した一皿。 ムースの傍らには、香ばしく焼き色をつけたイタリアンメレンゲを添えています。レモンティーアイスの優しい甘みと、ケーキのキレのある酸味がもたらす心地よい余韻を感じていただけます。

ペルル・ロゼ・サクラ

Perle Rosee Sakura (ペルル・ロゼ・サクラ)

淡くきらめく飴の球体に、桜餡を使用した自家製ジェラートやラズベリー、マスカルポーネのムースを重ねました。もっちりとした桜求肥と、土台のダックワーズによる食感の変化も楽しい一品です。

周りを彩るライチのジュレや桜チョコが華やかさを演出。朝露のように儚く優しい、桜の香りに包まれるひとときをお過ごしください。

※表示価格には、サービス料15%と消費税が含まれております。※メニュー内容および食材の産地等は仕入れの都合により変更になることがございます。※営業時間等は予告なく変更になることがございます。詳しくは公式WEBサイトをご確認ください。※画像はすべてイメージです。

■カフェ＆バー「TEA AND BAR(ティー アンド バー)」 (2階)

【営業時間】10:00～23:00(フードL.O.22:00、ドリンクL.O.22:30)

【席数】58 席

【お問い合わせ】075-351-0700(レストラン総合受付10:00～19:00)

【URL】https://www.keihanhotels-resorts.co.jp/the-thousand-kyoto/restaurants/teabar/

TEA AND BAR

■THE THOUSAND KYOTO(ザ・サウザンド京都)

【所在地】〒600-8216京都市下京区東塩小路町570番

【アクセス】JR京都駅より東へ徒歩約2分

【階数】地下1階～地上9階(客室：3階～9階/ 222室)

【URL】https://www.keihanhotels-resorts.co.jp/the-thousand-kyoto/

THE THOUSAND KYOTO